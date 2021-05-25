Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
"Как мы будем жить вместе?" - таким вопросом задается самая авторитетная выставка в мире на фоне климатических изменений на планете и других актуальных проблем современности.
Роберто Бениньи известен своим нонконформизмом далеко за пределами его родной Италии. В этом году он получит почетного "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля.
Сделать экспонатом выставки умирающего человека - чтобы показать "красоту смерти", или превратить снос дома Геббельса в арт-проект. Этот немецкий художник шокирует обывателя.
Он считал, что политика становится все театральнее, поэтому грань между искусством и политикой почти стерта. В 1997 году его арестовали за плакат с надписью "Убейте Гельмута Коля".
Литовская экспозиция о проблемах климата получила главный приз Венецианской биеннале за лучший национальный павильон. Еще один "Золотой лев" достался американцу Артуру Джафе.
В Италии 11 мая стартует один из самых престижных мировых форумов искусства. Венецианская биеннале проводится раз в два года.
От домиков для жертв урагана до футуристических отелей, - архитектурное бюро GRAFT делает ставку на авангардный междисциплинарный дизайн.
Ради своих перформансов югославская художница не раз рисковала жизнью. Теперь действия Марины Абрамович повторяют немецкие артисты.
Рейтинг журнала Art Review - самый авторитетный гид в современном арт-мире и зримый ориентир для ценителей искусства. На сей раз первое место в нем заняла художница из Германии.
Такого не было еще никогда: Германия увозит домой сразу два важнейших трофея главного мирового смотра искусств.
В субботу открылась 57-я Венецианская биеннале. Она создавалась при помощи и для художников.
57-я Венецианская биеннале проходит под девизом "Viva Arta Viva". Первые впечатления от "живого" современного искусства.
Кинофестиваль Берлинале в Берлине, выставка documenta в Касселе, биеннале в Венеции, арт-ярмарка Art Basel в Базеле, - нынешний год необычайно богат на крупные культурные события.
На открывающейся Венецианской архитектурной биеннале в павильоне Германии будут представлено жилье для беженцев. Речь идет о решении серьезной общественно-политической проблемы.
DW пообщалась с украинской художницей, присоединившейся к "арт-захватчикам" – участникам акции "on vacation".
Работы 163 художников можно увидеть в этом году на престижном арт-фестивале. Они представлены в 89 национальных павильонах. "Золотого льва" за лучший национальный павильон получил павильон Армении.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact