 Беспризорный щенок оказался волчицей (фото) | Кадр дня | DW | 11.07.2019

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Кадр за кадром

Беспризорный щенок оказался волчицей (фото)

Волки были полностью истреблены в Германии, но сейчас постепенно возвращаются в немецкие леса.

Парк дикой природы Люнебургская пустошь

Дрезден • Этого симпатичного звереныша, которого сначала приняли за потерявшегося щенка, нашли в лесу между Дрезденом и Баутценом в конце мая. "Беспризорника" решили передать в приют для домашних животных, где позже выяснилось, что речь идет не о собаке, а об отбившейся от родителей маленькой волчице возрастом всего несколько недель. Одна в лесу она бы не выжила. Сейчас принято решение оставить волчицу в парке дикой природы Люнебургская пустошь (Wildpark Lüneburger Heide) в Нижней Саксонии.

Волки были полностью истреблены в Германии более полутора столетий назад и начали возвращаться в здешние леса из Восточной Европы в начале 2000-х годов. По оценкам специалистов, на территории ФРГ сейчас насчитывается более 90 волчьих стай, восемь отдельных пар и более двух десятков одиночных диких волков. В общей сложности, - около тысячи животных, находящихся в Германии под строгой охраной. За охоту на волков, а также за разрушение их убежищ и логовищ предусмотрены штрафы размером от 5 до 65 тысяч евро в зависимости от федеральной земли.

В свою очередь, если волки в Германии нападают на домашний скот, фермерам положены государственные компенсации - в среднем, например, от 120 до 150 евро за каждую убитую волками овцу. Фермеры также получают дотации на покупку специальных ограждений и другие меры для охраны своих стад.

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    Немецкий лес в цифрах

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  • Национальный парк Баварский лес

    Немецкий лес в цифрах

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  • Гарц

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    В свою очередь, в немецком Гарце предпринимаются целенаправленные попытки вернуть сюда других традиционных обитателей этих мест - рысей, истребленных в Центральной Европе даже раньше волков - двести лет назад. В Гарце уже удалось создать устойчивую популяцию, а здешние рыси даже начинают осваивать соседние регионы.

  • Келлервальд-Эдерзе

    Немецкий лес в цифрах

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    Автор: Максим Нелюбин


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