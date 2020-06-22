 Беспорядки в Штутгарте: какова роль наркотиков, мигрантов и политики? | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 22.06.2020

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Германия

Беспорядки в Штутгарте: какова роль наркотиков, мигрантов и политики?

Агрессия против полиции, разграбленные магазины, крики "Аллах акбар!", одобрение толпы. Что известно о взрыве насилия в богатом немецком городе - и какова реакция властей и СМИ в Германии.

Витрина магазина кроссовок в Штутгарте выдержала удары распоясавшихся хулиганов

Витрина магазина кроссовок в Штутгарте выдержала удары распоясавшихся хулиганов

"Произошли невообразимые события, которые меня просто ошеломили. За те 46 лет, что я служу в полиции, я такого еще не видел. Это были беспрецедентные по своим масштабам акты прямого насилия против полицейских и широкомасштабная порча имущества вплоть до грабежа в нашем городе". Так случившееся охарактеризовал глава полиции Штутгарта Франц Луц (Franz Lutz).

А его заместитель Томас Бергер (Thomas Berger), до утра на месте руководивший действиями 280 правоохранителей, добавил, что наблюдал "сцены, которых в Штутгарте никогда еще не было". Так что же произошло в ночь с 20 на 21 июня в столице федеральной земли Баден-Вюртемберг?

DW собрала ключевые факты и высказывания о беспорядках, потрясших вполне благополучный, даже богатый Штутгарт, где находятся штаб-квартиры и заводы знаменитых концернов Daimler, Porsche, Bosch и который в 2018 году был признан городом с самой разнообразной культурной жизнью в Германии.

Что произошло в Штутгарте в ночь с 20 на 21 июня?

События начались поздно вечером в субботу в центре города в районе парка Шлосгартен, где под открытым небом тусовалось большое количество молодежи, поскольку дискотеки, бары и многие другие увеселительные заведения из-за карантинных мер остаются закрытыми. Примерно в 23:30 полиция проверила 17-летнего гражданина Германии по подозрению в совершении преступления, связанного с оборотом наркотиков. По ее данным, находившиеся поблизости около 200-300 человек "солидаризировались" с подростком, иными словами, попытались отбить его у правоохранителей. В полицейских в большом количестве полетели бутылки и камни.

Полиция Штутгарта в ночь на 21 июня 2020

В ночь на 21 июня полиции Штутгарта пришлось вызывать подкрепление из соседних городов

Далее бесчинства охватили значительную часть центра Штутгарта. По оценкам полиции, в общей сложности от 400 до 500 человек, практически все без исключения молодые мужчины и подростки мужского пола, перемещались по городу небольшими группами и разбивали витрины, грабили магазины, а также периодически нападали на полицию. Та в какой-то момент призналась, что "ситуация полностью вышла из-под контроля". Его удалось восстановить лишь к 4:30 утра, когда прибыли дополнительные силы полиции из других городов Баден-Вюртемберга, а участники погромов разошлись по домам.

Каков ущерб от погромов?

В ходе беспорядков пострадали 19 полицейских, один из них в настоящее время нетрудоспособен. Если говорить о материальном ущербе, то он, по предварительным оценкам, исчисляется миллионами евро. Повреждены 12 полицейских автомобилей и 40 магазинов, торгующих, в частности, смартфонами, кроссовками, ювелирными изделиями, а также предприятия общественного питания, например, кафе-мороженое.

Не менее 9 торговых точек разграблены. Погромщики растащили, в частности, один из магазинов сети EuroShop, специализирующийся на непродовольственных товарах по особо низким ценам и зачастую невысокого качества.

Кто творил бесчинства, и какое гражданство у погромщиков?

По мнению властей, виновниками беспорядков стали "завсегдатаи вечеринок" или "участники тусовки" - примерно так можно кратко перевести использованную полицией формулировку Personen aus der Party- und Eventszene. Они были самых разных национальностей, "пестрая смесь со всего глобуса", как выразился вице-шеф полиции Томас Бергер.

Следы погрома в центре Штутгарта

Следы погрома в центре Штутгарта

На пресс-конференции в воскресенье, предвосхищая вопросы журналистов, он сразу же указал, что у 17-летнего гражданина Германии, из-за которого все началось, белый цвет кожи. Из 24 задержанных 12 имеют паспорт ФРГ, при этом у троих - иностранные корни.

Среди иностранцев, по данным газеты Bild, есть граждане Афганистана, Боснии, Ирака, Ирана, Португалии, Сомали, Хорватии. Полиция уверяет, что этими задержаниями начавшееся широкомасштабное расследование не ограничится (им занимается сейчас специально созданная группа из 40 криминалистов), так что данные пропорции могут измениться, а список стран - расшириться. Среди задержанных 7 человек моложе 18 лет, еще 7 - в возрасте от 18 до 21 года.

Информационный телеканала n-tv демонстрирует на своем сайте сделанную со смартфона видеозапись из социальных сетей, на которой группа погромщиков у торгового центра Das Gerber выкрикивает "Аллах акбар!". Эксперты телекомпании RTL, в состав которой входит этот канал, считают запись подлинной.

Различные оценки участников и свидетелей беспорядков

Декан (окружной викарий) католической церкви в Штутгарте Кристиан Хермес (Christian Hermes) в интервью газете Stuttgarter Zeitung не только осудил бесчинства "орды качков" и "беспардонного, полного ненависти сброда". Его возмутила также многочисленная толпа зевак, которые наблюдали за происходящим и "восхищались всем этим как грандиозным спектаклем". "Какие обезьяны", - добавил священнослужитель. 

Немецкий психолог Ахмед Мансур (Ahmed Mansour), работающий с молодыми правонарушителями-мигрантами, в беседе с телеканалом ARD подчеркнул, что к "вечеринкам" случившееся никакого отношения не имеет: "Миллионы людей каждые выходные что-то празднуют, но не испытывают при этом желания нападать на полицию". Эксперт уверен, что сама эскалация насилия в Штутгарте была случайной, но участники беспорядков руководствовались при этом различными идеологическими установками, и этой проблемой надо заниматься.

Солидная швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung, комментируя события в соседней Германии, пришла к выводу, что "погром в Штутгарте устроили молодые мужчины, серди которых многие очевидно имеют миграционные корни. Они не скрывали своего презрения к немецкому государству". Издание рекомендует буржуазным и умеренно левым силам в Германии "наконец-то поднять вопрос о враждебности государству части молодых мигрантов-мужчин".

Есть ли взаимосвязь с антирасистскими выступлениями в США?

Министр внутренних дел Баден-Вюртемберга Томас Штробль (Thomas Strobl) в интервью телеканалу ARD сказал, что пока, по его мнению, мало признаков политической подоплеки событий. Политик от консервативной ХДС считает виновниками беспорядков тусовщиков, причем немалую роль наверняка сыграли алкоголь и наркотики. В то же время министр отметил, что "определенную эмоционализацию могли вызвать кадры из США", имея в виду волну протестов против расизма и полицейского произвола.

Мэр Штутгарта от партии "зеленых" Фриц Кун (Fritz Kuhn) на пресс-конференции заявил, что не видит какой-либо связи с темой расизма, "прежде всего с темой расизма в штутгартской полиции", которую он охарактеризовал как весьма либеральную. Одной из причин беспорядков он считает алкоголь, другой - "страсть размещать видео в социальных сетях".

Штутгарт, 22 июня. Глава МВД Хорст Зеехофер на месте погромов

Штутгарт, 22 июня. Глава МВД Хорст Зеехофер на месте погромов

Вице-шеф штутгартской полиции Томас Бергер считает, что обвинения в расизме в адрес полиции США отрицательно сказались и на отношении общества к немецким полицейским. Их настроение он описал такими словами: "В рядах личного состава царит недоумение, почему часть нашего общества так к нам относится".

Психолог Ахмед Мансур (Ahmed Mansour) высказал такое мнение: "На мой взгляд, определенную роль сыграли те, кто уже несколько недель огульно поносит деятельность полиции, релятивирует насилие в отношение полицейских, а грабеж считает легитимным протестом. В обществе возникло определенное настроение, которым воспользовались отдельные молодые люди, чтобы дать волю своим фантазиям о насилии".

Высказывания в поддержку полиции

В понедельник, 22 июня, представители всех ведущих партий Германии выступили в поддержку полиции. Высказаться на эту тему счел нужным и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier). "Мы должны решительно противостоять тем, кто нападает на полицейских, относится к ним с презрением или создает впечатление, будто их следует сдать в утиль", - заявил глава государства и тем самым косвенно осудил публикацию в левой газете taz.

Там 15 июня появилась статья, автор которой Хенгаме Ягообифара (Hengameh Yaghoobifarah) рассуждает о том, кем могли бы работать стражи порядка, если бы полицию отменили, и приходит к выводу, что им место на помойке. Намерение министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеехофера (Horst Seehofer) подать в суд на газету вызвало в Германии бурную дискуссию о свободе слова.

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    Количество безработных в Германии сейчас самое низкое за четверть века. Оно составляет менее трех миллионов человек. По числу предложений работы первое место в стране занимает Штутгарт. Таков итог нового исследования, проведенного экспертами портала Adzuna. По его данным, в столице федеральной земли Баден-Вюртемберг на одну вакансию претендуют 1,31 безработных.

  • Ингольштадт

    Топ-10 городов Германии, где проще всего найти работу

    Ингольштадт - 2-е место

    Баварский Ингольштадт славится не только своим живописным местоположением на берегу Дуная, но и высоким качеством жизни. Здесь есть университет, а также немало театров, музеев, библиотек, спортцентров. Это один из самых динамично развивающихся городов Германии. На одно предложение о работе здесь приходится 1,33 безработных. В Ингольштадте расположена штаб-квартира концерна Audi.

  • Регенсбург

    Топ-10 городов Германии, где проще всего найти работу

    Регенсбург - 3-е место

    Баварский Регенсбург - один из красивейших городов Германии. Его центральная часть находится под охраной ЮНЕСКО. Экономика Регенсбурга на подъеме. Особенно быстро развиваются такие отрасли, как автомобилестроение, машиностроение, электротехника, микроэлектроника. В Регенсбурге созданы широкие возможности для занятий спортом - футболом, хоккеем, легкой атлетикой, велоспортом, гандболом.

  • Франкфурт-на-Майне

    Топ-10 городов Германии, где проще всего найти работу

    Франкфурт-на-Майне - 4-е место

    Это не только самый большой город федеральной земли Гессен, но и бизнес-столица ФРГ. Здесь находятся Европейский центральный банк, Немецкий федеральный банк, Франкфуртская биржа. Фундамент его экономики - финансы, транспорт, ярмарочная деятельность. Во Франкфурте прекрасно отлажена инфраструктура. Стоит вспомнить хотя бы о том, что его аэропорт - крупнейший в стране и один из крупнейших в Европе.

  • Ульм

    Топ-10 городов Германии, где проще всего найти работу

    Ульм - 5-е место

    Визитная карточка расположившегося на берегу Дуная в земле Баден-Вюртемберг города - самый высокий в мире Ульмский собор. Впрочем, здесь немало и других памятников. А еще Ульм гордится своими театрами, музеями, музыкальными клубами. Реструктуризация местной экономики, выражающаяся в переходе промышленности от классических отраслей к высокотехнологичным, - залог повышения качества жизни горожан.

  • Вольфсбург

    Топ-10 городов Германии, где проще всего найти работу

    Вольфсбург - 6-е место

    Первая ассоциация при упоминании об этом нижнесаксонском городе - автомобилестроительный концерн Volkswagen, штаб-квартира и центральный завод которого расположены здесь. Отличительные черты Вольфсбурга - это также прекрасная инфраструктура, живописные лесопарки, насыщенная культурная жизн и доступное жилье. На одну вакансию здесь претендуют примерно два безработных (1,98).

  • Эрланген

    Топ-10 городов Германии, где проще всего найти работу

    Эрланген - 7-е место

    Небольшой Эрланген известен далеко за пределами Баварии - прежде всего, благодаря своему университету и расположению на территории города производственных подразделений концерна Siemens, работающих в сфере электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта. Мягкий климат, благоприятная экология, стимулирование жилищного строительства - также привлекательные черты города.

  • Мюнхен

    Топ-10 городов Германии, где проще всего найти работу

    Мюнхен - 8-е место

    Баварская столица - третий по величине город в Германии и второй по значимости финансовый центр в стране. Мюнхен также входит в число населенных пунктов с наиболее динамично развивающейся экономикой, не говоря о том, что он прочно обосновался в верхних строчках рейтингов городов мира по уровню качества жизни. На одно рабочее место тут приходится 2,13 безработных.

  • Карлсруэ

    Топ-10 городов Германии, где проще всего найти работу

    Карлсруэ - 9-е место

    Карлсруэ - второй по величине город в земле Баден-Вюртемберг. А еще его называют оплотом информационных технологий. Одна из визитных карточек города - знаменитый Технологический институт, образованный в результате слияния Университета Карлсруэ и городского исследовательского центра. Между прочим, именно здесь был открыт первый в Германии факультет информатики.

  • Дюссельдорф

    Топ-10 городов Германии, где проще всего найти работу

    Дюссельдорф - 10-е место

    Элегантный Дюссельдорф - столица земли Северный Рейн - Вестфалия. Он также входит в пятерку крупнейших экономических, транспортных, культурных и политических центров Германии. Здесь расположены штаб-квартиры многих крупных компаний. Энергоконцерн E.ON и химический гигант Henkel - лишь некоторые из них. И ситуация на рынке труда благоприятна: на одно объявление о работе приходится 2,69 безработных.

  • Оберхаузен

    Топ-10 городов Германии, где проще всего найти работу

    Оберхаузен - лидер по числу безработных

    В масштабах ФРГ сложнее всего найти работу в Оберхаузене (земля Северный Рейн - Вестфалия) - в прошлом одном из центров металлургической и угледобывающей промышленности. В 1990-х годах, в связи с прекращением в Рурской области добычи угля и выплавки стали, заводы и шахты стали закрываться. Город потерял 50 тысяч рабочих мест и погряз в долгах. На одно рабочее место здесь приходится 51 безработный.

    Автор: Наталия Королева


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