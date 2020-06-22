Беспорядки в Штутгарте: какова роль наркотиков, мигрантов и политики?

"Произошли невообразимые события, которые меня просто ошеломили. За те 46 лет, что я служу в полиции, я такого еще не видел. Это были беспрецедентные по своим масштабам акты прямого насилия против полицейских и широкомасштабная порча имущества вплоть до грабежа в нашем городе". Так случившееся охарактеризовал глава полиции Штутгарта Франц Луц (Franz Lutz).

А его заместитель Томас Бергер (Thomas Berger), до утра на месте руководивший действиями 280 правоохранителей, добавил, что наблюдал "сцены, которых в Штутгарте никогда еще не было". Так что же произошло в ночь с 20 на 21 июня в столице федеральной земли Баден-Вюртемберг?

DW собрала ключевые факты и высказывания о беспорядках, потрясших вполне благополучный, даже богатый Штутгарт, где находятся штаб-квартиры и заводы знаменитых концернов Daimler, Porsche, Bosch и который в 2018 году был признан городом с самой разнообразной культурной жизнью в Германии.

Что произошло в Штутгарте в ночь с 20 на 21 июня?

События начались поздно вечером в субботу в центре города в районе парка Шлосгартен, где под открытым небом тусовалось большое количество молодежи, поскольку дискотеки, бары и многие другие увеселительные заведения из-за карантинных мер остаются закрытыми. Примерно в 23:30 полиция проверила 17-летнего гражданина Германии по подозрению в совершении преступления, связанного с оборотом наркотиков. По ее данным, находившиеся поблизости около 200-300 человек "солидаризировались" с подростком, иными словами, попытались отбить его у правоохранителей. В полицейских в большом количестве полетели бутылки и камни.

В ночь на 21 июня полиции Штутгарта пришлось вызывать подкрепление из соседних городов

Далее бесчинства охватили значительную часть центра Штутгарта. По оценкам полиции, в общей сложности от 400 до 500 человек, практически все без исключения молодые мужчины и подростки мужского пола, перемещались по городу небольшими группами и разбивали витрины, грабили магазины, а также периодически нападали на полицию. Та в какой-то момент призналась, что "ситуация полностью вышла из-под контроля". Его удалось восстановить лишь к 4:30 утра, когда прибыли дополнительные силы полиции из других городов Баден-Вюртемберга, а участники погромов разошлись по домам.

Каков ущерб от погромов?

В ходе беспорядков пострадали 19 полицейских, один из них в настоящее время нетрудоспособен. Если говорить о материальном ущербе, то он, по предварительным оценкам, исчисляется миллионами евро. Повреждены 12 полицейских автомобилей и 40 магазинов, торгующих, в частности, смартфонами, кроссовками, ювелирными изделиями, а также предприятия общественного питания, например, кафе-мороженое.

Не менее 9 торговых точек разграблены. Погромщики растащили, в частности, один из магазинов сети EuroShop, специализирующийся на непродовольственных товарах по особо низким ценам и зачастую невысокого качества.

Кто творил бесчинства, и какое гражданство у погромщиков?

По мнению властей, виновниками беспорядков стали "завсегдатаи вечеринок" или "участники тусовки" - примерно так можно кратко перевести использованную полицией формулировку Personen aus der Party- und Eventszene. Они были самых разных национальностей, "пестрая смесь со всего глобуса", как выразился вице-шеф полиции Томас Бергер.

Следы погрома в центре Штутгарта

На пресс-конференции в воскресенье, предвосхищая вопросы журналистов, он сразу же указал, что у 17-летнего гражданина Германии, из-за которого все началось, белый цвет кожи. Из 24 задержанных 12 имеют паспорт ФРГ, при этом у троих - иностранные корни.

Среди иностранцев, по данным газеты Bild, есть граждане Афганистана, Боснии, Ирака, Ирана, Португалии, Сомали, Хорватии. Полиция уверяет, что этими задержаниями начавшееся широкомасштабное расследование не ограничится (им занимается сейчас специально созданная группа из 40 криминалистов), так что данные пропорции могут измениться, а список стран - расшириться. Среди задержанных 7 человек моложе 18 лет, еще 7 - в возрасте от 18 до 21 года.

Информационный телеканала n-tv демонстрирует на своем сайте сделанную со смартфона видеозапись из социальных сетей, на которой группа погромщиков у торгового центра Das Gerber выкрикивает "Аллах акбар!". Эксперты телекомпании RTL, в состав которой входит этот канал, считают запись подлинной.

Различные оценки участников и свидетелей беспорядков

Декан (окружной викарий) католической церкви в Штутгарте Кристиан Хермес (Christian Hermes) в интервью газете Stuttgarter Zeitung не только осудил бесчинства "орды качков" и "беспардонного, полного ненависти сброда". Его возмутила также многочисленная толпа зевак, которые наблюдали за происходящим и "восхищались всем этим как грандиозным спектаклем". "Какие обезьяны", - добавил священнослужитель.

Немецкий психолог Ахмед Мансур (Ahmed Mansour), работающий с молодыми правонарушителями-мигрантами, в беседе с телеканалом ARD подчеркнул, что к "вечеринкам" случившееся никакого отношения не имеет: "Миллионы людей каждые выходные что-то празднуют, но не испытывают при этом желания нападать на полицию". Эксперт уверен, что сама эскалация насилия в Штутгарте была случайной, но участники беспорядков руководствовались при этом различными идеологическими установками, и этой проблемой надо заниматься.

Солидная швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung, комментируя события в соседней Германии, пришла к выводу, что "погром в Штутгарте устроили молодые мужчины, серди которых многие очевидно имеют миграционные корни. Они не скрывали своего презрения к немецкому государству". Издание рекомендует буржуазным и умеренно левым силам в Германии "наконец-то поднять вопрос о враждебности государству части молодых мигрантов-мужчин".

Есть ли взаимосвязь с антирасистскими выступлениями в США?

Министр внутренних дел Баден-Вюртемберга Томас Штробль (Thomas Strobl) в интервью телеканалу ARD сказал, что пока, по его мнению, мало признаков политической подоплеки событий. Политик от консервативной ХДС считает виновниками беспорядков тусовщиков, причем немалую роль наверняка сыграли алкоголь и наркотики. В то же время министр отметил, что "определенную эмоционализацию могли вызвать кадры из США", имея в виду волну протестов против расизма и полицейского произвола.

Мэр Штутгарта от партии "зеленых" Фриц Кун (Fritz Kuhn) на пресс-конференции заявил, что не видит какой-либо связи с темой расизма, "прежде всего с темой расизма в штутгартской полиции", которую он охарактеризовал как весьма либеральную. Одной из причин беспорядков он считает алкоголь, другой - "страсть размещать видео в социальных сетях".

Штутгарт, 22 июня. Глава МВД Хорст Зеехофер на месте погромов

Вице-шеф штутгартской полиции Томас Бергер считает, что обвинения в расизме в адрес полиции США отрицательно сказались и на отношении общества к немецким полицейским. Их настроение он описал такими словами: "В рядах личного состава царит недоумение, почему часть нашего общества так к нам относится".

Психолог Ахмед Мансур (Ahmed Mansour) высказал такое мнение: "На мой взгляд, определенную роль сыграли те, кто уже несколько недель огульно поносит деятельность полиции, релятивирует насилие в отношение полицейских, а грабеж считает легитимным протестом. В обществе возникло определенное настроение, которым воспользовались отдельные молодые люди, чтобы дать волю своим фантазиям о насилии".

Высказывания в поддержку полиции

В понедельник, 22 июня, представители всех ведущих партий Германии выступили в поддержку полиции. Высказаться на эту тему счел нужным и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier). "Мы должны решительно противостоять тем, кто нападает на полицейских, относится к ним с презрением или создает впечатление, будто их следует сдать в утиль", - заявил глава государства и тем самым косвенно осудил публикацию в левой газете taz.

Там 15 июня появилась статья, автор которой Хенгаме Ягообифара (Hengameh Yaghoobifarah) рассуждает о том, кем могли бы работать стражи порядка, если бы полицию отменили, и приходит к выводу, что им место на помойке. Намерение министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеехофера (Horst Seehofer) подать в суд на газету вызвало в Германии бурную дискуссию о свободе слова.

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