Правительство Германии резко осудило нападения на полицейских в Штутгарте

"Насилие, вандализм и откровенная жестокость должны преследоваться", - подчеркнул президент Германии Штайнмайер. Представитель правительства Зайберт заявил, что нападения на стражей порядка ничем нельзя оправдать.
Правительство ФРГ резко осудило нападения на полицейских в Штутгарте, в результате которых в конце минувшей недели пострадали 19 стражей порядка. "Такие нападения ничем нельзя оправдать. Тот, кто действует подобным образом, ставит себя против города и против прав, которые защищают всех", - сказал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) в понедельник, 22 июня, в Берлине. Он поблагодарил полицейских за их ежедневную службу и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) заявил, что "нападения на сотрудниц и сотрудников полиции должны преследоваться всеми средствами, имеющимися в распоряжении у правового государства".
Президент Германии требует наказания по всей строгости закона
"Насилие, вандализм и откровенная жестокость, как в Штутгарте, должны преследоваться и наказываться по всей строгости закона. Мы должны решительно противостоять тем, что нападает на полицейских, относится к ним с презрением или создает впечатление, будто их следует сдать в утиль. Те, кто день ото дня защищают наше мирное сосуществование и монополию государства на применение насилия, заслуживают уважения и поддержки, когда они подвергаются жестоким нападениям", - подчеркнул федеральный президент.
МВД Баден-Вюртемберга не видит политической подоплеки в случившемся
Между тем глава МВД федеральной земли Баден-Вюртемберг Томас Штробль (Thomas Strobl) заверил, что в отношении погромщиков будут приняты самые строгие меры. "Мы будем преследовать погромщиков всеми средствами, имеющимися в распоряжении у правового государства, и привлекать их к ответственности", - сказал он. Министр отметил, что оснований предполагать за беспорядками в Штутгарте политическую подоплеку практически нет, причинами насилия, очевидно, стали наркотики и алкоголь.
Беспорядки в Штутгарте вспыхнули в ночь на 21 июня после того, как полицейские остановили в парке Шлосгартен 17-летнего подростка, чтобы проверить его на причастность к преступлению, связанному с наркотиками. Солидарность с подростком сразу же выразили около 200-300 находившихся поблизости людей, которые стали забрасывать полицейских камнями и бутылками. Затем число участников беспорядков выросло почти вдвое.
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