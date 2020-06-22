Правительство Германии резко осудило нападения на полицейских в Штутгарте

Правительство ФРГ резко осудило нападения на полицейских в Штутгарте, в результате которых в конце минувшей недели пострадали 19 стражей порядка. "Такие нападения ничем нельзя оправдать. Тот, кто действует подобным образом, ставит себя против города и против прав, которые защищают всех", - сказал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) в понедельник, 22 июня, в Берлине. Он поблагодарил полицейских за их ежедневную службу и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) заявил, что "нападения на сотрудниц и сотрудников полиции должны преследоваться всеми средствами, имеющимися в распоряжении у правового государства".

Президент Германии требует наказания по всей строгости закона

"Насилие, вандализм и откровенная жестокость, как в Штутгарте, должны преследоваться и наказываться по всей строгости закона. Мы должны решительно противостоять тем, что нападает на полицейских, относится к ним с презрением или создает впечатление, будто их следует сдать в утиль. Те, кто день ото дня защищают наше мирное сосуществование и монополию государства на применение насилия, заслуживают уважения и поддержки, когда они подвергаются жестоким нападениям", - подчеркнул федеральный президент.

МВД Баден-Вюртемберга не видит политической подоплеки в случившемся

Между тем глава МВД федеральной земли Баден-Вюртемберг Томас Штробль (Thomas Strobl) заверил, что в отношении погромщиков будут приняты самые строгие меры. "Мы будем преследовать погромщиков всеми средствами, имеющимися в распоряжении у правового государства, и привлекать их к ответственности", - сказал он. Министр отметил, что оснований предполагать за беспорядками в Штутгарте политическую подоплеку практически нет, причинами насилия, очевидно, стали наркотики и алкоголь.

Беспорядки в Штутгарте вспыхнули в ночь на 21 июня после того, как полицейские остановили в парке Шлосгартен 17-летнего подростка, чтобы проверить его на причастность к преступлению, связанному с наркотиками. Солидарность с подростком сразу же выразили около 200-300 находившихся поблизости людей, которые стали забрасывать полицейских камнями и бутылками. Затем число участников беспорядков выросло почти вдвое.

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