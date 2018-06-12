Бесплатные билеты для молодежи: ЕС профинансирует еще 20 тысяч поездок

Еврокомиссия предоставит еще 20 тысячам молодых европейцев возможность совершить путешествие по странам ЕС. Прием заявок начался в четверг, 2 мая, и продлится до 16 мая. 18-летние граждане Евросоюза смогут путешествовать в период с 1 августа 2019 по 31 января 2020 года.

Путешествия финансируются в рамках программы DiscoverEU, запущенной в прошлом году. Воспользовались ею уже около 30 тысяч молодых людей. "Я надеюсь, что когда они (молодые граждане ЕС - Ред.) станут частью DiscoverEU, это вдохновит их на общественную активность... Молодежь - будущее Европы, и очень важно слышать их голоса", - отметил еврокомиссар по вопросам образования, культуры, молодежи и спорта Тибор Наврачич.

Подать заявку на сайте European Youth Portal могут граждане ЕС, родившиеся в период со 2 июля 2000 года по 1 июля 2001 года. Заявку можно подать на себя лично или на путешествие в группе до пяти человек 18-летнего возраста. Молодые люди с ограниченными возможностями также могут принять участие - им предоставят не только билеты, но также и дополнительную поддержку, например билет для сопровождающего.

Подавая заявку, необходимо пройти небольшой тест из пяти вопросов на знание Евросоюза, выборов в Европарламент, которые пройдут в конце мая, а также других инициатив ЕС для молодежи. Кроме того, соискателю зададут дополнительный вопрос. Какой именно, в Еврокомиссии не уточнили. На основании ответов и будут отбирать победителей. На каждую страну ЕС выделили определенную квоту билетов.

Победители получат бесплатные билеты на путешествие длительностью до 30 дней. Все другие траты, в частности и на проживание, молодые люди должны будут покрывать сами. Преимущественно это будут билеты на поезд, но автобус или паром также возможен. Билеты на самолет будут предоставлять лишь в исключительных случаях. Покупать билеты будет организация, которую определит Еврокомиссия.

В прошлом году на 30 тысяч билетов подали заявки около 180 тысяч молодых граждан ЕС. Почти 60 процентов из них были женского пола. В Германии было около 34 тысяч желающих получить одну из почти четырех тысяч поездок.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Немецкие достопримечательности-талисманы Знакомясь с Лейпцигом, стоит заглянуть в один из самых старых ресторанов города и один из известнейших ресторанов в мире - "Погреб Ауэрбаха"(Auerbachs Keller). Первое упоминание о нем датировано 1438 годом. Своей популярностью этот винный погребок обязан Иоганну Вольфгангу фон Гёте. Во время учебы в городе он здесь часто бывал, а позже описал это место в первой части "Фауста".

Немецкие достопримечательности-талисманы И сегодня о главном творении Гёте напоминают скульптурные группы у входа в ресторан: доктор Фауст в сопровождении Мефистофеля и заколдованные студенты. Скульптуры появились здесь в 1912-1913 годах, когда погреб был основательно перестроен. Фауст с Мефистофелем - не только излюбленный фотомотив. Левый ботинок Фауста отполирован до золотого блеска - его туристы трут на счастье.

Немецкие достопримечательности-талисманы Мюнхенская резиденция - дворцовый комплекс для герцогов, курфюрстов и королей Баварии из династии Виттельсбахов. Западная часть здания была возведена при Максимилиане I. Вход в эту часть резиденции охраняют бронзовые львы со щитами. Маленькие фигурки львов на щитах представляют для туристов особый интерес. Да и для самих мюнхенцев. А все благодаря одному студенту...

Немецкие достопримечательности-талисманы В середине 19-го века он разместил у резиденции карикатуру, высмеивавшую связь баварского короля Людвига I с танцовщицей и авантюристкой Лолой Монтес. Наглеца поймали, привели во дворец, но монарх его помиловал и даже дал ему мешок денег. Выйдя на улицу, студент, все еще дрожа от страха, оперся на льва у входа. Теперь все, кому нужны удача и деньги, трут голову льва на бронзовом щите.

Немецкие достопримечательности-талисманы Тем, кто охотится за удачей, стоит посетить еще одну мюнхенскую достопримечательность - Музей охоты и рыболовства. У входа в музей посетителей встречает бронзовая скульптура кабана - двойник статуи Порчеллино во Флоренции. В Мюнхене, чтобы фортуна вам улыбнулась, достаточно потереть бронзовому хряку пятачок. Кстати, у немцев свинья вообще считается символом счастья.

Немецкие достопримечательности-талисманы В Кельне за удачей обращаются к героям местного фольклора - деревенскому простаку Тюннесу и изворотливому горожанину Шелю. Считается, что в характере кельнцев есть черты и того и другого. Сначала они были персонажами кукольного театра, а потом их воплотили в бронзе. На площади Альтер Маркт в Старом городе туристы должны потереть прежде всего нос Тюннеса. Удача лишней не бывает!

Немецкие достопримечательности-талисманы История этой скульптуры в Гейдельберге уходит корнями в 15-й век. Сегодня бронзовая обезьяна сидит у Старого моста. Для защиты от зла правая лапа показывает "Козу". В левой - зеркало, чтобы прохожие задумались о том, какими их видят другие. Хотите вернуться в город, дотроньтесь до "Козы". Прикоснетесь к зеркалу - вас ждет достаток, а потрете мышей рядом с обезьяной - у вас будет много детей.

Немецкие достопримечательности-талисманы На Главной рыночной площади Нюрнберга стоит Прекрасный фонтан, возведенный в 14-м веке. В его решетку встроено "золотое" кольцо. Если его покрутить, считается, что кольцо приносит счастье и помогает женщинам, мечтающим стать матерью. По легенде, кольцо в решетку, не сделав швов, встроил подмастерье, чтобы продемонстрировать своему учителю, в дочь которого был влюблен, свой талант.

Немецкие достопримечательности-талисманы Эти всемирно известные персонажи сказки братьев Гримм - символ Бремена. Их изображение приносит хороший доход городской казне. А бронзовая скульптура Бременских музыкантов на Рыночной площади, по поверьям, помогает горожанам и гостям Бремена в осуществлении желаний. Для этого мало стать рядом со статуей, лучше еще и подержаться одновременно за обе ноги осла в основе пирамиды.

Немецкие достопримечательности-талисманы Гусятница Лиза из Гёттингена - самая целуемая девушка во всем мире. В этом университетском городе на ее покровительство надеются первокурсники и аспиранты. В 19-м веке студенты завели обычай отмечать свои успехи, взбираясь на фонтан и целуя Лизу. Некоторое время, чтобы защитить скульптуру, на поцелуи действовал запрет. Но о нем забыли. Сегодня после успеха на экзамене Лиза получает и букет цветов. Автор: Татьяна Вайнман

