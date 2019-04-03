Берлускони, Сильвио

Президенты и премьеры с необычным бэкграундом (фотогалерея)

Рейгана, Веа и Берлускони объединяет то, что они добились успехов в политике, придя туда из других сфер - кино, спорта, бизнеса. Сейчас этот путь хочет повторить в Украине комик Владимир Зеленский.