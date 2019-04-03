Берлускони, Сильвио

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Рейгана, Веа и Берлускони объединяет то, что они добились успехов в политике, придя туда из других сфер - кино, спорта, бизнеса. Сейчас этот путь хочет повторить в Украине комик Владимир Зеленский.
Не только шоумен Владимир Зеленский пришел в политику без опыта в этой сфере. По всему миру актерам, музыкантам и спортсменам не раз удавалось занять самые высокие госпосты.
Скончавшаяся 1 марта модель и танцовщица, 34-летняя Имане Фадиль, участвовавшая в процессе по "делу Руби", могла быть отравлена радиоактивной смесью с содержанием изотопов кобальта.
Накануне ЧМ-2018 Жанна Немцова расспросила экс-футболиста "Милана", ныне мэра Тбилиси Каху Каладзе о его приходе в политику. А он объяснил, почему не поедет на чемпионат мира в Россию.
Премьер-марионетка итальянских популистов ушел со своего поста быстрее, чем ожидали, уступил в противостоянии с президентом. Ждет ли теперь Италию хаос, задается вопросом обозреватель DW.
Сильвио Берлускони на один год сократили запрет на работу на госслужбе. Если в Италии будут объявлены новые выборы, Берлускони сможет в них участвовать.
В Италии по итогам выборов пока не ясно, кто сформирует правительство. Это не мешает одному из участников гонки - Сильвио Берлускони - чувствовать себя победителем, пишет Бернд Ригерт.
Первое место на выборах в парламент, согласно предварительным данным, занимает блок в составе правых популистов "Лиги Севера", партии "Вперед, Италия" Берлускони и национал-консервативной партии "Братья Италии".
4 марта итальянцы, выбирая парламент, прежде всего проголосуют за популистские партии. Ни у кого не будет большинства для создания нового правительства. DW о том, куда идет Италия.
Глава МИД Италии, председательствующей в ОБСЕ в 2018 году, посетит Москву и Киев. Цель визита - поиск путей урегулирования кризиса на востоке Украины. Может ли Италия стать посредником?
Представитель консервативной партии экс-премьера Берлускони Forza Italia Нелло Музумечи победил на выборах на Сицилии. Демократическая партия потеряла контроль в региональном парламенте.
Маттео Ренци полагает, что синхронизировать выборы в ФРГ имеет смысл "в европейской перспективе". Выборы в Германии пройдут 24 сентября. Итальянские планируются на май 2018 года.
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони спас с бойни пятерых ягнят, которые могли стать пасхальным блюдом. Теперь вся Италия спорит о традициях и любви к животным.
Прокуратура обвиняет экс-премьера Италии в подкупе свидетелей на процессе по "делу Руби", который прошел в 2014 году и закончился оправданием Берлускони.
Европейский парламент избрал своего нового председателя. Преемником немецкого социал-демократа Мартина Шульца станет итальянский консерватор Антонио Таяни.
4 декабря в Италии пройдет референдум о реформе конституции. Если граждане проголосуют против реформ, предлагаемых премьером, он обещает уйти в отставку. Это чревато кризисом, который может затронуть еврозону.
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