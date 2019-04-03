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Берлускони, Сильвио

6. 3. 2019, Kiew, Ukraine, Der ukrainische Comic-Schauspieler, Showman und Präsidentschaftskandidat Volodymyr Zelensky nimmt am Dreh der Fernsehserie Diener des Volkes teil, wo er am 6. März 2019 in Kiew die Rolle des Präsidenten der Ukraine spielt. - Die Wut über die politische Elite ist zum Teil der Grund für den Aufstieg von Volodymyr Zelensky, einem Fernsehschauspieler ohne politische Erfahrung, der bei der bevorstehenden Präsidentschaftswahl an der Spitze steht. Zelensky wählt bei 25 Prozent, vor Poroschenko bei 17 Prozent und der ehemaligen Premierministerin Yulia Tymoshenko bei 16 Prozent ab dem 4. März 2019.

Президенты и премьеры с необычным бэкграундом (фотогалерея) 03.04.2019

Рейгана, Веа и Берлускони объединяет то, что они добились успехов в политике, придя туда из других сфер - кино, спорта, бизнеса. Сейчас этот путь хочет повторить в Украине комик Владимир Зеленский.
6. 3. 2019, Kiew, Ukraine, Der ukrainische Comic-Schauspieler, Showman und Präsidentschaftskandidat Volodymyr Zelensky nimmt am Dreh der Fernsehserie Diener des Volkes teil, wo er am 6. März 2019 in Kiew die Rolle des Präsidenten der Ukraine spielt. - Die Wut über die politische Elite ist zum Teil der Grund für den Aufstieg von Volodymyr Zelensky, einem Fernsehschauspieler ohne politische Erfahrung, der bei der bevorstehenden Präsidentschaftswahl an der Spitze steht. Zelensky wählt bei 25 Prozent, vor Poroschenko bei 17 Prozent und der ehemaligen Premierministerin Yulia Tymoshenko bei 16 Prozent ab dem 4. März 2019.

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов 02.04.2019

Не только шоумен Владимир Зеленский пришел в политику без опыта в этой сфере. По всему миру актерам, музыкантам и спортсменам не раз удавалось занять самые высокие госпосты.
Italy, Milan - June 28, 2013 Hearing in 'Ruby' trial against Berlusconi. Imane Fadil. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Главную свидетельницу по делу против Берлускони могли убить 16.03.2019

Скончавшаяся 1 марта модель и танцовщица, 34-летняя Имане Фадиль, участвовавшая в процессе по "делу Руби", могла быть отравлена радиоактивной смесью с содержанием изотопов кобальта.

Nemtsova Interview mit Kacha Kaladze, Bürgermeister von Tiflis, ehemaliger Fußballspieler.

Каха Каладзе: Возвращение Иванишвили полезно для Грузии 14.06.2018

Накануне ЧМ-2018 Жанна Немцова расспросила экс-футболиста "Милана", ныне мэра Тбилиси Каху Каладзе о его приходе в политику. А он объяснил, почему не поедет на чемпионат мира в Россию.
Former senior International Monetary Fund (IMF) official Carlo Cottarelli arrives for a meeting with the Italian President Sergio Mattarella at the Quirinal Palace in Rome, Italy, May 28, 2018. Italian Presidential Press Office/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Комментарий: Президент Италии совершил экстренное торможение 28.05.2018

Премьер-марионетка итальянских популистов ушел со своего поста быстрее, чем ожидали, уступил в противостоянии с президентом. Ждет ли теперь Италию хаос, задается вопросом обозреватель DW.
Forza Italia leader Silvio Berlusconi gestures during a meeting in Rome, Italy, March 1, 2018. REUTERS/Alessandro Bianchi

С Берлускони снят запрет на занятие госдолжностей 12.05.2018

Сильвио Берлускони на один год сократили запрет на работу на госслужбе. Если в Италии будут объявлены новые выборы, Берлускони сможет в них участвовать.
4.3.2018*** MILAN, ITALY - MARCH 04: Leader of Forza Italia party Silvio Berlusconi attends to vote in the polling station on March 4, 2018 in Milan, Italy. The economy and immigration are key factors in the 2018 Italian General Election after parliament was dissolved in December 2017. Campaigning on the right are Silvio Berlusconi of Forza Italia teaming up with Matteo Salvini of the Eurosceptic Lega. While on the centre-left is Mario Renzi, leader of the Democratic Party. Challenging both camps is the leader of the Five Star Movement, Luigi Di Maio. (Photo by Pier Marco Tacca/Getty Images)

Комментарий: "Вечный" Берлускони вернулся? 05.03.2018

В Италии по итогам выборов пока не ясно, кто сформирует правительство. Это не мешает одному из участников гонки - Сильвио Берлускони - чувствовать себя победителем, пишет Бернд Ригерт.
4.3.2018*** Silvio Berlusconi, leader of right-wing party Forza Italia, waves before to vote on March 4, 2018 at a polling station in Milan. Italians vote today in one of the country's most uncertain elections, with far-right and populist parties expected to make major gains and Silvio Berlusconi set to play a leading role. / AFP PHOTO / Miguel MEDINA (Photo credit should read MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images)

На выборах в Италии лидирует блок правых партий Берлускони 05.03.2018

Первое место на выборах в парламент, согласно предварительным данным, занимает блок в составе правых популистов "Лиги Севера", партии "Вперед, Италия" Берлускони и национал-консервативной партии "Братья Италии".
***SYMBOLBILD*****Symbolbild zum Referendum in Italien zur geplanten Änderung der Verfassung durch Ministerpräsident Renzi: Flagge Italiens auf erodierendem Grund mit Fragezeichen. Kritische Beobachter befürchten die Zunahme rechtspopulistischer Strömungen und sogar den Austritt Italien s aus der Euro Zone Symbol image to Referendum in Italy to planned Change the Constitution through Prime Minister Renzi Flag Italy on eroding Ground with Question mark Critical Observers fear the Increase Of right Currents and even the Exit Italy S out the Euro Zone

Италия перед выборами: на пути к политическому пату 03.03.2018

4 марта итальянцы, выбирая парламент, прежде всего проголосуют за популистские партии. Ни у кого не будет большинства для создания нового правительства. DW о том, куда идет Италия.
ABD0072_20180111 - WIEN - ÖSTERREICH: Der OSZE Vorsitzende Italiens Außenminister Angelino Alfano anl. einer PK am Mittwoch, 10. Jänner 2018 in Wien. - FOTO: APA/HANS PUNZ |

Может ли Рим стать посредником в разрешении конфликта на Украине 30.01.2018

Глава МИД Италии, председательствующей в ОБСЕ в 2018 году, посетит Москву и Киев. Цель визита - поиск путей урегулирования кризиса на востоке Украины. Может ли Италия стать посредником?
Italy, Catania (Sicily) - November 5, 2017 Sicilian regional election. Nello Musumeci while voting in a polling station | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Соратник Берлускони выиграл выборы на Сицилии 06.11.2017

Представитель консервативной партии экс-премьера Берлускони Forza Italia Нелло Музумечи победил на выборах на Сицилии. Демократическая партия потеряла контроль в региональном парламенте.
February 19, 2017 - Rome, Italy - Democratic Party Secretary and former Prime Minister Matteo Renzi speaks during the Italian Democratic Party PD National Assembly |

Экс-премьер Италии предложил провести выборы одновременно с ФРГ 28.05.2017

Маттео Ренци полагает, что синхронизировать выборы в ФРГ имеет смысл "в европейской перспективе". Выборы в Германии пройдут 24 сентября. Итальянские планируются на май 2018 года.

Берлускони выступил в защиту ягнят - и расколол Италию 13.04.2017

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони спас с бойни пятерых ягнят, которые могли стать пасхальным блюдом. Теперь вся Италия спорит о традициях и любви к животным.
FILE - In this Saturday, Feb. 15, 2014 file photo Silvio Berlusconi talks to journalists after talks with Italian President Giorgio Napolitano, at the Quirinale presidential palace, in Rome. A court in Naples on Wednesday was deciding whether to acquit or convict former Premier Silvio Berlusconi of charges he bribed a senator to switch sides in Parliament, allegedly to hasten the demise of a coalition government led by chief political rival Romano Prodi. (AP Photo/Riccardo De Luca, Files)

В Италии вновь начнется судебный процесс против Берлускони 28.01.2017

Прокуратура обвиняет экс-премьера Италии в подкупе свидетелей на процессе по "делу Руби", который прошел в 2014 году и закончился оправданием Берлускони.
17.01.2017 Member of the European People's Party Antonio Tajani delivers a speech during a session marking the election of the new President of the European Parliament in Strasbourg, eastern France, on January 17, 2016. The European Parliament elects a new president today in a vote that promises to be stormy after a coalition aimed at keeping eurosceptics out of power broke down / AFP / FREDERICK FLORIN (Photo credit should read FREDERICK FLORIN/AFP/Getty Images)

Новым главой Европарламента станет бывший пресс-секретарь Берлускони 17.01.2017

Европейский парламент избрал своего нового председателя. Преемником немецкого социал-демократа Мартина Шульца станет итальянский консерватор Антонио Таяни.

Референдум в Италии, или Что угрожает еврозоне (02.12.2016) 02.12.2016

4 декабря в Италии пройдет референдум о реформе конституции. Если граждане проголосуют против реформ, предлагаемых премьером, он обещает уйти в отставку. Это чревато кризисом, который может затронуть еврозону.
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