Сильвио Берлускони. Прощание с итальянским "кавальере"

Сильвио Берлускони Фото: Fabrizio Corradetti/ipa-agency/Live Media/picture alliance

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони умер 12 июня 2023 года в возрасте 86 лет. Он останется в памяти многих, прежде всего, своими экстравагантными и часто озорными поступками. Например, в 2002 году Берлускони за спиной министра иностранных дел Испании Жозепа Пике показал над его головой два вытянутых пальца - жест, который в Италии означает обманутого мужа. В 2008-м во время пресс-конференции в Париже он обхватил сзади руками шею тогдашнего президента Франции Николя Саркози, как будто хотел напасть на него. А летом 2004-го принимал британского премьер-министра Тони Блэра, надев бандану.

Сильвио Берлускони и Тони Блэр на Сардинии в 2004 году Фото: AP

Таков был он, этот большой итальянский мальчишка. Шутник и плут, озорник, который пришелся по сердцу многим итальянцам. Политик, который, как казалось, не был таким жестким и чопорным, как другие, и мог действовать спонтанно. Но на самом деле он вел себя иначе, утверждает итальянский журналист Джузеппе (Беппе) Севернини, который посвятил целую книгу феномену Сильвио Берлускони.

Жесты Берлускони, как и его мелкие проступки, были, убежден Севернини, хорошо просчитаны. Многих итальянцев, по мнению автора книги, они смущали - но только не самого политика и его сторонников. "Берлускони понимал, что критика из-за рубежа и недоумение некоторых соотечественников лишь увеличивают его популярность среди низших социальных слоев общества - среди тех, кто раньше выбирал левых, а теперь голосует за него", - поясняет Севернини.

"Итальянцам не хватало того, из чего сделаны мечты"

И итальянцы голосовали за Сильвио Берлускони. В 1994 году, когда он впервые боролся за пост главы правительства, его партия на парламентских выборах получила почти 43 процента голосов. Ответ на вопрос, почему так много, лежит в плоскости рассуждений о том, когда политика перестает быть рациональной - если она вообще когда-либо являлась таковой. В том году публицист Эрнесто Галли Делла Лоджа написал в газете Corriere della Sera, что у Берлускони не было основательной политической программы: "Берлускони-политик как будто имеет фальшивый вкус пластмассы. Идеи, которые он выдвигает, не что иное, как простые банальности". И тут же уточнил: "Политика имеет дело с сердцем и фантазией (избирателей. - Ред.). С надеждой, с тем, из чего сделаны мечты. И это именно то, чего сейчас так остро не хватает умеренным политическим силам в Италии".

С президентом Владимиром Путиным Сильвио Берлускони связывала многолетняя дружба Фото: Alexey Druzhinin/AFP/Getty Images

В середине 90-х годов итальянцы срочно нуждались в материале для мечтаний. Деиндустриализация поставила экономику страны на грань рецессии, приватизация привела к массовым увольнениям, рынок труда был дерегулирован. Кроме того, наступила политическая депрессия: в первой половине 1992 года мафия убила двух известных прокуроров - Джованни Фальконе и Паоло Борселлино. Связи ряда политиков с организованной преступностью не вызывали сомнений, коррупция превратилась в широко распространенное явление. Термин Tangentopoli ("город коррупции"), первоначально применявшийся в отношении Милана, стал символом бедственного положения тех лет.

Большие ожидания избирателей

И вот тут появился Берлускони: "Il Cavaliere" ("кавальере"), как его вскоре назвали (поскольку он являлся Кавалером Большого креста ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой" и имел орден "За трудовые заслуги"). Человек, самостоятельно добившийся успехов, который обещал со своей партией Forza Italia ("Вперед, Италия") вернуть порядок в страну. Он, крупный бизнесмен и миллиардер, объявил, что на национальном уровне повторит собственные достижения в экономике. Избиратели поверили ему - прежде всего, пожалуй, потому, что во что бы то ни стало хотели поверить. Они надеялись на чудо по имени Сильвио Берлускони. И поэтому снисходительно отнеслись к тому, что многие вопросы о происхождении его состояния остались без ответа. А также и к конфликтам, возникшим в связи с его политическими постами и экономическими интересами.

Берлускони четыре раза был премьером Италии, а также возглавлял МИД, министерство экономики и министерство здравоохранения Фото: Alessandro Bremec/LaPresse/ZUMA Press/dpa/picture alliance

"Сильвио Берлускони пришел в политику, чтобы защищать свои компании", - уже в декабре 1994 года заявил его помощник Марчелло Делль'Утри. Однако избирателей Берлускони это мало волновало - они и далее считали, что он представляет их интересы. Берлускони, пишет в своей книге Джузеппе Севернини, - это автобиография итальянцев, дописанная до нынешнего состояния: "Автобиография, полная упущений и поблажек самим себе".

Возвращение в большую политику в качестве депутата Европарламента

Даже несколько десятков расследований и судебных процессов, по которым Берлускони проходил как обвиняемый, не произвели должного впечатления на итальянцев. Также, как и его высокомерие. "Я говорю со всей искренностью, что считаю себя лучшим премьер-министром Итальянской Республики за 150 лет ее истории", - заявил Берлускони в 2009 году, во время своего четвертого срока во главе правительства страны. Даже его романы с очень молодыми девушками едва ли сбивали с толку многих его избирателей. Напротив, термин "Bunga Bunga" - ироничное сокращение для обозначения секс-вечеринок, в проведении которых обвиняли премьер-министра, - стал широко известен, войдя в массовую культуру.

Сильвио Берлускони до последнего был активен в политике Фото: ANSA/AFP via Getty Images

Летом 2013 года Берлускони был осужден за налоговые нарушения его компании Mediaset. После ряда обжалований и кассаций суд в итоге запретил ему в течение двух лет занимать госдолжности и в течение шести лет, до 2019 года, баллотироваться на выборах. Но уже в мае 2018 года суд Милана полностью реабилитировал Берлускони по делу о налоговых нарушениях, и он вновь получил право занимать выборные должности.

Экс-премьер тут же вновь выдвинул свою кандидатуру - но на пост не главы правительства Италии, а лидера партийного списка Forza Italia на выборах 2019 года в Европарламент. Сильвио Берлускони уже участвовал в выборах в парламент ЕС в 1994-м, 1999-м, 2004-м и 2009 годах, однако был депутатом лишь с 1999-го по 2001 год - остальные три раза охотно уступал мандат делавшим карьеру коллегам по партии. Но в 2019-м Берлускони захотел взять судьбу ЕС в свои руки и в возрасте 82 лет занял место в Европарламенте - став итальянцем, который чаще всех соотечественников являлся евродепутатом.

Но через год стало ясно, что даже "кавальере" уязвим. В начале сентября 2020-го Сильвио Берлускони сообщил, что заболел коронавирусом. Вскоре после этого врачи диагностировали у него воспаление легких.

В прошлом одна из министров в кабинете Берлускони: ныне глава правительства Италии Джорджа Мелони Фото: Vincenzo Pinto/AFP/Getty Images

Берлускони сумел справиться с болезнью и на парламентских выборах летом 2022 года выставил свою кандидатуру в качестве кандидата от Forza Italia на пост премьера. Ранее его партия сформировала коалицию с изначально возникшими из неофашистской среды "Братьями Италии" и праворадикальной "Лигой". Но консерваторы Берлускони не смогли повторить свои прежние успехи - за них проголосовало всего восемь процентов избирателей.

Forza Italia уже не играла доминирующей роли в коалиционных переговорах. Берлускони не смог добиться выполнения большинства его требований лидером "Братьев Италии" Джорджей Мелони. Таким образом, роли поменялись: когда-то Мелони впервые получила свой первый министерский пост - министра по делам молодежи - в одном из кабинетов Берлускони. После выборов 2022 года она продемонстрировала своему учителю то, что он всю жизнь считал почти немыслимым: современная женщина поставила его, "кавальере", на место.

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