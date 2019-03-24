 Берлин раскритиковал Италию за поддержку ″Нового шелкового пути″ | Новости из Германии о Европе | DW | 24.03.2019

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Европа

Берлин раскритиковал Италию за поддержку "Нового шелкового пути"

Глава МИД ФРГ Хайко Мас предостерег Рим от надежд нажиться на участии в китайском проекте. По мнению министра, участие в "Новом шелковом пути" чревато ростом зависимости от КНР.

Глава МИД ФРГ Хайко Мас

Глава МИД ФРГ Хайко Мас

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) раскритиковал Италию за поддержку китайского проекта по созданию так называемого "Нового шелкового пути". "Если некоторые государства думают, что с китайцами можно заключить хитрые сделки, то однажды они удивятся, когда проснутся в зависимости", - сказал социал-демократический политик в интервью еженедельнику Welt am Sonntag, обнародованном в воскресенье, 24 марта.

Предложения, выгодные в краткосрочном плане, могут быстрее, чем кажется, "обрести горький привкус", предупредил Мас. Китай вывел из бедности в средний класс миллионы людей и теперь жестко преследует собственные интересы в глобальном масштабе, пояснил он, подчеркнув, что европейские государства могут выстоять в конкуренции с такими "гигантами", как Китай, Россия и США, лишь в едином блоке как Евросоюз.

Контекст

В Пекине 14-15 мая проходит саммит, посвященный амбициозному экономическому проекту КНР, начатому 4 года назад. DW - о том, на каком этапе находится создание нового "Шелкового пути". (15.05.2017)

Несмотря на заверения в готовности к масштабному сотрудничеству с КНР, Кремль не спешит одобрять крупные сделки с китайскими инвесторами. Убытки от этого несет российский бизнес. (12.05.2017)

Накануне Италия, несмотря на международную критику, поддержала инициативу Китая по созданию "Нового шелкового пути". На торжественной церемонии в Риме премьер-министр Италии Джузеппе Конте и председатель КНР Си Цзиньпин подписали декларацию о намерениях, в соответствии с которой Китай в ближайшее время инвестирует несколько миллиардов евро в развитие стратегически важных торговых портов Генуя и Триест и расширит сотрудничество с Италией в целом ряде сфер.

"Новый шелковый путь": китайский мегапроект

В рамках масштабного инфраструктурного проекта Китай собирается вложить миллиарды евро в развитие европейских портов, автомагистралей и железных дорог, телекоммуникационных сетей и аэропортов. В результате должны появиться новые экономические и торговые пути, ведущие из Китая в ЕС, Африку и Латинскую Америку, а также современные торговые маршруты в самом азиатском регионе.

Критики данного проекта, в первую очередь представители США и некоторых стран-членов ЕС, опасаются, что в итоге Китай превратится в еще более могущественную экономическую державу. Они также указывают на отсутствие прозрачности и несправедливые, по их мнению, условия конкуренции. В правительстве Италии также нет единства в вопросе об отношении к "Новому шелковому пути".

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