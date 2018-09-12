 Берлин призывает Москву остановить наступление на Идлиб | Новости из Германии о Германии | DW | 12.09.2018

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Германия

Берлин призывает Москву остановить наступление на Идлиб

Россия может предотвратить катастрофу в Идлибе, считают в Берлине. 14 сентября главы МИД Германии и России обсудят ситуацию в Сирии.

Бомбовые удары по Идлибу

Бомбовые удары по Идлибу

Берлин вновь призывает Москву и Тегеран остановить планируемое наступление сирийских правительственных войск в провинции Идлиб. "Россия и Иран несут особую ответственность", - заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Saibert) в среду, 12 сентября. Москва, по его словам, обладает достаточным влиянием на сирийское правительство, чтобы предотвратить катастрофу. "Шансы на перемирие зависят от России", - указал он.

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В пятницу, 14 сентября, в Берлине состоится встреча министров иностранных дел Германии и России - Хайко Маса (Heiko Maas) и Сергея Лаврова, сообщила представитель МИД ФРГ. В ходе встречи планируется обсуждение ситуации в Сирии и усилий по мирному урегулированию конфликта в охваченной гражданской войной стране. Еще одной темой повестки дня станет Украина.

Идлиб остается последней провинцией Сирии, находящейся под властью оппозиционных Башару Асаду политических сил, а также исламистских экстремистов. В провинции проживает почти три миллиона человек. С начала сентября Дамаск готовит здесь крупномасштабное наступление. По мнению международных правозащитных и гуманитарных организаций, оно будет иметь катастрофические последствия для жителей региона.

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    Автор: Павел Лось


Контекст

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