Берлин предлагает Ливану масштабную помощь бундесвера

После разрушительных взрывов в порту Бейрута Германия предложила Ливану масштабную помощь бундесвера. Как передает в четверг, 6 августа, агентство dpa, для этой цели приведен в готовность, в частности, оборудованный для транспортировки тяжелораненых аэробус A310 военно-воздушных сил ФРГ MedEvac.
По информации dpa, утром 6 августа была проведена проверка того, возможно ли развертывание десантно-спасательного центра - медико-санитарного подразделения бундесвера.
Для оказания помощи Берлином требуется согласие Бейрута
Планируется также направить в Бейрут с Кипра корвет Ludwigshafen am Rhein, который задействован сейчас в миротворческой миссии ООН UNIFIL. Однако следует еще проверить, не будет ли против этого ливанская сторона.
Реализацию программы всесторонней помощи Ливану власти Германии начали уже на следующий день после взрывов. При МИД ФРГ создан специальный кризисный штаб.
По данным властей Ливана по состоянию на вечер 5 августа, в результате двух мощных взрывов, прогремевших в бейрутском порту днем ранее, погибли более 130 человек, около 5000 получили ранения. Предположительно, 250 тысяч жителей ливанской столицы потеряли крышу над головой. В Бейруте введен режим чрезвычайного положения. Точная причина детонации пока остается невыясненной.
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Австралия в огне
Лесные пожары
В Австралии на данный момент бушуют 180 лесных пожаров. Критическая ситуация возникла в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория. Из-за жары сезон лесных пожаров в этом году начался непривычно рано, в сентябре. Температура воздуха свыше 40 градусов по Цельсию послужила причиной того, что огонь быстро охватил огромную территорию. С октября выгорело почти 7 млн га.
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Австралия в огне
Море огня
Так выглядит из космоса территория, на которой бушуют лесные пожары. Справа на этом снимке, сделанном со спутника, видно озеро в штате Новый Южный Уэльс. Слева - огонь, которым охвачен лес. Фото сделано с помощью специальной техники: инфракрасный свет помогает четко разглядеть очертания горящих лесов. Облака дыма, как видно на снимках, достигают даже Новой Зеландии.
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Австралия в огне
Животные в беде
В лесных пожарах гибнут животные. Спасти удается далеко не всех. Особенно уязвимы коалы, которые большую часть жизни проводят на деревьях. В одном из регионов в огне погибло две трети популяции этих животных. Эту коалу, к счастью, удалось спасти.
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Австралия в огне
Выжженная земля
Лесные пожары оставляют после себя лишь выжженную землю. На этой фотографии - обгоревшие стволы деревьев в Новом Южном Уэльсе. Еще недавно здесь зеленел лес.
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Австралия в огне
Спасаясь от огня
Эта женщина и ее полуторагодовалая дочь были вынуждены покинуть свой дом, который находился в непосредственной близости от лесных пожаров, бушующих недалеко от Сиднея. Там огонь удалось потушить. Но в других городах ситуация критическая. В штате Виктория, где расположен Мельбурн, по официальным данным, спасаясь от огня, свои дома покинули 67 000 человек.
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Австралия в огне
Помощь армии
На помощь пожарным в борьбе с огненной стихией приходят военные. Они помогают эвакуировать жителей, чьи дома находятся в непосредственной близости от горящих лесов. Сейчас около 3000 резервистов помогают в тушении пожаров и эвакуации жителей. Им в помощь будут доставлены военные вертолеты из Новой Зеландии. В результате лесных пожаров уже погибли 24 человека.
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Австралия в огне
Люди против огня
Бороться с лесными пожарами на тех территориях, которые не так густо заселены, помогают добровольцы. Из-за катастрофической ситуации, сложившейся в этом году, их труд будут оплачивать из специального фонда. Тот, кто принимал участие в тушении пожаров в течение 10 дней, получит вознаграждение в размере 190 евро в день.
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Австралия в огне
Помощь пострадавшим от стихии
Люди, пострадавшие от огненной стихии, могут рассчитывать на денежную компенсацию. На эти цели правительство Австралии выделило 1,2 млрд евро. Этот человек - один из тысяч тех, кто потерял в огне жилье. Его дом находился в 350 км севернее Сиднея.
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Австралия в огне
Причины и последствия лесных пожаров
Австралийцы надеются на то, что в скором времени им удастся полностью побороть огненную стихию. Но в долгосрочной перспективе, считают многие из них, необходимо принять ряд мер, которые помогут не допустить глобального изменения климата, ведь именно оно является причиной лесных пожаров.
Автор: Наталья Позднякова, Давид Эль