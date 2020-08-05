Берлин предлагает Ливану масштабную помощь бундесвера

После разрушительных взрывов в порту Бейрута Германия предложила Ливану масштабную помощь бундесвера. Как передает в четверг, 6 августа, агентство dpa, для этой цели приведен в готовность, в частности, оборудованный для транспортировки тяжелораненых аэробус A310 военно-воздушных сил ФРГ MedEvac.

По информации dpa, утром 6 августа была проведена проверка того, возможно ли развертывание десантно-спасательного центра - медико-санитарного подразделения бундесвера.

Для оказания помощи Берлином требуется согласие Бейрута

Планируется также направить в Бейрут с Кипра корвет Ludwigshafen am Rhein, который задействован сейчас в миротворческой миссии ООН UNIFIL. Однако следует еще проверить, не будет ли против этого ливанская сторона.

Реализацию программы всесторонней помощи Ливану власти Германии начали уже на следующий день после взрывов. При МИД ФРГ создан специальный кризисный штаб.

По данным властей Ливана по состоянию на вечер 5 августа, в результате двух мощных взрывов, прогремевших в бейрутском порту днем ранее, погибли более 130 человек, около 5000 получили ранения. Предположительно, 250 тысяч жителей ливанской столицы потеряли крышу над головой. В Бейруте введен режим чрезвычайного положения. Точная причина детонации пока остается невыясненной.

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