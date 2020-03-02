 Берлин не готов принять беженцев с турецко-греческой границы | Новости из Германии о Германии | DW | 03.03.2020

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Германия

Берлин не готов принять беженцев с турецко-греческой границы

Скопившиеся на границе Турции и Греции беженцы и мигранты не смогут войти в Евросоюз. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

беженцы на турецко-греческой границе

Беженцы на турецко-греческой границе

Для беженцев, которые стекаются к турецко-греческой границе, путь в Евросоюз закрыт. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). "Мы переживаем сейчас на внешних границах Евросоюза и Турции, на суше и на море, ситуацию, которая вызывает серьезное беспокойство. Мы видим беженцев и мигрантов, которым турецкая сторона сказала, что их путь в ЕС открыт, что, конечно, не соответствует действительности", - заявил Зайберт.

Контекст

Сдерживая поток мигрантов из Турции, греческая полиция применила водометы и слезоточивый газ. Беженцы забрасывали правоохранителей камнями и другими предметами. (01.03.2020)

Австрия готова послать полицейских на границы ЕС, а если это не получится, она будет защищать собственные границы от нелегальных мигрантов. Об этом заявил Себастьян Курц. (02.03.2020)

На вопрос, справедливо ли сделанное после недавнего миграционного кризиса высказывание канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) о том, что 2015 год не должен повториться, представитель правительства ответил утвердительно.

"Распределение нагрузки"

В понедельник Меркель провела телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в котором тот потребовал "распределения нагрузки" в ситуации с беженцами. По данным из его администрации, Турция призывает к "справедливому распределению нагрузки и ответственности по отношению к мигрантам" между Турцией и ЕС.

В субботу Эрдоган открыл границы для беженцев по направлению к Греции, тысячи мигрантов с тех пор пытаются попасть на территорию Евросоюза.

Меркель, выступая в понедельник в Берлине, назвала неприемлемым открытие границы Турцией для беженцев в направлении ЕС. По словам канцлера, понятно стремление Анкары добиться большей поддержки Евросоюза в этом вопросе, однако "совершенно неприемлемо", что этой цели пытаются достичь "на спинах беженцев". 

Австрия готовится к защите границ

Канцлер Австрии Себастьян Курц ранее объявил о необходимости лучшего укрепления границ ЕС. "Ситуация 2015 года ни в коем случае не должна повториться", - написал он в соцсети Facebook в воскресенье, объявив целью "остановить нелегальных мигрантов на внешних границах ЕС".

"Мы готовы поддержать страны на границе ЕС дополнительными полицейскими силами. Если это не получится, Австрия будет защищать собственные границы", - подчеркнул он.

Между тем европейское агентство по охране внешних границ Frontex в докладе для лидеров ЕС сообщает, что "массовый поток людей" в направлении Греции будет сложно остановить даже в том случае, если турецкие власти будут ему препятствовать. Об этом в понедельник сообщает издание Die Welt. Согласно докладу, ситуация в ближайшие дни будет ухудшаться.

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    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    Заграждения из колючей проволоки на границе

    С конца февраля на границе Турции и Греции сложилась критическая ситуация с беженцами. Пограничники и полиция пытаются остановить многотысячный поток мигрантов, стремящихся попасть на территорию ЕС. На границе были установлены заграждения из колючей проволоки.

  • КПП Пазаркуль

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    Поток людей на границе увеличивается

    По данным Международной организации по миграции (МОМ), на турецкой стороне 212-километровой границы с Грецией находятся тысячи человек, надеющихся проникнуть на территорию Евросоюза. На этом фото - КПП Пазаркуль, где собралось не менее двух тысяч беженцев, в их числе сирийцы, афганцы и иракцы. На фоне боев в Идлибе число сирийских беженцев постоянно увеличивается.

  • Беспорядки на границе Турции и Греции

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    Столкновения на границе

    Между мигрантами и греческой полицией, которая пытается воспрепятствовать тому, чтобы они пересекли границу Турции и Греции, несколько раз происходили столкновения. Беженцы забрасывали полицейских камнями, те, в свою очередь, применяли в ответ тяжелые водометы и слезоточивый газ. 1 марта Анкара сообщила, что турецкие пограничники были вынуждены пропустить через границу более 75 тысяч мигрантов.

  • Беженцы в резиновых лодках

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    По реке в Грецию

    Несмотря на то, что греческие патрули контролируют всю прибрежную зону, пытаясь не допустить проникновения в страну нелегальных беженцев, поток тех, кто стремится к границе с Грецией ищз Турции, чтобы попасть на территорию ЕС, растет. Беженцы используют путь через реку Эврос, которую пересекают на резиновых лодках.

  • Жещина с ребенком

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    Опасное путешествие через Эврос

    Многие беженцы пытаются пересечь границу с Грецией через погранпереход на реке Эврос. Этой женщине с ребенком не удалось достичь границы на надувной лодке, которая во время переправы пришла в негодность. Женщину из реки вытащили спасатели. Как сообщают греческие СМИ, на этом погранпереходе пограничники не пропустили на территорию страны почти 10 тысяч мигрантов.

  • Беженцы на лодке

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    Поток людей будет сложно остановить

    Греция усилила подразделения вдоль границы с Турцией из-за угрозы проникновения в страну тысяч мигрантов, а также патрули в проливах между греческими островами и турецким побережьем Эгейского моря. Между тем европейское агентство по охране внешних границ Frontex в докладе для лидеров ЕС сообщило, что массовый поток людей в направлении Греции будет сложно остановить.

  • Беженцы в Турции

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    Турция не справляется с беженцами

    Нынешняя ситуация с беженцами является следствием нарушения Анкарой заключенного с Брюсселем в марте 2016 года соглашения. Оно предполагает, что через границы Турции не будут пропускаться мигранты, направляющиеся в ЕС. За это ЕС предоставляет Турции финансовую поддержку. По данным ООН, Турция приняла около 3,6 млн беженцев из Сирии. Эти цифры выросли на фоне боев в провинции Идлиб.

  • Флаги ЕС у здания Еврокомиссии

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    ЕС думает, что делать с беженцами

    Министры иностранных дел стран ЕС на этой неделе соберутся в Брюсселе, чтобы обсудить ситуацию с беженцами на греческо-турецкой границе. Пока по просьбе Афин Брюссель направил в Грецию дополнительных специалистов и средства, необходимые для охраны границ.

    Автор: Наталья Позднякова


Контекст

Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

Число беженцев на турецко-греческой границе, стремящихся на территорию ЕС, резко растет. Поток мигрантов пытаются сдержать пограничники и полиция. Галерея DW о том, что происходит. (02.03.2020)  

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