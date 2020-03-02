Берлин не готов принять беженцев с турецко-греческой границы

Для беженцев, которые стекаются к турецко-греческой границе, путь в Евросоюз закрыт. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). "Мы переживаем сейчас на внешних границах Евросоюза и Турции, на суше и на море, ситуацию, которая вызывает серьезное беспокойство. Мы видим беженцев и мигрантов, которым турецкая сторона сказала, что их путь в ЕС открыт, что, конечно, не соответствует действительности", - заявил Зайберт.
На вопрос, справедливо ли сделанное после недавнего миграционного кризиса высказывание канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) о том, что 2015 год не должен повториться, представитель правительства ответил утвердительно.
"Распределение нагрузки"
В понедельник Меркель провела телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в котором тот потребовал "распределения нагрузки" в ситуации с беженцами. По данным из его администрации, Турция призывает к "справедливому распределению нагрузки и ответственности по отношению к мигрантам" между Турцией и ЕС.
В субботу Эрдоган открыл границы для беженцев по направлению к Греции, тысячи мигрантов с тех пор пытаются попасть на территорию Евросоюза.
Меркель, выступая в понедельник в Берлине, назвала неприемлемым открытие границы Турцией для беженцев в направлении ЕС. По словам канцлера, понятно стремление Анкары добиться большей поддержки Евросоюза в этом вопросе, однако "совершенно неприемлемо", что этой цели пытаются достичь "на спинах беженцев".
Австрия готовится к защите границ
Канцлер Австрии Себастьян Курц ранее объявил о необходимости лучшего укрепления границ ЕС. "Ситуация 2015 года ни в коем случае не должна повториться", - написал он в соцсети Facebook в воскресенье, объявив целью "остановить нелегальных мигрантов на внешних границах ЕС".
"Мы готовы поддержать страны на границе ЕС дополнительными полицейскими силами. Если это не получится, Австрия будет защищать собственные границы", - подчеркнул он.
Между тем европейское агентство по охране внешних границ Frontex в докладе для лидеров ЕС сообщает, что "массовый поток людей" в направлении Греции будет сложно остановить даже в том случае, если турецкие власти будут ему препятствовать. Об этом в понедельник сообщает издание Die Welt. Согласно докладу, ситуация в ближайшие дни будет ухудшаться.
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Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции
Заграждения из колючей проволоки на границе
С конца февраля на границе Турции и Греции сложилась критическая ситуация с беженцами. Пограничники и полиция пытаются остановить многотысячный поток мигрантов, стремящихся попасть на территорию ЕС. На границе были установлены заграждения из колючей проволоки.
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Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции
Поток людей на границе увеличивается
По данным Международной организации по миграции (МОМ), на турецкой стороне 212-километровой границы с Грецией находятся тысячи человек, надеющихся проникнуть на территорию Евросоюза. На этом фото - КПП Пазаркуль, где собралось не менее двух тысяч беженцев, в их числе сирийцы, афганцы и иракцы. На фоне боев в Идлибе число сирийских беженцев постоянно увеличивается.
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Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции
Столкновения на границе
Между мигрантами и греческой полицией, которая пытается воспрепятствовать тому, чтобы они пересекли границу Турции и Греции, несколько раз происходили столкновения. Беженцы забрасывали полицейских камнями, те, в свою очередь, применяли в ответ тяжелые водометы и слезоточивый газ. 1 марта Анкара сообщила, что турецкие пограничники были вынуждены пропустить через границу более 75 тысяч мигрантов.
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Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции
По реке в Грецию
Несмотря на то, что греческие патрули контролируют всю прибрежную зону, пытаясь не допустить проникновения в страну нелегальных беженцев, поток тех, кто стремится к границе с Грецией ищз Турции, чтобы попасть на территорию ЕС, растет. Беженцы используют путь через реку Эврос, которую пересекают на резиновых лодках.
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Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции
Опасное путешествие через Эврос
Многие беженцы пытаются пересечь границу с Грецией через погранпереход на реке Эврос. Этой женщине с ребенком не удалось достичь границы на надувной лодке, которая во время переправы пришла в негодность. Женщину из реки вытащили спасатели. Как сообщают греческие СМИ, на этом погранпереходе пограничники не пропустили на территорию страны почти 10 тысяч мигрантов.
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Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции
Поток людей будет сложно остановить
Греция усилила подразделения вдоль границы с Турцией из-за угрозы проникновения в страну тысяч мигрантов, а также патрули в проливах между греческими островами и турецким побережьем Эгейского моря. Между тем европейское агентство по охране внешних границ Frontex в докладе для лидеров ЕС сообщило, что массовый поток людей в направлении Греции будет сложно остановить.
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Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции
Турция не справляется с беженцами
Нынешняя ситуация с беженцами является следствием нарушения Анкарой заключенного с Брюсселем в марте 2016 года соглашения. Оно предполагает, что через границы Турции не будут пропускаться мигранты, направляющиеся в ЕС. За это ЕС предоставляет Турции финансовую поддержку. По данным ООН, Турция приняла около 3,6 млн беженцев из Сирии. Эти цифры выросли на фоне боев в провинции Идлиб.
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Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции
ЕС думает, что делать с беженцами
Министры иностранных дел стран ЕС на этой неделе соберутся в Брюсселе, чтобы обсудить ситуацию с беженцами на греческо-турецкой границе. Пока по просьбе Афин Брюссель направил в Грецию дополнительных специалистов и средства, необходимые для охраны границ.
Автор: Наталья Позднякова