Берлин не видит в СПГ альтернативу "Северному потоку-2"

Во вторник, 12 февраля, в немецком министерстве экономики и энергетики состоялась представительная германо-американская конференция, посвященная развитию рынка сжиженного газа в Германии. В ФРГ до сих пор нет ни одного терминала для приема танкеров с СПГ. С немецкой стороны в конференции участвовал министр экономики Германии Петер Альтмайер (Peter Altmaier), с американской - заместитель министра энергетики США Дэн Брулетт.

Оба они рассматривают сжиженный газ как один из факторов повышения энергетической безопасности Европы и нейтрализации риска повышенной зависимости стран ЕС от поставок российского трубопроводного газа.

Как избежать "энергетической уязвимости"?

Альтмайер уверен, что в среднесрочной перспективе - на фоне предстоящего отказа Германии от атомной и угольной энергетики - потребность и потребление газа будут расти, а с учетом сокращения его добычи в самом ЕС придется наращивать импорт этого энергоносителя.

На конференции в Минэкономики ФРГ по СПГ

Дополнительные объемы газа Германия рассчитывает получать по строящемуся газопроводу "Северный поток-2". В Вашингтоне считают, что после ввода его в эксплуатацию, Германия окажется в чрезмерной энергетической, а значит, и политической зависимости от России. У Берлина таких опасений нет. Альтмайер указывает, во-первых, на сорокалетний опыт надежных поставок газа сначала из СССР, а позднее из России, а во-вторых, на диверсификацию импорта.

Угроза энергетической зависимости, по его словам, состоит не в объемах газа, закупаемых у одного поставщика, а в отсутствии альтернатив. И вот, чтобы не оказаться в ситуации, как выразился Альтмайер, "энергетической уязвимости", в Германии принято решение форсировать создание отечественной инфраструктуры, необходимой для использования сжиженного газа.

В Германии построят СПГ-терминалы

На пресс-конференции в промежутке между пленарными заседаниями Петер Альтмайер объявил, что уже "в ближайшие недели будет принято решение о строительстве одного или нескольких СПГ-терминалов", интерес к чему проявляют частные инвесторы в трех городах на севере Германии - Брунсбюттеле, Штаде и Вильгельмсхафене.

Дэн Брулетт (слева) и Петер Альтмайер на пресс-конференции 12 февраля

Немецкое правительство, пообещал министр, будет всячески содействовать - в том числе, финансовым участием - скорейшей реализации таких проектов. А операторов существующих в Германии газотранспортных сетей оно намерено в законодательном порядке обязать заранее проложить трубы и подключиться к будущим СПГ-терминалам. Тем самым сжиженный газ будет поступать потребителям точно так же, как трубопроводный, а его продавцы иметь те же права и обязанности.

Закупать сжиженный газ Германия собирается в разных странах мира, на Ближнем и Среднем Востоке, государствах Средиземноморья, в частности, в Египте и Израиле, но в первую очередь, заявил Альтмайер, - в США. "Мы прекрасно знаем, что в США производятся большие объемы сжиженного газа для мирового рынка, что его мировое потребление будет расти, а его будущим крупнейшим производителем станут Соединенные Штаты, которые в состоянии в значительной степени удовлетворить европейские потребности", - заявил министр экономики и энергетики ФРГ.

Цены на сжиженный газ будут снижаться

"Мы хотим быть конкурентоспособным и надежным поставщиком СПГ, - ответил Альтмайеру заместитель американского министра энергетики . - США разделяют цели ЕС и Германии - повысить энергетическую безопасность и диверсифицировать импорт энергоносителей". Что же касается цен на СПГ, которые пока выше, чем на трубопроводный газ, то Дэн Брулетт пообещал сделать их вполне конкурентоспособными на мировом рынке.

Дороговизна сжиженного газа, по его словам, объясняется не только более высокими расходами на транспортировку, но и дефицитом СПГ на мировом рынке. "На протяжении многих лет США импортировали сжиженный газ, а не экспортировали его, - пояснил Брулетт. - У нас пока всего три экспортных терминала". В планах - сооружение еще четырех. Когда же США смогут поставлять на мировой рынок больше своего сжиженного газа, то и цены на него неизменно упадут. Причем, добавил замминистра, в "драматических масштабах".

Отвечая на вопрос об отношении Вашингтона к достигнутому в конце прошлой недели в Евросоюзе компромиссу по проблеме "Северного потока-2", Дэн Брулетт заявил, что правительство США "воодушевлено" этим решением. "Мы, как и другие страны ЕС, уже давно говорили о необходимости применения правил регулирования к этому газопроводу", - напомнил он.

СПГ из США в обмен на "Северный поток-2"?

Но, может быть, речь идет просто о сделке: Германия обязуется покупать у США сжиженный газ в обмен на готовность Вашингтона смириться с "Северным потоком-2"?

"Нет, никакой сделки нет, - ответил Альтмайер. - Германия сама по себе заинтересована в диверсификации импорта газа". Что же до позитивной оценки им и Дэном Брулеттом решения ЕС по "Северному потоку-2", то, заявил он, "в истории человечества бывает, что даже страны, по-разному относящиеся к конкретному проекту, сообща позитивно оценивают некое принятое по нему решение".

Заместитель министра энергетики США, в свою очередь, добавил, что речь вовсе не идет о том, чтобы Германия закупала СПГ именно в США. Пусть, мол, свободный рынок, частные компании сами решают, у кого покупать сжиженный газ - в США или в других странах. Главное, считает Брулетт, чтобы у них такая возможность была.

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