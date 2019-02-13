 Берлин не видит в СПГ альтернативу ″Северному потоку-2″ | Главные события в политике и обществе Германии | DW | 12.02.2019

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Германия

Берлин не видит в СПГ альтернативу "Северному потоку-2"

На германо-американской конференции в Берлине речь шла о поставках сжиженного газа из США в Германию. Правительство ФРГ намерено форсировать строительство терминалов для приема танкеров с СПГ.

Танкер с СПГ

Танкер с СПГ

Во вторник, 12 февраля, в немецком министерстве экономики и энергетики состоялась представительная германо-американская конференция, посвященная развитию рынка сжиженного газа в Германии. В ФРГ до сих пор нет ни одного терминала для приема танкеров с СПГ. С немецкой стороны в конференции участвовал министр экономики Германии Петер Альтмайер (Peter Altmaier), с американской - заместитель министра энергетики США Дэн Брулетт.

Оба они рассматривают сжиженный газ как один из факторов повышения энергетической безопасности Европы и нейтрализации риска повышенной зависимости стран ЕС от поставок российского трубопроводного газа.

Как избежать "энергетической уязвимости"?

Альтмайер уверен, что в среднесрочной перспективе - на фоне предстоящего отказа Германии от атомной и угольной энергетики - потребность и потребление газа будут расти, а с учетом сокращения его добычи в самом ЕС придется наращивать импорт этого энергоносителя.

На конференции в Минэкономики ФРГ по СПГ

На конференции в Минэкономики ФРГ по СПГ

Дополнительные объемы газа Германия рассчитывает получать по строящемуся газопроводу "Северный поток-2". В Вашингтоне считают, что после ввода его в эксплуатацию, Германия окажется в чрезмерной энергетической, а значит, и политической зависимости от России. У Берлина таких опасений нет. Альтмайер указывает, во-первых, на сорокалетний опыт надежных поставок газа сначала из СССР, а позднее из России, а во-вторых, на диверсификацию импорта.

Угроза энергетической зависимости, по его словам, состоит не в объемах газа, закупаемых у одного поставщика, а в отсутствии альтернатив.  И вот, чтобы не оказаться в ситуации, как выразился Альтмайер, "энергетической уязвимости", в Германии принято решение форсировать создание отечественной инфраструктуры, необходимой для использования сжиженного газа.

В Германии построят СПГ-терминалы

На пресс-конференции в промежутке между пленарными заседаниями Петер Альтмайер объявил, что уже "в ближайшие недели будет принято решение о строительстве одного или нескольких СПГ-терминалов", интерес к чему проявляют частные инвесторы в трех городах на севере Германии - Брунсбюттеле, Штаде и Вильгельмсхафене.

Дэн Брулетт (слева) и Петер Альтмайер на пресс-конференции 12 февраля

Дэн Брулетт (слева) и Петер Альтмайер на пресс-конференции 12 февраля

Немецкое правительство, пообещал министр, будет всячески содействовать - в том числе, финансовым участием - скорейшей реализации таких проектов. А операторов существующих в Германии газотранспортных сетей оно намерено в законодательном порядке обязать заранее проложить трубы и подключиться к будущим СПГ-терминалам. Тем самым сжиженный газ будет поступать потребителям точно так же, как трубопроводный, а его продавцы иметь те же права и обязанности.

Закупать сжиженный газ Германия собирается в разных странах мира, на Ближнем и Среднем Востоке, государствах Средиземноморья, в частности, в Египте и Израиле, но в первую очередь, заявил Альтмайер, - в США. "Мы прекрасно знаем, что в США производятся большие объемы сжиженного газа для мирового рынка, что его мировое потребление будет расти, а его будущим крупнейшим производителем станут Соединенные Штаты, которые в состоянии в значительной степени удовлетворить европейские потребности", - заявил министр экономики и энергетики ФРГ.

Цены на сжиженный газ будут снижаться

"Мы хотим быть конкурентоспособным и надежным поставщиком СПГ, - ответил Альтмайеру заместитель американского министра энергетики . - США разделяют цели ЕС и Германии - повысить энергетическую безопасность и диверсифицировать импорт энергоносителей". Что же касается цен на СПГ, которые пока выше, чем на трубопроводный газ, то Дэн Брулетт пообещал сделать их вполне конкурентоспособными на мировом рынке.

Контекст

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Дороговизна сжиженного газа, по его словам, объясняется не только более высокими расходами на транспортировку, но и дефицитом СПГ на мировом рынке. "На протяжении многих лет США импортировали сжиженный газ, а не экспортировали его, - пояснил Брулетт. - У нас пока всего три экспортных терминала". В планах - сооружение еще четырех. Когда же США смогут поставлять на мировой рынок больше своего сжиженного газа, то и цены на него неизменно упадут. Причем, добавил замминистра, в "драматических масштабах".

Отвечая на вопрос об отношении Вашингтона к достигнутому в конце прошлой недели в Евросоюзе компромиссу по проблеме "Северного потока-2", Дэн Брулетт заявил, что правительство США "воодушевлено" этим решением. "Мы, как и другие страны ЕС, уже давно говорили о необходимости применения правил регулирования к этому газопроводу", - напомнил он.

СПГ из США в обмен на "Северный поток-2"?

Но, может быть, речь идет просто о сделке: Германия обязуется покупать у США сжиженный газ в обмен на готовность Вашингтона смириться с "Северным потоком-2"?

"Нет, никакой сделки нет, - ответил Альтмайер. - Германия сама по себе заинтересована в диверсификации импорта газа". Что же до позитивной оценки им и Дэном Брулеттом решения ЕС по "Северному потоку-2", то, заявил он, "в истории человечества бывает, что даже страны, по-разному относящиеся к конкретному проекту, сообща позитивно оценивают некое принятое по нему решение".

Заместитель министра энергетики США, в свою очередь, добавил, что речь вовсе не идет о том, чтобы Германия закупала СПГ именно в США. Пусть, мол, свободный рынок, частные компании сами решают, у кого покупать сжиженный газ - в США или в других странах. Главное, считает Брулетт, чтобы у них такая возможность была.

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    Автор: Андрей Гурков


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Контекст

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