 Берлин и Вена обсудят закрытие средиземноморского маршрута беженцев | Новости из Германии о Германии | DW | 05.07.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

Берлин и Вена обсудят закрытие средиземноморского маршрута беженцев

Зеехофер заверил Курца, что компромисс ХСС и ХДС по проблеме миграции не будет обременителен для Вены.

Себастьян Курц и Хорст Зеехофер

Себастьян Курц и Хорст Зеехофер

Германия, Австрия и Италия на следующей неделе проведут в Инсбруке переговоры о закрытии средиземноморского маршрута, по которому беженцы попадают в Европу. Об этом в четверг, 5 июля, сообщил министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) по итогам встречи в Вене с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

Зеехофер также заверил Курца, что компромисс, который удалось выработать Христианско-социальному и Христианско-демократическому союзам (ХСС и ХДС) по проблеме миграции не будет обременителен для Вены. "Мы не будем - ни сейчас, ни в будущем - возлагать на Австрию ответственность за беженцев, которые не входят в зону ее ответственности", - подчеркнул председатель ХСС.

ФРГ будет останавливать беженцев на австрийско-немецкой границе

Контекст

Среди своих приоритетов Австрия, перенявшая с 1 июля председательство в ЕС, назвала безопасность и миграцию. Тенденция к ужесточению политики в отношении беженцев, скорее всего, продолжится. (03.07.2018)

Лидеры ЕС решили закрыть границы для беженцев, тем самым согласившись плясать под дудку правых популистов. Европейские демократы не способны дать им отпор, считает Барбара Везель. (30.06.2018)

Речь идет о мигрантах, зарегистрированных в других странах ЕС. После интенсивных переговоров поздним вечером в понедельник, 2 июля, Зеехофер и канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) достигли согласия в этом вопросе. Беженцы могут быть на короткий срок размещены в транзитных центрах, а затем высланы в соответствующие страны ЕС. Если Германия и другое государство-член Евросоюза не заключали соглашение, которое регулирует процедуру возвращения беженцев, мигрантов будут останавливать на немецкой границе и не пускать на территорию ФРГ.

В связи с тем, что у Австрии и ФРГ есть совместный участок границы, Курц ранее заявил: "Если Германия принимает меры на национальном уровне, то это, естественно, ведет к тому, что мы в Австрии и, вероятно, в других странах должны на это реагировать".

Смотрите также:

  • Число беженцев в Германии - инфорграфика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    Количество приезжающих в ФРГ беженцев сокращается

    Число прибывающих в Германию беженцев продолжает снижаться. За первый квартал 2017 года в страну въехало чуть более 60 тысяч мигрантов. За тот же период годом ранее число новоприбывших составило почти 190 тысяч.

  • Из каких стран приезжали беженцы в Германию в 2016 году - инфографика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    Больше всего ходатайств об убежище - от сирийских беженцев

    В 2016 году беженцы из Сирии, которые спасаются от войны на родине, подали почти 270 тысяч прошений о получении убежища в Германии. Речь идет как о первичных, так и о повторных заявках. В десятку стран с самым большим числом заявителей попала и Россия.

  • Какие учебные заведения посещали на родине живущие в ФРГ беженцы - инфографика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    Образование и работа - условие успешной интерграции

    Возможность найти хорошую работу повышает шансы беженцев на успешную интеграцию. Однако не все мигранты имеют возможность трудоустроиться. Серьезной проблемой часто становится отсутствие профессиональной подготовки, а порой - даже школьного образования. Только 17% живущих в Германии беженцев учились на родине в университете.

  • Беженцы, которые добровольно вернулись домой из Германии - инфографика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    На родину по собственному желанию

    Программа репатриации беженцев нацелена на то, чтобы помочь догбровольно вернуться на родину мигрантам, не имеющим шансов получить убежище в ФРГ. В рамках этой программы Германия планирует предоставлять таким беженцам возможность перед возвращением домой выучиться на слесаря, монтажника, электрика или каменщика.

    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 13:16
Now live
13:16 мин

Беженцы в Германии: как Меркель ужесточит миграционную политику - DW Новости

Контекст

Инфографика: Беженцы в Германии

За последний год количество прибывающих в Германию беженцев заметно снизилось. Кто просит убежище в ФРГ и сколько мигрантов возвращается домой. Инфографика DW. (06.09.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Беженцы в Германии: как Меркель ужесточит миграционную политику - DW Новости  

Транзитные центры для беженцев, или почему Зеехофер передумал уходить  

Крепость Европа, или Как ЕС отгораживается от беженцев - DW Новости  

Также по теме

Brüssel Jean-Claude Juncker, Europäische Kommission

Глава Еврокомиссии считает соглашение по мигрантам отвечающим законам ЕС 03.07.2018

Жан-Клод Юнкер признал, что не знает всех деталей заключенного соглашения и просит юридическую службу ЕС изучить его. Австрия, возможно, будет вынуждена реагировать на действия ФРГ.

Самые читаемые

Пенсионная реформа в России: громкие обещания и голые факты  

Немецкие СМИ о победе сборной России: "Русские отдали на поле все"  

Двое англичан под Солсбери были отравлены "Новичком"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно