Берлин и Вена обсудят закрытие средиземноморского маршрута беженцев

Германия, Австрия и Италия на следующей неделе проведут в Инсбруке переговоры о закрытии средиземноморского маршрута, по которому беженцы попадают в Европу. Об этом в четверг, 5 июля, сообщил министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) по итогам встречи в Вене с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

Зеехофер также заверил Курца, что компромисс, который удалось выработать Христианско-социальному и Христианско-демократическому союзам (ХСС и ХДС) по проблеме миграции не будет обременителен для Вены. "Мы не будем - ни сейчас, ни в будущем - возлагать на Австрию ответственность за беженцев, которые не входят в зону ее ответственности", - подчеркнул председатель ХСС.

ФРГ будет останавливать беженцев на австрийско-немецкой границе

Речь идет о мигрантах, зарегистрированных в других странах ЕС. После интенсивных переговоров поздним вечером в понедельник, 2 июля, Зеехофер и канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) достигли согласия в этом вопросе. Беженцы могут быть на короткий срок размещены в транзитных центрах, а затем высланы в соответствующие страны ЕС. Если Германия и другое государство-член Евросоюза не заключали соглашение, которое регулирует процедуру возвращения беженцев, мигрантов будут останавливать на немецкой границе и не пускать на территорию ФРГ.

В связи с тем, что у Австрии и ФРГ есть совместный участок границы, Курц ранее заявил: "Если Германия принимает меры на национальном уровне, то это, естественно, ведет к тому, что мы в Австрии и, вероятно, в других странах должны на это реагировать".

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