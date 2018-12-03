 Берлин выступил против выхода ФРГ из ″Северного потока - 2″ | Новости из Германии о Европе | DW | 03.12.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Берлин выступил против выхода ФРГ из "Северного потока - 2"

Берлин нацелен на сохранение транзита газа через Украину после завершения строительства газопровода. Выход ФРГ из проекта повлечет отказ от этого политического требования, заявил Хайко Мас.

Хайко Мас на фоне флагов Германии и Евросоюза

Выход Германии из строительства газопровода "Северный поток - 2" не остановит проект, но нанесет ущерб Украине. Об этом министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) заявил в понедельник, 3 декабря.

Берлин выступает за сохранение газового транзита через Украину после завершения строительства "Северного потока - 2". Выход из проекта "означал бы отказ от этого политического требования", подчеркнул Мас. Оплата за транзит газа составляет четверть доходов украинского госбюджета, заявил ранее уполномоченный правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией Дирк Визе (Dirk Wiese).

Контекст

Немецкие эксперты впервые подробно проанализировали угрозу Вашингтона ввести санкции против проекта "Газпрома" и растущую конкуренцию США и России на газовом рынке Европы. (25.09.2018)

Газопровод через Балтийское море стал объектом критики с разных сторон. Выгоден он далеко не всем. На встрече Меркель и Путина этот проект станет одним из основных пунктов повестки дня. (18.08.2018)

Основная позиция Берлина по "Северному потоку - 2" "не изменилась", заявил в этот же день официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). Он назвал газопровод  "предпринимательским проектом политического масштаба". Берлину важно знать, как сохранить транзитную роль Украины в будущем, отметил Зайберт.

Европарламент - за отмену газопровода

1 декабря Европарламент призвал остановить строительство "Северного потока - 2". Этот проект "усиливает зависимость Евросоюза от поставок российского газа, угрожает внутреннему рынку ЕС, а также идет вразрез с энергетической политикой ЕС", говорится в проекте доклада о состоянии отношений с Россией.

Газопровод, строительство которого осуществляется рядом российских и европейских компаний, должен быть проложен по Балтийскому морю параллельно с уже существующим "Северным потоком". Работы планируется завершить в 2019 году.

Смотрите также:

  • Газовая плита

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Рекорды сибирского голубого топлива

    В 2017 году доля "Газпрома" на газовом рынке Европы впервые достигла почти 35 процентов, второй год подряд оказались рекордными поставки в Германию - крупнейший экспортный рынок российской компании. В 2018-2019 годах она намерена одновременно осуществить два газотранспортных мегапроекта. В то же время растущую конкуренцию голубому топливу из Сибири составляют новые технологии.

  • Инфографика Газопроводные проекты Газпрома в западном направлении

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Главная цель - обойти Украину

    Газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" сооружаются одновременно, оба проекта планируется завершить к концу 2019 года. Именно к этому времени истекает десятилетний российско-украинский договор о транзите газа. Объявленная цель "Газпрома": пустить экспортные потоки в обход Украины. Чем руководствуется компания: коммерческими соображениями или геополитическими установками Кремля?

  • Алексей Миллер, Герхард Шрёдер и Изабель Кошер

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Nord Stream 2: председательствует Шрёдер

    Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (в центре) уже обеспечивал первому газопроводу на Балтике политическую поддержку в Европе, теперь он председательствует и в швейцарской компании Nord Stream 2, прокладывающей "Северный поток-2". На снимке он в Париже рядом с Алексеем Миллером, главой "Газпрома", и Изабель Кошер, гендиректором французской компании Engie, присоединившейся к проекту.

  • Карта EUGAL - сухопутное продолжение Северного потока-2

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    "Северному потоку-2" нужен EUGAL

    "Северный поток-2" у всех на слуху, про EUGAL мало кто слышал. Однако без этого сухопутного отвода новый газопровод на Балтике не имеет смысла, ведь его конечная точка - побережье Германии. Отсюда российский газ еще надо будет доставлять потребителям в разных странах ЕС. За прокладку двух мощных труб до Чехии отвечает компания Gascade, совместное предприятие немецкой Wintershall и "Газпрома".

  • Карикатура Сергея Ёлкина Путин в Греции

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Где греческая труба?

    Первая нитка "Турецкого потока" предназначена для снабжения западной части Турции, куда российский газ сейчас поступает транзитом через Украину. Вторую нитку планировалось дотянуть до границы с Грецией, а оттуда проложить новый газопровод в сторону Италии. Президент России Владимир Путин лоббировал этот проект в Афинах в мае 2016 года, но он застопорился.

  • Подписание договора о Трансадриатическом газопроводе (TAP) в Баку в декабре 2013 года

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    TAP: конкурент на южном маршруте

    Конкурировать с "Газпромом" на важном для него итальянском рынке с 2020 года будет голубое топливо из азербайджанского месторождения "Шах Дениз-2". Согласно международному соглашению, подписанному в Баку в декабре 2013 года, газ, пройдя по Турции, будет поступать в Трансадриатический газопровод (TAP), который сейчас прокладывается через Грецию, Албанию и по дну Адриатического моря в Италию.

  • Плавучий терминал регазификации СПГ в Литве

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Сжиженный газ сдерживает цены

    В разных странах ЕС "Газпрому" все чаще приходится теперь конкурировать с поставщиками сжиженного природного газа. Например, в Литве, где плавучий терминал регазификации СПГ заработал в декабре 2014 года. Топливо, поступающее по морю с других континентов, чаще всего дороже трубопроводного газа из России, а потому вряд ли серьезно его потеснит. Однако наличие такой альтернативы сдерживает цены.

  • Газовая турбина Siemens

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Нет спроса на газовые турбины

    В европейской и особенно немецкой электроэнергетике все более серьезную конкуренцию газу составляют ветер, солнце и биомасса. Бум возобновляемой энергетики привел к тому, что в Евросоюзе почти перестали строить новые газовые электростанции. Резкое падение спроса на турбины для них вынудили компании Siemens и General Electric объявить в конце 2017 года о радикальном сокращении производства.

  • Тепловой насос и солнечные коллекторы на крыше дома в земле Баден-Вюртемберг

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Топить можно и электричеством

    Природный газ остается в Европе важнейшим источником тепла, но и на этом рынке новые технологии представляют все более серьезную конкуренцию продукции "Газпрома". В Германии и Швейцарии, к примеру, в новых домах все чаще устанавливают не газовое отопление, а тепловые насосы, преобразующие холод в тепло с помощью электроэнергии. А для обогрева воды все чаще используют солнечную энергию.

  • Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шевчович и комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Курс на защиту климата

    Перспективы газа и тем самым "Газпрома" на европейском рынке во многом зависят от того, насколько решительно Евросоюз будет бороться против глобального потепления, стимулируя возобновляемую энергетику и энергосбережение. Соответствующие планы до 2030 года разрабатывают заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шевчович и комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:57
Now live
02:57 мин

Смогут ли американцы остановить "Северный поток-2"

Контекст

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

В 2018-2019 годах на газовом рынке Европы произойдут серьезные изменения. Они будут связаны с новыми газопроводами и новыми технологиями. Конкретные примеры - в галерее DW. (26.02.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Смогут ли американцы остановить "Северный поток-2"  

"Северный поток-2" важен для энергетической безопасности Германии: спецпредставитель ФРГ по России  

Как сжиженный газ из США может потеснить российский на немецком рынке?  

Также по теме

Europaparlament in Straßburg

Европарламент выступает за отмену "Северного потока - 2" 01.12.2018

В проекте доклада об отношениях с РФ Европарламент требует прекратить действующее соглашение о партнерстве и сотрудничать только в областях, "представляющих взаимный интерес".

Nord Stream 2-Baustelle in Lubmin

Керченский кризис: новая дискуссия об отмене "Северного потока-2" 28.11.2018

После столкновения военных кораблей России и Украины у Крымского моста в Германии вновь усиленно призывают остановить спорный проект "Газпрома". DW поговорила с экспертами.

Ostesee-Pipeline Nordstream

США пригрозили принять меры для остановки "Северного потока-2" 14.11.2018

У Трампа есть "много-много инструментов", с которыми он может пытаться предотвратить запуск газопровода "Северный поток-2", заявил посол США в ЕС Гордон Сондленд. Ангела Меркель выступила в защиту проекта.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Путин не уйдет - не только из пролива  

Генсек партии Меркель выступила за ограничения для российских судов в ЕС и США  

Самая красивая девочка России покоряет Германию  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно