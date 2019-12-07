 Берлин вновь призвал Москву помочь в расследовании убийства чеченца | Новости из Германии о Германии | DW | 09.12.2019

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Германия

Берлин вновь призвал Москву помочь в расследовании убийства чеченца

Российским властям следует незамедлительно отреагировать на запросы немецкой стороны по делу об убийстве чеченца Хангошвили в Берлине, считают в правительстве ФРГ.

Автомобиль полиции около парка Малый Тиргартен в Берлине

На месте убийства Зелимхана Хангошвили (фото из архива)

Правительство Германии вновь призвало Россию к сотрудничеству в расследовании резонансного убийства в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Немецкие власти считают, что российской стороне, которой направлены запросы по делу, следует отреагировать "серьезно и незамедлительно", заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер (Ulrike Demmer) в понедельник, 9 декабря. Официальный Берлин поражен случившимся, подчеркнула она.

Ранее Германия уже критиковала Москву в недостаточном сотрудничестве в расследовании преступления и в связи с этим выслала двух российских дипломатов. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) поддержала подобный шаг. Россия пообещала принять ответные меры.

Убийство в берлинском парке Малый Тиргартен

Зелимхан Хангошвили, являвшийся полевым командиром во время второй чеченской войны, был застрелен 23 августа в берлинском парке Малый Тиргартен. Ранее власти России объявили его в розыск по обвинению в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году в Грузии на него было совершено очередное покушение.

Контекст

На встрече в "нормандском формате" в Париже 9 декабря Владимир Путин попытается загладить историю с убийством в Германии сотрудником ГРУ Зелимхана Хангошвили, считает Константин Эггерт. (06.12.2019)

Решение выслать из ФРГ российских дипломатов в связи с убийством чеченца в Берлине может привести к серьезным последствиям не только для РФ и Германии, но и для Украины, пишут немецкие СМИ. (05.12.2019)

Предполагаемого убийцу задержали в Берлине в тот же день благодаря свидетельским показаниям. Им оказался мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова. Портал журналистских расследований The Insider 3 декабря сообщил, что Вадим Соколов - на самом деле 54-летний Вадим Красиков, которого Россия объявляла в розыск через Интерпол в 2014 году.

Расследование убийства взяла на себя Федеральная прокуратура Германии. Такое происходит лишь при подозрении, что к преступлению причастны спецслужбы другого государства. Как сообщила пресс-служба ведомства, немецкие следственные органы проверят подозрения в возможной причастности государственных органов РФ или Чечни к организации убийства Хангошвили.

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  • Кассель

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    В некоторых городах Германии можно повстречать полицейских на электроскутерах - например, в гессенском Касселе.

  • Боркум

    Техника на службе немецкой полиции

    На этой фотографии - первый в Германии полицейский электроцикл модели Zero FX. Он используется на острове Боркум - популярном курорте на Северном море.

  • Дюссельдорф

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершая тему двухколесных транспортных средств, отметим, что в Германии также существуют специальные полицейские патрули на велосипедах. Многие немецкие велосипедисты ездят, как бог на душу положит, так что работы у служителей порядка хватает.

  • Один из вертолетов федеральной полиции

    Техника на службе немецкой полиции

    А теперь уходим в небо... В Германии насчитывается более сотни полицейских вертолетов. Большая часть находится в распоряжении федеральной полиции (Bundespolizei) - 62, остальные - в разных федеральных землях: например, восемь - в Баварии, шесть - в Баден-Вюртемберге, два - в Тюрингии...

  • Берлин

    Техника на службе немецкой полиции

    Часть задач, ради которых раньше приходилось поднимать в воздух полицейские вертолеты, теперь решается с помощью дронов. Они используются, например, для изучения мест происшествий или преступлений, поиска пропавших людей, а также для наблюдения за массовыми мероприятиями. В отличие от военных дронов полицейские мультикоптеры не вооружены.

  • Гамбург

    Техника на службе немецкой полиции

    Что с реками и озерами? Одна из последних новинок - такие гидроциклы, которые сейчас испытывает полиция в Гамбурге. Они предназначены для быстрого реагирования в случае террористических актов или других чрезвычайных ситуаций на Эльбе или Альстере.

  • Дуйсбург

    Техника на службе немецкой полиции

    В отличие от новых гидроциклов такие катера уже давно находятся в распоряжении немецкой полиции. Этот несет свою службу на Рейне в Дуйсбурге, где находится самый большой речной порт Европы. Он оснащен 560-сильным двигателем и может разгоняться до 60 километров в час.

  • Берлин

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершим обзор спецтехникой. 17-тонный бронеавтомобиль спецназа Survivor R рассчитан на десять человек, включая водителя. Стоимость в зависимости от комплектации - от 300 тысяч до 500 тысяч евро.

  • Кельн

    Техника на службе немецкой полиции

    Такие машины производит американская фирма Patriot 3. Эта фотография была сделана в 2017 году в Кельне перед началом обыска в одном из здешних мотоклубов, на территорию которого за крепкие железные ворота полицейские попали по выдвижной гидравлической рампе. Эта машина также может использоваться для штурма захваченных самолетов.

  • Магдебург

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершим обзор полицейским водометом WAWE 10. Первая такая модель поступила на вооружение немецкой полиции в 2010 году. Всего заказано полсотни WAWE 10 стоимостью 900 тысяч евро каждый. Последний должен быть передан полиции в будущем году. Водометы оснащены 400-сильным двигателем и баками на 10 тысяч литров воды.

    Автор: Максим Нелюбин


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