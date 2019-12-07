Берлин вновь призвал Москву помочь в расследовании убийства чеченца

Правительство Германии вновь призвало Россию к сотрудничеству в расследовании резонансного убийства в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Немецкие власти считают, что российской стороне, которой направлены запросы по делу, следует отреагировать "серьезно и незамедлительно", заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер (Ulrike Demmer) в понедельник, 9 декабря. Официальный Берлин поражен случившимся, подчеркнула она.
Ранее Германия уже критиковала Москву в недостаточном сотрудничестве в расследовании преступления и в связи с этим выслала двух российских дипломатов. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) поддержала подобный шаг. Россия пообещала принять ответные меры.
Убийство в берлинском парке Малый Тиргартен
Зелимхан Хангошвили, являвшийся полевым командиром во время второй чеченской войны, был застрелен 23 августа в берлинском парке Малый Тиргартен. Ранее власти России объявили его в розыск по обвинению в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году в Грузии на него было совершено очередное покушение.
Предполагаемого убийцу задержали в Берлине в тот же день благодаря свидетельским показаниям. Им оказался мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова. Портал журналистских расследований The Insider 3 декабря сообщил, что Вадим Соколов - на самом деле 54-летний Вадим Красиков, которого Россия объявляла в розыск через Интерпол в 2014 году.
Расследование убийства взяла на себя Федеральная прокуратура Германии. Такое происходит лишь при подозрении, что к преступлению причастны спецслужбы другого государства. Как сообщила пресс-служба ведомства, немецкие следственные органы проверят подозрения в возможной причастности государственных органов РФ или Чечни к организации убийства Хангошвили.
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Автор: Максим Нелюбин