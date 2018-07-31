Берлинцы любят громкий секс

Они предлагают свадебное платья в обмен на место в детском саду, обещают избавить от пауков, жалуются на воровство, ищут все, что угодно - от дешевой марихуаны до телефонных номеров случайных попутчиков в метро. Они любят громкую музыку и громкий секс. Такой громкий, что соседи не могут заснуть. Но главное, они не стесняются в выражениях. Они вообще ничего не стесняются.

Уличные объявления немецкой столицы

Такой вывод о жителях Берлина напрашивается после знакомства с избранными образцами коллекции блога Notes of Berlin - неформального каталога тайных и явных страстей немецкой столицы, выраженных с помощью простого листа бумаги, карандашей или фломастеров. Блог основал осенью 2010 года Йоаб Нист (Joab Nist), перебравшийся в Берлин из Мюнхена. С тех пор в блоге были опубликованы порядка четырех с половиной тысяч самодельных объявлений, собранных им на берлинских улицах, в подземных переходах, на фонарных столбах и стенах домов. Например: "Меняю свадебное платье на место в детском саду".

Ежедневно Йоаб Нист получает и обрабатывает 15-20 новых объявлений, четверть из которых он отбирает для публикации, а остальные складывает в архив. За это время он уже выпустил три альбома и календарь с лучшими образцами городских заметок, а этим летом на станции метро Weberwiese открылась выставка с самыми яркими экземплярами.

Такой блог возможен только в Берлине

"Дорогие соседи, не выбрасывайте книги в коридор - это производит плохое впечатление на наших посетителей". Блогу уже восемь лет, несмотря на это, говорит Йоаб Нист, он не перестает удивляться - как креативной форме выражения мысли, так и содержанию рукописных памфлетов. Последний пример - жалоба... на свет в противоположном окне, якобы мешающем уснуть. "До такого додуматься надо", - улыбается блогер.

Хотя, конечно, основные темы, тревожащие жителей Берлина, не меняются: воровство, пропажа вещей, а также поиск любви и жалобы на тех, кто эту любовь уже нашел и занимается ей слишком шумно.

Йоаб Нист ведет блог с 2010 года

"Я опубликовал, наверное, две сотни объявлений о кражах велосипедов, - говорит Йоаб Нист. - Каждое из них по-своему уникально, потому что авторы подходят к написанию творчески и с разным настроением. Одни - в печали, другие - в отчаянии, третьи - в бешенстве".

А другие, наполненные надеждой: "Оптимист ищет двухкомнатную квартиру не дороже 400 евро". Йоаб Нист уверен: такой блог возможен только в Берлине. Потому что Берлин - это город, в котором считается нормальным громко высказывать свое мнение, по любому поводу, без комплексов и оглядок на политическую корректность. Причем делается это аналоговым способом - на бумаге, а не где-то на просторах социальных сетей. Этот "аналоговый", если не сказать старомодный менталитет - тоже часть Берлина. Город, в котором особо не жалуют кредитные карты, но зато очень ценят чувство юмора и способность четко донести свою мысль до окружающих.

И это при том, что клеить самодельные объявления на стенах и столбах официально запрещено. Но у городских властей достаточно других забот, чтобы сдирать со столбов клочки бумаги. "Так что людям кажется, что они не делают ничего запрещенного", - говорит Нист.

"В поисках надежды?" - образцы объявлений с берлинских улиц

Сбор, публикация объявлений и маркетинг - вот уже пять лет Йоаб Нист посвящает своему проекту практически весь свой рабочий день. Эти самодельные объявления - форма повседневного творческого самовыражения, рассказывает блогер. Взять, например, поиск квартиры. "Множество людей прикладывают колоссальные усилия к тому, чтобы показать себя с лучшей стороны.

В этих записках, как в капле воды - весь Берлин, говорит Нист. Этот местами грязный, шумный, странный город. Город, в котором многие чувствуют себя одинокими. Город идеалистов, которые все еще наивно верят в добро и добропорядочность жителей столицы: "Мою налоговую декларацию унесло ветром - нашедшего прошу позвонить". И очень удивляются тому, что кто-то гадит на высаженные в общественных местах клумбы - и возмущаются этим в рукописном объявлении.

Барометр общественных настроений

Что самое гениальное в Берлине? Йоаб Нист задумывается, а потом произносит: "Дух свободы". Свободы, которая позволяет людям реализовывать здесь свои идеи, которые в других городах реализовать было бы труднее из-за консерватизма окружающих или слишком высоких цен на недвижимость.

Нист говорит, что старается соблюдать нейтралитет в том, что касается политических объявлений - хотя тут же добавляет, что он против популистов из "АдГ". Но, собственно, на этом его политические пристрастия и заканчиваются. И что зачастую в комментариях под публикациями разгораются оживленные дискуссии, которые кажутся ему важнее самих объявлений, этих своеобразных барометров общественных настроений (например, пускать ли зимой на ночь бомжей в подъезд).

Он говорит, что эти объявления - своего рода стихийный городской стрит-арт и вклад горожан в оформление городского пространства. Берлинцы в этом отношении - уникальный народ. Йоаб Нист провел эксперимент в Мюнхене - приклеил объявление у входа в метро. Уже через пять минут бдительный гражданин снял со стены бумажку. "В Берлине такое немыслимо!" - говорит Нист.

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