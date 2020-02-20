Берлинский суд вынес приговор похитителям 100-килограммовой монеты

Земельный суд Берлина в четверг, 20 февраля, вынес приговор четырем похитителям, укравшим в 2017 году стокилограммовую золотую монету из берлинского музея Боде на Музейном острове. Два похитителя в возрасте 23 и 21 года приговорены к 4,5 годам тюрьмы каждый. Их 21-летний сообщник, который в момент кражи работал сторожем в музее, получил 3 года и 4 месяцам лишения свободы. Четвертый обвиняемый был оправдан.

Золотую монету весом в 100 килограммов под названием "Большой кленовый лист" с изображением британской королевы Елизаветы II похитили из берлинского музея Боде в марте 2017 года. Злоумышленники украли ее из витрины и транспортировали с помощью тележки и доски на колесиках. Воры проникли в здание музея через окно.

Стоимость монеты, которая до сих пор не найдена, оценивается в 3,75 миллиона евро. Полиция полагает, что ее распилили и продали по частям. Монета "Большой кленовый лист" была принесена в дар музею проживающим в Германии предпринимателем Борисом Фуксманом, бывшим совладельцем украинского телеканала "1+1".

Двое из троих похитителей монеты принадлежат к известному арабскому кланы, члены которого уже попадали в поле зрения полиции.

Смотрите также:

Сокровища "Зеленого свода" В Дрездене в понедельник, 25 ноября, неизвестные проникли в крупнейшее в Европе собрание старинных ювелирных изделий "Зеленый свод" (Grünes Gewölbe). Предположительно из сокровищницы были украдены украшения на общую сумму около миллиарда евро.

Сокровища "Зеленого свода" Одно из украденных украшений - брошь в виде банта, принадлежавшая Амалии Августе Баварской, супруге короля Саксонии Иоганна. Изготовлена в 1872 году. Брошь инкрустирована более 600 бриллиантами.

Сокровища "Зеленого свода" Это ожерелье из речного жемчуга, датированное 1805 годом, также стало добычей грабителей. 177 жемчужин для него происходят из региона Фогтланд.

Сокровища "Зеленого свода" Эта эгретка в виде солнца была украдена вместе с двумя другими украшениями для волос из королевской коллекции. Они датированы 1782-1807 годами.

Сокровища "Зеленого свода" Фрагмент "Обелиска Августа" (Obeliscus Augustalis), созданного в 1719-1721 годах. В центре обрамленного щита - изображение Августа Сильного, который и повелел обустроить кунсткамеру, известную сегодня как "Зеленый свод". Всего картуш с портретом саксонского курфюста насчитывает 240 гемм, камей, драгоценных и полудрагоценных камней.

Сокровища "Зеленого свода" Уникальный зеленый бриллиант в 41 карат (8,2 грамма) - один из самых больших в мире. Предположительно его приобрел у одного голландского ювелира сын Августа Сильного. Придворный дрезденский ювелир обрамил его бриллиантами и сделал брошь. В 1945 году она вместе со многими другими сокровищами "Зеленого свода" была увезена трофейными бригадами в Советский Союз. В Дрезден вернулась в 1958 году.

Сокровища "Зеленого свода" Мавр с изумрудным штуфом (то есть крупным сколом, куском горной породы или минералов) был создан предположительно в 1724 году. На этом снимке видно, как богато украшена фигура мавра изумрудами, сапфирами, рубинами, топазами и гранатами.

Сокровища "Зеленого свода" Это лишь небольшой фрагмент композиции "Дворцовый прием в Дели в день рождения Великого Могола Аурангзеба". Ни придворные ювелиры, ни сам Август Сильный в Индии никогда не были, так что всё это - плод фантазии. Понадобилось семь лет, чтобы изготовить этот шедевр - около двухсот фигурок людей и животных, украшенных тысячами бриллиантов, изумрудов и жемчужин.

Сокровища "Зеленого свода" А это сам Великий Могол Аурангзеб из дрезденской композиции. Падишах, известный также под именем Аламгир (в переводе с персидского "Покоритель Вселенной") был действительно сказочно богат.

Сокровища "Зеленого свода" С 1697 года курфюрст Саксонии стал также польским королем, причем для того, чтобы занять польский престол протестант Август принял католицизм. Специально для его коронации была изготовлена эта корона. Автор: Ефим Шуман

