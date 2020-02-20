 Берлинский суд вынес приговор похитителям 100-килограммовой монеты | Новости из Германии о Германии | DW | 20.02.2020

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Германия

Берлинский суд вынес приговор похитителям 100-килограммовой монеты

Двое молодых людей, укравших из музея Боде в Берлине монету стоимостью в 3,75 млн евро, получили по 4,5 года лишения свободы. Бывший сторож музея - 3 года и 4 месяца.

Монета Большой кленовый лист

Монета "Большой кленовый лист" была украдена из музея Боде в 2017 году

Земельный суд Берлина в четверг, 20 февраля, вынес приговор четырем похитителям, укравшим в 2017 году стокилограммовую золотую монету из берлинского музея Боде на Музейном острове. Два похитителя в возрасте 23 и 21 года приговорены к 4,5 годам тюрьмы каждый. Их 21-летний сообщник, который в момент кражи работал сторожем в музее, получил 3 года и 4 месяцам лишения свободы. Четвертый обвиняемый был оправдан.

Контекст

Пять картин, похищенных в нидерландском музее и обнаруженных на Украине, возвращены Нидерландам. Произведения искусства сильно пострадали и нуждаются в реставрации. (08.10.2016)

Золотую монету весом в 100 килограммов под названием "Большой кленовый лист" с изображением британской королевы Елизаветы II похитили из берлинского музея Боде в марте 2017 года. Злоумышленники украли ее из витрины и транспортировали с помощью тележки и доски на колесиках. Воры проникли в здание музея через окно.

Стоимость монеты, которая до сих пор не найдена, оценивается в 3,75 миллиона евро. Полиция полагает, что ее распилили и продали по частям. Монета "Большой кленовый лист" была принесена в дар музею проживающим в Германии предпринимателем Борисом Фуксманом, бывшим совладельцем украинского телеканала "1+1".

Двое из троих похитителей монеты принадлежат к известному арабскому кланы, члены которого уже попадали в поле зрения полиции.

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    Автор: Ефим Шуман


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Полиция Берлина ищет 100-килограммовую золотую монету

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Сокровища "Зеленого свода"

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