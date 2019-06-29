 Белый дом: О полной амнистии Huawei речь не идет | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.06.2019

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Мир

Белый дом: О полной амнистии Huawei речь не идет

Как заявил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу, министерство торговли США временно предоставит лишь ряд дополнительных лицензий на поставку товаров общего назначения.

Штаб-квартира концерна Huawei

Штаб-квартира концерна Huawei

Заявление президента США Дональда Трампа, сделанное им по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20, о разрешении китайскому телекоммуникационному концерну Huawei вновь приобретать американскую продукцию не является "безоговорочной амнистией". Об этом в воскресенье, 30 июня, заявил в эфире американского телеканала Fox News глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу.

Контекст

США возобновят поставки американских технологических продуктов второму по величине в мире производителю смартфонов. Такое обещание Дональд Трамп дал председателю КНР Си Цзиньпину на саммите в Осаке. (29.06.2019)

В Huawei утверждают, что власти США не смогли предоставить доказательств того, что компания представляет угрозу безопасности. (29.05.2019)

Таким образом чиновник прокомментировал выступления ряда сенаторов, заявивших о решимости добиться возобновления всех санкций против китайского концерна. "Министерство торговли США временно предоставит ряд дополнительных лицензий на поставку товаров самого общего назначения.  Мы не считаем, что эти случаи затрагивают национальную безопасность США", - заверил Кудлоу.

Министерство торговли США внесло Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. Компанию обвиняют, в частности, в воровстве технологий, шпионаже и продаже американских комплектующих в Иран вопреки санкциям против этой страны.  Действия американских властей привели к тому, что многие IT-компании прекратили сотрудничество с китайским концерном.

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    Автор: Томас Кольман


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