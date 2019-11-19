Белорусы протестуют против интеграции с Россией

В то время как Александр Лукашенко вылетел в Сочи, чтобы подписать документы об углублении интеграции в рамках Союзного государства, белорусы в Минске в субботу, 7 декабря, вышли на акции протеста. Сначала несколько сотен людей выстроились в цепь вдоль главного проспекта в Минске, а затем прошел митинг в поддержку независимости страны. DW рассказывает, зачем белорусы вышли на улицы.

"Живая цепь" за независимость

Поводом для акции протеста стали переговоры российского и белорусского лидеров об углублении интеграции в рамках Союзного государства.

Белорусская оппозиция считает интеграцию с Россией угрозой национальному суверенитету и независимости страны. Поэтому активисты из общественной кампании против интеграции с Россией "Свежий ветер" призвали белорусов выстроиться в "Живую цепь за независимость" вдоль минского проспекта Независимости. На протяжении 15 минут люди держались за руки и "запускали волну" в ответ на сигналы проезжающих мимо машин.

Плакат участницы протестов

Организатор акции Андрей Егоров в комментарии DW рассказал, что "живая цепь" - это символическая акция в поддержку независимости Беларуси. "От людей до сих пор скрывают все договоренности между Москвой и Минской, которые могут затрагивать суверенитет Беларуси, - считает Егоров. - Но для нас важна независимость нашей страны, поэтому мы хотели солидарно выразить нашу позицию - никакие договоренности без учета мнения граждан неприемлемы".

Организаторы вдохновлялись акцией аналогичной акцией "Балтийский путь" - 23 августа 1989 года "живая цепь" соединила Вильнюс, Ригу и Таллин. Тогда на акцию за независимость вышло четверть населения стран Балтии - во многом, именно это заставило Кремль воздержаться от насильственных действий по отношению к балтийским республикам.

В Беларуси акция собрала несколько сотен человек. Милиция в мегафон предупреждала протестующих, что акция незаконна, но никто задержан не был. Традиционно для белорусских митингов пешеходные переходы и проезжую часть протестующие не перекрывали - на этих участках "живая цепь" прерывалась.

С потасовками, но без задержаний

Протест продолжился митингом за независимость на Октябрьской площади, выйти на которую призывал сопредседатель партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец. Политик в мегафон спрашивал у собравшихся: "Вы хотите углубленной интеграции? Чтобы здесь управлял Путин? Лукашенко?". В ответ раздавались дружные крики “Нет!”.

Собравшиеся несли исторические флаги Беларуси

Согласно данным наблюдателей из правозащитного центра "Весна", на площади в пиковый момент собралось более 700 человек. Многие из них были с историческими белорусскими бело-красно-белыми флагами и плакатами: "Никакой интеграции!", "Хватит плясать под московский бит", "Нет российской оккупации". Периодически собравшиеся, заводимые организаторами митинга, выкрикивали лозунги "Жыве Беларусь!", "Российской оккупации баста", "Сашу в Рашу".

Когда выступающие оппозиционные политики попытались использовать как трибуну ступеньки Дворца Республики, люди в штатском начали сталкивать их оттуда. Ситуация дошла до потасовки, однако задержаний не последовало. Демонстранты отреагировали на ситуацию возгласами "Ганьба" ("Позор" - Ред.).

Выступает Владимир Некляев

В митинге приняли участие оппозиционные политики и общественные деятели. Они призывают всех собравшихся "отстаивать независимость, пока в Сочи ее продают". Перед протестующими выступил белорусский поэт и бывший кандидат в президенты Владимир Некляев. "Нашей страной нельзя торговать. Можно подписывать международные договоры, создавать союзы, что угодно - но только с ведома белорусского народа", - заявил он.

Властям Беларуси протесты могут быть выгодны

Позже Павел Северинец призвал людей пройти к площади Независимости. Колонна людей шла вдоль проспекта с огромным бело-красно-белым флагом и пела песню "Погоня" на слова классика белорусской литературы Максима Богдановича, считаемую оппозицией неофициальным гимном.

Задержаний на обеих акциях протеста не было. Отсутствие реакции со стороны белорусских силовиков на неразрешенное мероприятие политолог Валерий Карбалевич объясняет новой тактикой властей. Карбалевич напоминает, что после митингов во время парламентской избирательной кампании задержаний также не было - власти ограничились вызовом в суд организаторов и штрафами. По мнению политолога, это связано с улучшением отношений с Западом. "Пока нет политических заключенных, и людей активно не бьют на улицах, Запад готов закрывать глаза на другие нарушения прав человека и продолжать диалог с Беларусью", - считает он.

Еще одной причиной отсутствия задержаний политолог называет мирный характер протестов - демонстранты не перекрывают улицы, не прорываются в государственные учреждения, не бьют витрины и так далее. Валерий Карбалевич также не исключает, что субботняя акция протеста - выгодный фон для переговоров с Россией об интеграции. "Власти могут использовать этот аргумент - мол, мы не против интеграции, да вот националисты в Минске протестуют", - считает политолог.

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