 Белорусы - за мягкий карантин, Лукашенко - за парад во время пандемии | Беларусь и белорусы: новости и аналитика | DW | 04.05.2020

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Беларусь

Белорусы - за мягкий карантин, Лукашенко - за парад во время пандемии

Жители Беларуси хотят лучшего информирования о ситуации с COVID-19 и мягкого карантина. Таковы данные соцопроса, посвященного влиянию пандемия на жизнь белорусов. Подробнее о них - у DW.

Женщина в защитной маске перед входом на территорию больницы в Минске

Запретить все общественные мероприятия и лучше информировать население о распространении коронавируса - такие меры считают целесообразным принять в Беларуси соответственно 74% и 71% респондентов, которые приняли участие в репрезентативном для городского населения онлайн-опросе "Как пандемия меняет жизнь белорусов". Он был проведен 17-22 апреля исследовательской компанией SATIO и Центром экономических исследований BEROC.

Как сказано в отчете исследователей, на первом месте среди опасений белорусов не коллапс системы здравоохранения, а экономические проблемы: угроза отправления в отпуска за свой счет, снижение зарплаты, рост безработицы. "Падение зарплаты - это наиболее серьезное опасение для белорусов сейчас", - заявил в интервью DW руководитель исследовательских проектов SATIO Филипп Биканов. При этом, по данным опроса, у каждого пятого есть знакомый, который потерял работу.

Кризис еще не дошел до регионов Беларуси

В интервью DW академический директор BEROC Катерина Борнукова отметила, что больше всех уже пострадали от кризиса самозанятые, либо те, кто работал в сфере услуг и отдыха. По ее словам, сейчас доходы снижаются в крупных городах и в Минске, потому что там сфера услуг больше представлена, но можно прогнозировать, что "со временем промышленность тоже начнет ощущать на себе последствия кризиса, и он перекинется, в том числе, и на малые города".

Катерина Борнукова

Катерина Борнукова

Борнукова указывает, что некоторые крупные предприятия, тот же МАЗ, уже отправляют сотрудников на каникулы - в неоплачиваемые отпуска или оформляют простой (тогда уплачивается часть зарплаты). По ее мнению, это отчасти связано с карантином, "потому что на таких крупных предприятиях обычно уже есть несколько случаев заражения".

2 мая гендиректор МАЗа Валерий Иванкович в эфире телеканала "Беларусь 1" сообщил, что зафиксированы "32 случая заражения на 15-тысячный коллектив". С другой стороны, белорусские предприятия сильно завязаны на российский рынок, который сейчас парализован.

Белорусы изменили поведение, а руководство страны - нет

"Мы видим, что экономические последствия уже задели каждого второго белоруса, а от коронавируса пострадала пока только малая часть населения пандемии", - констатирует Борнукова. Сравнение результатов мартовского и апрельского опросов свидетельствует о том, что белорусы начали менять свое поведение и привычки. "Множество людей стали соблюдать меры социальной изоляции. Почти каждый второй сейчас носит маску, а месяц назад это был каждый десятый", - объясняет Филипп Биканов. Показательно, что руководители страны, о чем свидетельствуют телеотчеты о их работе, маски не носят и продолжают здороваться за руку.

защитные маски лежат на столе

Судя по данным опроса, более трети белорусов в апреле носили защитные маски

В гендерном разрезе данные исследования говорят о том, что белорусские женщины первоначально с большим вниманием отнеслись к мерам предосторожности, чем мужчины, но за месяц сильно изменилось и поведение мужчин. Если в марте лишь 6% респондентов-мужчин рассказали, что носят маски в общественных местах, то в апреле - уже 37% (у женщин этот показатель составил 12% и 58% соответственно).

Самые популярные меры предосторожности в апреле: более частое мытье рук (назвали 70% мужчин и 76% женщин), использование антисептиков (57% и 75%), прекращение посещений общественных мероприятий (55% и 73%). Социолог Биканов считает, что если не произойдет ничего экстраординарного, то примерно такая же картина сохранится и дальше, так как "мужчины чаще склонны говорить, что общество угрозу коронавируса переоценивает".

Экономист Борнукова на основе опроса выдвинула гипотезу, что, прежде всего, "кампании срезают зарплаты или увольняют самых низкооплачиваемых работников" - у которых нет подушки безопасности и которым будет нужна неотложная помощь системы от службы соцзащиты.

В свою очередь, Биканов добавил, что видит очень четкую связь (в ответах респондентов. - Ред.) "между пессимизмом относительно развития ситуации с коронавирусом и падением уровня доходов". Впрочем, социолог признал, что в апреле по сравнению с мартом вырос пессимизм и у респондентов с более высокими доходами.

Белорусы хотят мягкого карантина

Опрос показал, что большинство белорусов хотели бы мягкого карантина - чтобы государство приняло меры для максимального сокращения вынужденных контактов людей, но при этом не запрещало выходить на улицу. "Мало кто выступает за тотальный локдаун, люди хотят просто запрета общественных мероприятий - таких 74%", - подчеркнул Биканов.

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Судя по всему, в этом вопросе желания граждан максимально расходятся действиями руководства страны. В Беларуси пасхальные праздники прошли без введения ограничений со стороны государства, учащихся вернули на занятия, работают кафе, рестораны и фитнес-центры, продолжается розыгрыш национального футбольного первенства.

3 мая президент Александр Лукашенко заявил, что "мы не можем отменить парад". Таким образом, решено, что 9 мая в Минске пройдет парад в честь 75-летия Победы, хотя обычно военные парады в Беларуси проводят в День независимости 3 июля.

Больше информации о ситуации с COVID-19

"Мы видим, что есть запрос на лучшее информирование", - констатирует социолог Биканов. Вероятно, это связано с тем, что власти в марте и апреле неохотно давали информацию о распространении инфекции, отказались указывать населенные пункты, учебные заведения и предприятия, где были выявлены инфицированные. В сообщении Минздрава от 2 апреля в числе выздоровевших оказались несколько человек, которые на самом деле умерли.

На данный момент Минздрав стал давать более понятную информацию по стране, но до сих пор сохраняется дефицит данных о положении в регионах. Даже если в целом информирование о ситуации в государстве идет правильно, то отсутствие у людей, которые живут в маленьком городе, сведений о том, сколько в нем заболевших, - достаточно пугающее явление, уверен Биканов. "Этим объясняется высокий запрос на лучшее информирование", - подвел итог он.

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