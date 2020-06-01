 Белорусскому оппозиционеру Николаю Статкевичу добавили 15 суток ареста | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 15.06.2020

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Беларусь

Белорусскому оппозиционеру Николаю Статкевичу добавили 15 суток ареста

Вопреки просьбе Николая Стакевича, его осудили без присутствия адвоката, сообщила жена политика Марина Адамович.

Белорусский оппозиционный политик Николай Статкевич (фото из архива)

Белорусский оппозиционный политик Николай Статкевич

Белорусский оппозиционный политик Николай Статкевич, приговоренный 1 июня к 15 суткам административного ареста "за участие в несанкционированной акции", получил еще 15 суток. Об этом сообщает в понедельник, 15 июня, белорусский правозащитный центр "Весна".

В то же время жена оппозиционера, Марина Адамович, написала в соцсети Facebook, что политика вопреки его просьбе осудили без присутствия адвоката.

За что осудили Николая Статкевича

Николай Статкевич - лидер незарегистрированной Белорусской социально-демократической партии ("Народная громада"). В избирательной кампании 2010 года он участвовал в качестве кандидата в президенты.

На президентские выборы, запланированные на 9 августа 2020 года, он, по собственным словам, собирался идти как "кандидат протеста". Однако его заявление было отклонено Центризбиркомом по причине непогашенной судимости.

В мае 2011 года суд в Минске приговорил Статкевича к 6 годам колонии усиленного режима за "организацию массовых беспорядков", в которые вылились акции оппозиции в декабре 2010 года. В августе 2015 года президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал Статкевича, а также ряд других оппозиционных активистов. Однако судимость политика считается не снятой на протяжении 8 лет, поскольку организация массовых беспорядков квалифицируется в Беларуси как особо тяжкое преступление.

Задержание Николая Статкевича

31 мая по всей Беларуси прошли многочисленные пикеты по сбору подписей в поддержку оппозиционных претендентов на пост президента страны. Николая Статкевича, направлявшегося на своей машине на пикет, проходивший у Комаровского рынка в Минске, задержали мужчины в штатском. Таким образом, на месте проведения акции, за участие в которой его осудили, он не присутствовал.

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    Автор: Галина Петровская


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