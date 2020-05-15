Белорусский оппозиционер Николай Статкевич не допущен к выборам президента

Центральная комиссия Республики Беларуси по выборам (ЦИК) во вторник, 19 мая, отказалась регистрировать инициативную группу по выдвижению оппозиционера Николая Статкевича в президенты страны. Это решение ЦИК мотивировал тем, что Статкевич имеет непогашенную судимость.

ЦИК также отказал в регистрации ряду сторонников Статкевича, сославшись либо на отсутствие в документах паспортных данных членов инициативных групп, либо на то, что опрошенные члены групп не знают своих кандидатов, сообщает телеканал "Белсат". Комиссия не зарегистрировала и группу жены Статкевича, Марины Адамович, заявив, что у 151 из 173 ее членов в документах не указаны паспортные данные. Адамович была зарегистрирована также главой инициативной группы Статкевича.

Одна из организованных Статкевичем акций протеста, 2019 год

Согласно данным ЦИК, заявки на регистрацию инициативной группы по выдвижению кандидата на президентских выборах, которые назначены на 9 августа, подали 55 человек. Ранее были зарегистрированы инициативные группы действующего президента Александра Лукашенко, депутата и лидера Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича, фермера Юрия Ганцевича и пенсионера Владимира Непомнящих. В общей сложности по состоянию на 19 мая ЦИК отказал в регистрации 32 заявителям и зарегистрировал 5 групп, сообщает агентство "Интерфакс".

Судимость Николая Статкевича

Статкевич пришел в политику в 1991 году. Он был одним из лидеров партии "Белорусская социал-демократическая Грамада", в декабре 2010 года принимал участие в президентских выборах в Беларуси. Согласно официальным данным, Статкевич занял восьмое место, получив чуть более 1 процента голосов. Политик был задержан в ночь после выборов после разгона митинга оппозиции в центре Минска.

В мае 2011 года его приговорили к шести годам лишения свободы в колонии усиленного режима "за организацию массовых беспорядков". Статкевич был помилован президентом Лукашенко в августе 2015 года. После этого оппозиционера регулярно задерживали и приговаривали к небольшим срокам лишения свободы.

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