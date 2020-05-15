Белорусский оппозиционер Николай Статкевич не допущен к выборам президента

ЦИК Беларуси зарегистрировал 5 инициативных групп кандидатов в президенты и отказал 32 заявителям. В общей сложности заявки подали 55 человек.
Центральная комиссия Республики Беларуси по выборам (ЦИК) во вторник, 19 мая, отказалась регистрировать инициативную группу по выдвижению оппозиционера Николая Статкевича в президенты страны. Это решение ЦИК мотивировал тем, что Статкевич имеет непогашенную судимость.
ЦИК также отказал в регистрации ряду сторонников Статкевича, сославшись либо на отсутствие в документах паспортных данных членов инициативных групп, либо на то, что опрошенные члены групп не знают своих кандидатов, сообщает телеканал "Белсат". Комиссия не зарегистрировала и группу жены Статкевича, Марины Адамович, заявив, что у 151 из 173 ее членов в документах не указаны паспортные данные. Адамович была зарегистрирована также главой инициативной группы Статкевича.
Согласно данным ЦИК, заявки на регистрацию инициативной группы по выдвижению кандидата на президентских выборах, которые назначены на 9 августа, подали 55 человек. Ранее были зарегистрированы инициативные группы действующего президента Александра Лукашенко, депутата и лидера Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича, фермера Юрия Ганцевича и пенсионера Владимира Непомнящих. В общей сложности по состоянию на 19 мая ЦИК отказал в регистрации 32 заявителям и зарегистрировал 5 групп, сообщает агентство "Интерфакс".
Судимость Николая Статкевича
Статкевич пришел в политику в 1991 году. Он был одним из лидеров партии "Белорусская социал-демократическая Грамада", в декабре 2010 года принимал участие в президентских выборах в Беларуси. Согласно официальным данным, Статкевич занял восьмое место, получив чуть более 1 процента голосов. Политик был задержан в ночь после выборов после разгона митинга оппозиции в центре Минска.
В мае 2011 года его приговорили к шести годам лишения свободы в колонии усиленного режима "за организацию массовых беспорядков". Статкевич был помилован президентом Лукашенко в августе 2015 года. После этого оппозиционера регулярно задерживали и приговаривали к небольшим срокам лишения свободы.
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