Белорусские программисты - лучшие в Восточной Европе? Что советуют бизнесу ФРГ

Серия видеоконференций призвана привлечь внимание деловых кругов Германии к белорусской IT-индустрии. Ее рекламируют как "Кремниевую долину Восточной Европы". Что думают об этом в ФРГ?
В Беларуси много талантливых программистов. Это довольно широко известно благодаря популярным компьютерным играм. Менее известно то, что софтверная отрасль и в целом белорусская IT-индустрия за считанные годы стали крупным и самым быстрорастущим сектором в экономике страны. Но можно ли на основании этого называть Беларусь "Кремниевой долиной Восточной Европы"?
Кремниевая долина в Минске: выражение придумали в Америке
В Берлине считают: можно. Во всяком случае, в маркетинговых целях, для привлечения внимания к стране, расположенной на границе с Евросоюзом в каких-то двух часах лету от Германии. Поэтому организаторы серии видеоконференций с участием немецких бизнесменов и белорусских разработчиков программного обеспечения и дали ей звучное название: Germany meets the Silicon Valley of Eastern Europe - "Германия встречается с Кремниевой долиной Восточной Европы".
"Такой эпитет, конечно же, является некоторым преувеличением", - согласился в беседе с DW один из организаторов видеоконференций - Штефан Кегебайн (Stefan Kägebein), региональный директор в Восточном комитете немецкой экономики (OA). По его словам, в соседних странах, России и Украине, есть и более крупные центры, и более крупные компании по разработке программного обеспечения.
"Однако такое название призвано привлечь внимание к динамике последних двух-трех лет в Беларуси, которую многие потенциальные партнеры белорусских фирм в Центральной Европе, как мне кажется, еще не осознали. Так что они получают своего рода инсайдерский совет", - отметил собеседник, отвечающий в OA за сотрудничество с Беларусью, Украиной и странами Южного Кавказа.
"Кстати, не мы придумали называть Беларусь "Кремниевой долиной Восточной Европы". Это выражение - из американской газеты The Wall Street Journal", - уточнил в беседе с DW Штефан Хоффман (Stephan Hoffmann), глава немецкой компании North IT Group, являющейся медиапартнером серии видеоконференций.
Четыре презентации белорусской IT-индустрии
Идея их проведения родилась осенью прошлого года после поездки в Беларусь делегации немецких бизнесменов по приглашению Восточного комитета немецкой экономики. Эта влиятельная лоббистская организация представляет интересы тех компаний в ФРГ, которые работают в постсоветских и бывших социалистических странах Европы, и активно содействует развитию делового сотрудничества с этим обширным регионом.
Идею поддержали Немецко-белорусский экономический клуб (DBWC) и Фонд имени Конрада Аденауэра (KAS), послы ФРГ в Беларуси и Беларуси в ФРГ, а также два депутата бундестага. В результате возник проект проведения четырех полуторачасовых видеоконференций на английском языке, записи которых будут выставлены в интернете.
Первая, виртуально собравшая около 50 человек, уже состоялась 15 июня и была посвящена общей презентации белорусской IT-отрасли, а также вопросам финансирования. Вторая пройдет 29 июня. Ее тема - финансовые технологии (Fintech). После летнего перерыва, на 9 сентября, запланирована видеоконференция об электронном здравоохранении (E-Health). 15 сентября речь пойдет об искусственном интеллекте (AI).
От аутсорсинга к разработке собственного софта
Такая серия должна показать потенциальным партнерам в Германии и других странах ЕС, что белорусские программисты способны далеко не только предоставлять услуги в рамках аутсорсинга (Outsourcing) и разрабатывать компьютерные игры (Gaming).
"Нынешней осенью крупная немецкая компания по производству медицинской техники намерена выйти на рынок с софтом для удаленной диагностики и телемедицины, разработанной совместно с белорусскими партнерами на основе искусственного интеллекта", - привел в качестве примера Штефан Кегебайн.
Белорусские компании все больше отходят сейчас от простого выполнения заказов по аутсорсингу, чтобы сосредоточиться на разработке собственного софта, подтвердил предприниматель Штефан Хоффман. Его фирма North IT Group, созданная в конце 2018 года, имеет филиал в Минске, где он до этого работал экономическим консультантом, и является резидентом белорусского "Парка высоких технологий".
Немецкое инженерное искусство и ноу-хау белорусских программистов
Бизнесмен считает, что "если соединить немецкое инженерное искусство с ноу-хау белорусских программистов, можно будет производить совместную индустриальную продукцию на высшем мировом уровне". Он вообще убежден, что "Беларусь сейчас - лучшее место во всей Восточной Европе для разработки программного обеспечения". Правда, до сих пор, по его словам, порядка 80% белорусского IT-экспорта шли в США и Великобританию и лишь около 4% - в Германию, крупнейшую экономику Евросоюза.
Но это, с другой стороны, говорит об огромном потенциале германо-белорусского сотрудничества в области программного обеспечения, отметил Штефан Хоффман и сослался на отзывы тех немецких компаний, которые отдают работы на аутсорсинг в Беларусь: "Они очень довольны - как высоким качеством, так и характером взаимоотношений. Ведь менталитет белорусов нам, немцам, очень близок. Намного ближе, чем менталитет в Китае или Индии".
Экономике Беларуси нужна двойная диверсификация
Успех белорусской IT-индустрии, которая уже вносит существенный вклад в экспорт и ВВП Беларуси, показывает: благоприятный регуляторный режим позволяет за считанные годы создать инвестиционный климат, обеспечивающий приток частных фирм и капиталовложений, подчеркнул в беседе с DW Роберт Кирхнер (Robert Kirchner), заместитель руководителя Немецкой экономической группы (German Economic Team, GET). Эта финансируемая министерством экономики ФРГ команда экспертов консультирует правительства целого ряда постсоветских стран, в том числе Беларуси.
Ключевые импульсы развитию IT-индустрии в Беларуси дал и дает "Парк высоких технологий", на это указывали все собеседники DW. Парк был создан президентским указом в 2005 году, в 2014 году были существенно расширены виды деятельности, получающие льготы от государства. У парка есть административный центр с офисными помещениями в Минске, но это все же не географическое, а правовое понятие. Иными словами, его резидентами и, соответственно, получателями льгот могут быть компании на всей территории Беларуси.
Как отметил Роберт Кирхнер, Беларуси требуется двойная диверсификация ее экономики, и вызванный пандемией коронавируса кризис сделал эту задачу еще более насущной. По словам эксперта, "Беларуси необходимо сейчас диверсифицировать как экспортные рынки, так и ассортимент экспортной продукции". Белорусская IT-индустрия, решившая активно налаживать в этом году связи с Германией, в том числе путем видеоконференций, может способствовать и тому, и другому.
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