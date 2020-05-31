 Белорусские правозащитники признали блогера Тихановского политзаключенным | Новости из Германии о Европе | DW | 31.05.2020

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Европа

Белорусские правозащитники признали блогера Тихановского политзаключенным

Правозащитники из Беларуси потребовали освободить блогера Сергея Тихановского из-под стражи и прекратить его уголовное преследование.

Сергей Тихановский

Сергей Тихановский

Ряд белорусских правозащитных организаций назвали блогера Сергея Тихановского, задержанного в Гродно, политзаключенным. Соответствующее заявление было обнародовано в совместном письме, опубликованном в субботу, 31 мая, на сайте правозащитной организации "Весна". Кроме нее под документом подписались "Белорусский хельсинкский комитет", "Правовая инициатива", "Офис по правам людей с инвалидностью", "Белорусский документационный центр", "Белорусский ПЕН-центр".

Они требуют освободить Тихановского и других задержанных на пикете 30 мая, а также прекратить уголовное преследование. По мнению правозащитников, можно сделать вывод о наличии политически мотивированного преследования со стороны властей в адрес политически активного блогера. Они называют его задержание незаконным и произвольным, поскольку оно было проведено безосновательно. Правозащитники ссылаются на журналистов, присутствовавших на митинге, и на видеозаписи и утверждают, что пикет проходил без нарушений общественного порядка.

Сергея Тихановского и его сторонников задержали на предвыборном пикете 29 мая в Гродно во время сбора подписей за участие в избирательной кампании на президентских выборах его жены Светланы. 31 мая в Беларуси также прошли массовые задержания оппозиционных активистов. По данным правозащитного центра "Весна", в Минске были задержаны три члена инициативной группы по выдвижению в президенты страны Светланы Тихановской, а также активисты незарегистрированной Белорусской социал-демократической партии (Народная Громада) Валентин Троцкий и Вероника Мищенко. Активистов задерживали также в Гродно, Витебске, Гомеле, Барановичах.

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    Автор: Галина Петровская


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