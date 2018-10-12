Беженцы из "дружественной" деревни в Италии будут переселены

Глава МВД Италии Маттео Сальвини принял решение переселить всех мигрантов из деревни Риаче на юге страны. Ранее был задержан мэр Риаче Доменико Лукано, который считался борцом за права беженцев и других мигрантов. Около двухсот мигрантов в начале следующей недели должны переселить в другое место, которое пока не названо. Лукано обвиняют в содействии нелегальной миграции, в частности в организации фиктивных браков между беженцами и жителями Риаче. По замыслу Лукано, деревню, которая находится на грани вымирания, можно было спасти при помощи мигрантов.

"Тот, кто совершает ошибку, должен за нее заплатить, - заявил Сальвини, входящий в "правое" правительство. - Нельзя допускать каких-либо нарушений в использовании государственных средств, даже если существует объяснение, что они потрачены на мигрантов", - добавил министр, который неоднократно выступал с антимигрантскими заявлениями.

Против задержания Лукано выступили многие знаменитости, включая журналиста антимафиозных книг Роберто Савиано, автора романа-репортажа "Гоморра". В аресте мэра Риаче активисты усматривают политическую мотивацию. В 2017 году Доменико Лукано была вручена Премия мира города Дрездена. Пост мэра Риаче он занимал с 2004 года.

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