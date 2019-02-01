 Бегунья из РФ Ксения Савина дисквалифицирована за подмену паспорта | Новости из Германии о России | DW | 08.05.2019

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Россия

Бегунья из РФ Ксения Савина дисквалифицирована за подмену паспорта

Ксения Савина выступала в соревнованиях под именем спортсменки из Украины после того, как допинг-пробы россиянки были признаны положительными.

Емкости для сбора допинг-проб (фото из архива)

Емкости для сбора допинг-проб (фото из архива)

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) дисквалифицировала российскую бегунью Ксению Савину на 12 лет, срок наказания начался 6 мая. Об этом сообщила в среду, 8 мая, организация Athletics Integrity Unit, созданная IAAF для защиты интересов и целостности легкой атлетики как вида спорта. Супруг и тренер спортсменки Алексей Савин отстранен от соревнований на 4 года, срок дисквалификации начался 3 апреля 2019 года.

Контекст

Россия, прощенная WADA авансом, выставила ее на посмешище. В Москве и не думают раскаиваться за скандал с допингом. Это не должно остаться безнаказанным, считает обозреватель DW Йоша Вебер. (09.01.2019)

Телекомпания ARD и газета The Sunday Times обнародовали шокирующие данные: анализ проб на допинг легкоатлетов в период с 2001 по 2012 годы выявил более 800 подозрительных случаев. (03.08.2015)

Россиянка признана виновной в нарушении антидопинговых правил, отмечается в решении AIU. Ксению Савину, специализирующуюся в беге на средние дистанции, уличили в участии в международных соревнованиях под чужим именем.

В 2018 году допинг-пробы Савиной были признаны положительными, и ее временно отстранили от соревнований. После этого она выступала с паспортом украинской спортсменки, уже завершившей карьеру. До 2014 года у россиянки имелся украинский паспорт.

В 2017 году Ксения Савина заняла в чемпионате России третье место на дистанции 800 метров.

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