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Екатерина Снытина объяснила DW, почему выставила на аукцион свою медаль, как к ее заявлениям о репрессиях в Беларуси относятся подруги по сборной, и будет ли она далее играть за команду.
Белорусская баскетболистка Елена Левченко рассказала DW об участии в акциях протеста в Минске, самом тяжелом моменте за последние полгода и поддержала лишение Беларуси права проведения ЧМ по хоккею.
Литва предлагает взять на себя проведение части игр чемпионата мира по хоккею 2021 года. Это новый вызов для баскетбольной державы.
Повторный суд над всемирно известной баскетболисткой Еленой Левченко состоялся в Минске 15 октября. На этот раз судья ограничилась штрафом. DW о реакции спортсменов на преследования в Беларуси.
Известная белорусская спортсменка Левченко уже отбыла 15 суток за участие в несанкционированной акции протеста. Она не вышла на свободу и задержана по другому эпизоду.
Известная белорусская баскетболистка Елена Левченко осуждена на 15 суток ареста за участие в несанкционированной акции протеста в Минске. Спортсмены выражают возмущение этим решением.
В рамках акции "Красный цвет против расизма" футболисты и баскетболисты "Баварии" вышли на разминку в футболках с такой надписью. После смерти афроамериканца Джорджа Флойда они хотели выступить за толерантность.
Легендарный баскетболист Коби Брайант вместе со своей дочерью, восходящей спортивной звездой, погибли в авиакатастрофе близ Лос-Анджелеса.
ФРГ впервые с 1993 года стала хозяйкой финального этапа чемпионата Европы по баскетболу. Матчи групповой стадии пройдут также в Чехии, Грузии и Италии.
40-летний уроженец Вюрцбурга в течение 21 сезона выступал за "Даллас Маверикс". В последнем для Дирка Новицки домашнем матче его команда одержала победу.
В ответ на критику со стороны баскетболистов Дональд Трамп отменил приглашение в Белый дом для команды-победителя чемпионата НБА. Он потребовал увольнять игроков, не встающих при исполнении гимна США.
Суперзвезда баскетбола Дирк Новицки - один из шести игроков НБА, набравших более 30 тысяч очков. Невероятное достижение, но вовсе не случайность, уверен Макс Хофман.
24 баскетболиста российской Суперлиги подвергнуты дисквалификации после того, как их уличили в незаконных ставках в букмекерских конторах на результаты матчей собственных команд.
Международная федерация баскетбола (ФИБА) закрыла для 14 европейских сборных, в том числе России, путь на чемпионат Европы 2017 года. Причиной стал конфликт ФИБА с баскетбольной Евролигой.
Дисквалификация снята со всех официальных представителей Российской федерации баскетбола. Глава ФИБА выразил надежду, что деятельность РФБ будет в дальнейшем соответствовать всем правилам.
ФИБА сняла запрет на участие российских баскетбольных сборных в международных турнирах. В отношении Российской федерации баскетбола продлены международные санкции.
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