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Баскетбол

07.08.2016 Belarus forward Katsiaryna Snytsina (6) and teammates congratulate the France team after a women's basketball game at the Youth Center at the 2016 Summer Olympics in Rio de Janeiro, Brazil, Sunday, Aug. 7, 2016. France defeated Belarus 73-72. (AP Photo/Carlos Osorio)

Капитан сборной Беларуси по баскетболу - о проданной медали и протестах 14.02.2021

Екатерина Снытина объяснила DW, почему выставила на аукцион свою медаль, как к ее заявлениям о репрессиях в Беларуси относятся подруги по сборной, и будет ли она далее играть за команду.
Belarusian women attend an opposition rally to protest the official presidential election results in Minsk, Belarus, Saturday, Sept. 26, 2020. Hundreds of thousands of Belarusians have been protesting daily since the Aug. 9 presidential election. (AP Photo/TUT.by) |

Баскетболистка Левченко: Протесты в Беларуси невозможно забыть 07.02.2021

Белорусская баскетболистка Елена Левченко рассказала DW об участии в акциях протеста в Минске, самом тяжелом моменте за последние полгода и поддержала лишение Беларуси права проведения ЧМ по хоккею.

24.02.2020, Weißrussland, Minsk: MINSK, BELARUS - FEBRUARY 24, 2020: A banner depicting Spiky the Hedgehog, the official mascot of the 2021 IIHF Ice Hockey World Championship, during a presentation at the Belarusian National Olympic Committee headquarters. Natalia Fedosenko/TASS Foto: Natalia Fedosenko/TASS/dpa |

Балтийская хоккейная солидарность против Лукашенко 21.01.2021

Литва предлагает взять на себя проведение части игр чемпионата мира по хоккею 2021 года. Это новый вызов для баскетбольной державы.
Bilder LevchenkoYakovlev2 und 2020-10-15 13.11.04 sind private Fotos von Konstantin Jakowlew. -- Zulieferung duch Elizaveta Fomina

Белорусские спортсмены о деле Левченко: "Мы - ахиллесова пята Лукашенко" 15.10.2020

Повторный суд над всемирно известной баскетболисткой Еленой Левченко состоялся в Минске 15 октября. На этот раз судья ограничилась штрафом. DW о реакции спортсменов на преследования в Беларуси.
Belarusian women attend an opposition rally to protest the official presidential election results in Minsk, Belarus, Saturday, Sept. 26, 2020. Hundreds of thousands of Belarusians have been protesting daily since the Aug. 9 presidential election. (AP Photo/TUT.by) |

В Беларуси вновь арестована баскетболистка Елена Левченко 15.10.2020

Известная белорусская спортсменка Левченко уже отбыла 15 суток за участие в несанкционированной акции протеста. Она не вышла на свободу и задержана по другому эпизоду.
Belarusian women attend an opposition rally to protest the official presidential election results in Minsk, Belarus, Saturday, Sept. 26, 2020. Hundreds of thousands of Belarusians have been protesting daily since the Aug. 9 presidential election. (AP Photo/TUT.by) |

В Беларуси возмущены арестом баскетболистки Елены Левченко 30.09.2020

Известная белорусская баскетболистка Елена Левченко осуждена на 15 суток ареста за участие в несанкционированной акции протеста в Минске. Спортсмены выражают возмущение этим решением.
FCB Thomas Müller , Mueller , Aktion Rot gegen Rassismus , T-Shirt , #blacklivesmatter , Black Lives Matter , FCB Alphonso Davies , Sport: Fussball: 1. Bundesliga: Saison 19/20: .06.06.2020 30. Spieltag: Bayer Leverkusen - FC Bayern München Muenchen Foto: Ralf Ibing/firosportphoto/POOL via Eibner-Pressefoto | Verwendung weltweit

Футболисты и баскетболисты "Баварии" выступили против расизма 06.06.2020

В рамках акции "Красный цвет против расизма" футболисты и баскетболисты "Баварии" вышли на разминку в футболках с такой надписью. После смерти афроамериканца Джорджа Флойда они хотели выступить за толерантность.
27 May 2010: Guard Kobe Bryant of the Los Angeles Lakers calls a play while playing against the Phoenix Suns during the second half of the Lakers 103-101 victory over the Suns in Game 5 of the NBA Western Conference Finals at the STAPLES Center in Los Angeles, CA. |

Компания Sikorsky расследует крушение вертолета с пятикратным чемпионом НБА 27.01.2020

Легендарный баскетболист Коби Брайант вместе со своей дочерью, восходящей спортивной звездой, погибли в авиакатастрофе близ Лос-Анджелеса.

Basketball: EM, Herren - Vorrunde, Gruppe B: Deutschland - Spanien am 10.09.2015 in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin. Deutschlands Dirk Nowitzki (r) klatscht mit Deutschlands Karsten Tadda ab. Foto: Lukas Schulze/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Германия примет у себя Евробаскет-2021 15.07.2019

ФРГ впервые с 1993 года стала хозяйкой финального этапа чемпионата Европы по баскетболу. Матчи групповой стадии пройдут также в Чехии, Грузии и Италии.

Dallas Mavericks' Dirk Nowitzki acknowledges cheers from fans as he walks off the court following the team's NBA basketball game against the Phoenix Suns in Dallas, Tuesday, April 9, 2019. The team honored Nowitkzi, who played his final home game of his 21-year career. (AP Photo/Tony Gutierrez) |

Звезда НБА Дирк Новицки завершает карьеру 10.04.2019

40-летний уроженец Вюрцбурга в течение 21 сезона выступал за "Даллас Маверикс". В последнем для Дирка Новицки домашнем матче его команда одержала победу.
President Donald Trump speaks about North Korea during a briefing on the opioid crisis, Tuesday, Aug. 8, 2017, at Trump National Golf Club in Bedminster, N.J. (AP Photo/Evan Vucci) |

Трамп разругался со звездами американского спорта 24.09.2017

В ответ на критику со стороны баскетболистов Дональд Трамп отменил приглашение в Белый дом для команды-победителя чемпионата НБА. Он потребовал увольнять игроков, не встающих при исполнении гимна США.
07.03.2017 ***** Basketball: Profiliga NBA, Dallas Mavericks - Los Angeles Lakers am 07.03.2017 in Dallas, Texas, USA. Dallas Mavericks Spieler Dirk Nowitzki (hinten) wirft auf den Korb. Mit den Zwei-Punkte-Wurf knackte der Deutsche als sechster Profi in der Geschichte der nordamerikanischen Profiliga NBA die 30 000-Punktemarke. (zu dpa 30 000 Punkte: Dirk Nowitzki erreicht nächste Legenden-Stufe am 08.03.2017) Foto: Vernon Bryant/The Dallas Morning News/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Комментарий: Дирк Новицки - главный спортсмен Германии 08.03.2017

Суперзвезда баскетбола Дирк Новицки - один из шести игроков НБА, набравших более 30 тысяч очков. Невероятное достижение, но вовсе не случайность, уверен Макс Хофман.
Symbolbild Basketball. #41218283 Fragment of a basketball ball in a hand of the basketball player. Copyright: BortN66 - Fotolia.com

В РФ 24 баскетболиста дисквалифицированы за ставки на собственные матчи 13.05.2016

24 баскетболиста российской Суперлиги подвергнуты дисквалификации после того, как их уличили в незаконных ставках в букмекерских конторах на результаты матчей собственных команд.
Basketball Beko BBL 2. Spieltag Alba Berlin - MHP Riesen Ludwigsburg am 12.10.2013 in der O2 World in Berlin. Ein Basketball ist in den Korb gefallen. Foto: Oliver Mehlis/dpa

Россия и еще 13 сборных отстранены от чемпионата Европы по баскетболу 16.04.2016

Международная федерация баскетбола (ФИБА) закрыла для 14 европейских сборных, в том числе России, путь на чемпионат Европы 2017 года. Причиной стал конфликт ФИБА с баскетбольной Евролигой.
Basketball DBB Supercup 2014 : Russland - Deutschland am 03.08.2014 in der Brose-Arena in Bamberg (Bayern). Der deutsche Nationalspieler Andreas Seiferth (M) setzt sich gegen die russischen Nationalspieler Nikita Kurbanov (l) und Dmitry Sokolov durch. Foto: David Ebener/dpa

ФИБА сняла дисквалификацию с чиновников РФБ 27.11.2015

Дисквалификация снята со всех официальных представителей Российской федерации баскетбола. Глава ФИБА выразил надежду, что деятельность РФБ будет в дальнейшем соответствовать всем правилам.
Basketball DBB Supercup 2014 : Russland - Deutschland am 03.08.2014 in der Brose-Arena in Bamberg (Bayern). Der deutsche Nationalspieler Andreas Seiferth (M) setzt sich gegen die russischen Nationalspieler Nikita Kurbanov (l) und Dmitry Sokolov durch. Foto: David Ebener/dpa

ФИБА сняла дисквалификацию с баскетбольных сборных России 09.08.2015

ФИБА сняла запрет на участие российских баскетбольных сборных в международных турнирах. В отношении Российской федерации баскетбола продлены международные санкции.
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