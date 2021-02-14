Капитан сборной Беларуси по баскетболу - о проданной медали и протестах

Екатерина Снытина объяснила DW, почему выставила на аукцион свою медаль, как к ее заявлениям о репрессиях в Беларуси относятся подруги по сборной, и будет ли она далее играть за команду.