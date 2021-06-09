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Баррель

Насколько жесткими будут экономические санкции ЕС против Лукашенко (09.06.2021) 09.06.2021

США продлили санкции против Беларуси. Санкциями Лукашенко грозят и в Европе. Европарламентарии ясно дали понять, что после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске, против режима Лукашенко будут введены секторальные экономические санкции.
An oil pump works at sunset Wednesday, June 8, 2011, in the desert oil fields of Sakhir, Bahrain. OPEC unexpectedly left its production levels unchanged on Wednesday, causing oil prices to jump, as senior officials said their meeting ended in disarray - a stunning admission for an organization that places a premium on consensus decision making. (Foto:Hasan Jamali/AP/dapd)

ОПЕК+ осторожно наращивает объемы добычи нефти 01.04.2021

Министры энергетики стран ОПЕК+ договорились увеличить объем добычи на 350 тыс. баррелей (один баррель - 159 литров) в сутки в мае и июне. В июне прирост должен составить 450 тыс. баррелей.
HANDOUT - An aerial photograph shows Shell's Brent Delta Platform in the Northern North Sea (undated photo). EDITORRIAL USE ONLY - MANDATORY CREDIT: «Photo: Ross Johnston ARPS/Shell» - ACHTUNG: nur zur redaktionellen Verwendung bei Nennung der Quelle: «Foto: Ross Johnston ARPS/Shell» (Zu dpa «- Brent geht zur Neige - Entsorgung wird eine Herkulesaufgabe») |

Цена на нефть превысила годовой рекорд 08.02.2021

Стоимость нефти марки Brent впервые с января 2020 года поднялась выше 60 долларов за баррель. Участник рынка надеются на дальнейший рост.
05.04.2020, Russland: TATARSTAN, RUSSIA - APRIL 5, 2020: An oil pumpjack near Yamashi in Almetyevsk District, Republic of Tatarstan, Russia. Yegor Aleyev/TASS Foto: Yegor Aleyev/TASS/dpa |

Страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти 03.12.2020

Члены ОПЕК+, в том числе Россия, в январе 2021 года увеличат нефтедобычу на 500 тысяч баррелей в сутки. После этого решение о корректировке уровня добычи будет обсуждаться на ежемесячных встречах членов организации.
September 3, 2020*** The New Diamond, a very large crude carrier (VLCC) chartered by Indian Oil Corp (IOC), that was carrying the equivalent of about 2 million barrels of oil, is seen after a fire broke out off east coast of Sri Lanka September 3, 2020. Sri Lankan Airforce media/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

ВМС Шри-Ланки начали буксировку горящего танкера с 2 млн баррелей нефти 04.09.2020

Большинство членов команды эвакуированы с борта танкера New Diamond у берегов Шри-Ланки. Огонь пока не добрался до резервуаров с сырой нефтью.

ARCHIV - 16.08.2019, Niedersachsen, Emlichheim: Tiefpumpen zür Erdölförderung stehen auf dem Gelände der Wintershall Dea. (Zur dpa-Berichterstattung zur Konferenz der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) in Wien.) Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

ОПЕК: Пандемия ударит по спросу на нефть сильнее, чем ожидалось 12.08.2020

Глобальный спрос на нефть сократится в этом году в среднем на 9,1 млн баррелей в сутки, следует из нового отчета картеля.

This Feb. 13, 2018, image released by Japan's Ministry of Defense shows what it says is the Belize-flagged tanker Wan Heng 11 next to the North Korean-flagged Rye Song Gang 1 in the East China Sea carrying out a suspected banned “ship-to-ship” transfer. Company records and shipping databases show the owner of the Wan Heng 11 has links to Hong Kong, underscoring concerns that the southern Chinese city is a nexus in North Korea’s underground business network. (Ministry of Defense via AP) |

Более 40 стран пожаловались на Северную Корею в ООН 24.07.2020

КНДР обвиняют в превышении разрешенных объемов импорта нефтепродуктов. По имеющимся данным, в первые пять месяцев 2020 года в Пхеньян доставили более 1,6 млн баррелей нефти.
FILE - In this Feb. 26, 2011 file photo, a Libyan oil worker, works at a refinery inside the Brega oil complex, in Brega, eastern Libya. ON Saturday, Jan. 18, 2020, the National Oil Corporation in Libya says that a decision by east-based forces to choke off oil exports from its territory has threatened to throttle much of the country’s oil production. Powerful tribal groups loyal to Gen. Khalifa Hifter, whose forces control much of eastern Libya, seized several large export terminals along the eastern coast as well as southern oil fields in a challenge to the rival U.N.-backed government based in Tripoli, which collects revenues from oil production. The move has ratcheted up tensions ahead of an international peace summit to end the civil war. (AP Photo/Hussein Malla, File) |

СМИ сообщили о возобновлении нефтедобычи еще на одном месторождении в Ливии 08.06.2020

На месторождении "Эль-Филь" до января производилось до 70 тысяч баррелей нефти в сутки. Это уже второе в Ливии крупное месторождение, возобновляющее работу, сообщают арабские СМИ.

Pferdkopf-Pumpe zur Ölförderung | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Страны ОПЕК+ продлили сделку о снижении добычи нефти до конца июля 06.06.2020

Страны ОПЕК+ договорились в мае и июне сократить добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. Теперь соглашение продлено на месяц, заявил министр энергетики ОАЭ.
A view of the vessel the Clavel sailing on international waters crossing the Gibraltar stretch on Wednesday, May 20, 2020. Five Iranian tankers likely carrying at least $45.5 million worth of gasoline and similar products are now sailing to Venezuela, part of a wider deal between the two U.S.-sanctioned nations amid heightened tensions between Tehran and Washington. (AP Photo/Marcos Moreno) |

Танкер с бензином прибыл из Ирана в Венесуэлу 24.05.2020

Пять танкеров из Ирана перевозят в Венесуэлу около 1,5 млн. баррелей бензина. В отношении обеих стран действуют санкции США.
ARCHIV - 24.06.2008, Saudi-Arabien, Riad: Technische Anlagen stehen auf dem Khurais-Ölfeld, das rund 160 Kilometer von Riad entfernt liegt. Mit einer beispiellosen Drosselung der Ölproduktion stemmen sich wichtige Förderländer gegen einen weiteren Preisverfall beim Rohöl. Im Mai und Juni werden die Mitglieder des Ölkartells Opec und ihre Partner insgesamt 9,7 Millionen Barrel (je 159 Liter) weniger fördern, teilte die Opec am Montag mit. (zu dpa «Historische Öl-Förderkürzung unter Dach und Fach - Ölpreis fällt trotzdem») Foto: Ali Haider/EPA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Саудовская Аравия снизит добычу нефти еще на миллион баррелей в сутки 11.05.2020

Для сохранения стабильности на нефтяном рынке Эр-Рияд сократит добычу нефти почти до 7,5 млн барреей в сутки. Это самый низкий уровень за последние 18 лет, пишет Bloomberg.
+++ Bildergalerie Superschiffe +++ Friday morning glides the huge heavy lift vessel Dockwise Vanguard past Melkøya outside Hammerfest. The production platform Goliath arrive Hammerfest April 17th 2015 aboard the world's cargo ships. Operator is the Italian oil company ENI. Photo: Terje Mortensen |

Норвегия намеревается значительно сократить нефтедобычу 30.04.2020

К декабрю 2020 года общий объем нефтепроизводства Норвегии будет на 300 тысяч баррелей в сутки меньше, чем было изначально запланировано, заявили в министерстве нефти и энергетики.

Нефть в минусе: как это отразится на рубле (21.04.2020) 21.04.2020

Повредит ли крушение цен на нефть всем странам-экспортерам? И как оно отразится на экономике России?
A 3D-printed oil pump jack is seen in front of a displayed stock graph and $0 Barrel words in this illustration picture, April 20, 2020. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Цены на нефть вернулись в положительный диапазон 21.04.2020

Резкое снижение глобальной экономической активности, вызванное пандемией коронавирусной инфекции, привело к рекордному падению спроса на нефть.

Erdölraffinerie in der Wüste von Katar. Qatar oil refinery | Verwendung weltweit

Цена нефти марки WTI стала отрицательной впервые в истории 20.04.2020

Стоимость майских фьючерсов на нефть американской марки WTI снизилась до 0,01 доллара за баррель, а затем рухнула до минус 37,63 доллара за баррель. Такого обвала не было еще ни разу за всю историю фьючерсных торгов.
MANAMA, BAHRAIN - NOVEMBER 3: Khalid Abdulla Alhajeri looks at a natural gas pipe November 3, 2002 in Manama, Bahrain. The country was the first in the Arab side of the Gulf to discover oil. The country is the home port for the United States Navy's 5th Fleet, the battle group that patrols the Gulf. The kingdom is a crucial link in any war with Iraq. The Navy has had a base there since 1948. (Photo by Joe Raedle/Getty Images)

Страны ОПЕК+ согласовали текст договора о сокращении добычи 12.04.2020

Россия, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ сократят добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Мексика получила особые условия.

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