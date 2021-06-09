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США продлили санкции против Беларуси. Санкциями Лукашенко грозят и в Европе. Европарламентарии ясно дали понять, что после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске, против режима Лукашенко будут введены секторальные экономические санкции.
Министры энергетики стран ОПЕК+ договорились увеличить объем добычи на 350 тыс. баррелей (один баррель - 159 литров) в сутки в мае и июне. В июне прирост должен составить 450 тыс. баррелей.
Стоимость нефти марки Brent впервые с января 2020 года поднялась выше 60 долларов за баррель. Участник рынка надеются на дальнейший рост.
Члены ОПЕК+, в том числе Россия, в январе 2021 года увеличат нефтедобычу на 500 тысяч баррелей в сутки. После этого решение о корректировке уровня добычи будет обсуждаться на ежемесячных встречах членов организации.
Большинство членов команды эвакуированы с борта танкера New Diamond у берегов Шри-Ланки. Огонь пока не добрался до резервуаров с сырой нефтью.
Глобальный спрос на нефть сократится в этом году в среднем на 9,1 млн баррелей в сутки, следует из нового отчета картеля.
КНДР обвиняют в превышении разрешенных объемов импорта нефтепродуктов. По имеющимся данным, в первые пять месяцев 2020 года в Пхеньян доставили более 1,6 млн баррелей нефти.
На месторождении "Эль-Филь" до января производилось до 70 тысяч баррелей нефти в сутки. Это уже второе в Ливии крупное месторождение, возобновляющее работу, сообщают арабские СМИ.
Страны ОПЕК+ договорились в мае и июне сократить добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. Теперь соглашение продлено на месяц, заявил министр энергетики ОАЭ.
Пять танкеров из Ирана перевозят в Венесуэлу около 1,5 млн. баррелей бензина. В отношении обеих стран действуют санкции США.
Для сохранения стабильности на нефтяном рынке Эр-Рияд сократит добычу нефти почти до 7,5 млн барреей в сутки. Это самый низкий уровень за последние 18 лет, пишет Bloomberg.
К декабрю 2020 года общий объем нефтепроизводства Норвегии будет на 300 тысяч баррелей в сутки меньше, чем было изначально запланировано, заявили в министерстве нефти и энергетики.
Повредит ли крушение цен на нефть всем странам-экспортерам? И как оно отразится на экономике России?
Резкое снижение глобальной экономической активности, вызванное пандемией коронавирусной инфекции, привело к рекордному падению спроса на нефть.
Стоимость майских фьючерсов на нефть американской марки WTI снизилась до 0,01 доллара за баррель, а затем рухнула до минус 37,63 доллара за баррель. Такого обвала не было еще ни разу за всю историю фьючерсных торгов.
Россия, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ сократят добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Мексика получила особые условия.
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