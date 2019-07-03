Банк "Открытие" подал рекордный иск в истории банковского сектора РФ

Банк "ФК Открытие", в 2017 году в рамках санации перешедший под контроль Центробанка РФ, обратился с иском к бывшим владельцам и руководителям на сумму 289,5 миллиарда рублей. Рекордный иск в истории российского банковского сектора зарегистрирован во вторник, 2 июля, в Арбитражном суде Москвы.

Ответчиками по делу выступают основатель банка Вадим Беляев, экс-президент Рубен Аганбегян, экс-глава Евгений Данкевич, а также бывшие члены правления Елена Будник и Геннадий Жужлев. С числе ответчиков числится также АО "Открытие холдинг", которое контролировало 54,84 процента голосов в правлении банка.

"В отношении этих лиц собраны достаточные доказательства их вовлеченности в управление банком", - заявил Центробанк, от лица "Открытия" подавший иск. Дата предварительного рассмотрения не назначена.

Санация "Открытия" завершена

Ранее в тот же день ЦБ РФ сообщил о завершении санации банка "Открытие". На данный момент кредитно-финансовый институт соблюдает все требования по финансовой устойчивости и платежеспособности и может перейти на общий режим надзора со стороны регулятора. Кроме того, Банк России заявил о планирующейся продаже части пакета акций "Открытия" в 2021 году.

До сих пор крупнейшим иском такого рода было требование к бывшим владельцам и топ-менеджерам также попавшего под санацию Промсвязьбанка. Сумма иска составила 282 миллиарда рублей.

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