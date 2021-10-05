Российский (ранее советский) банк.
Российский банк ВТБ до 23 октября 2006 года назывался Банк внешней торговли (открытое акционерное общество) ОАО "Внешторгбанк".
После публикации расследований ФБК о лайнерах Светланы Медведевой и Наили Аскер-заде в банке ВТБ заявили, что продали эти самолеты в 2017 году. Навальный утверждает, что банк по-прежнему связан с бизнес-джетами.
В банке ВТБ, на балансе которого ранее находились самолеты, которыми, по данным ФБК, пользуются Светлана Медведева и Наиля Аскер-заде, заявили, что продали лайнеры в 2017 году и не имеют отношения к их эксплуатации.
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский - новичок в политике, но в шоу-бизнесе себя чувствует как рыба в воде. Многие считают, что его популярность как шоумена и исполнителя главной роли в сериале "Слуга народа" и стала залогом его успеха. А что думают эксперты?