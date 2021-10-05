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Банк ВТБ

Российский (ранее советский) банк.

Российский банк ВТБ до 23 октября 2006 года назывался Банк внешней торговли (открытое акционерное общество) ОАО "Внешторгбанк".

ARCHIV - Die Zentrale des größten russischen Geldhauses Sberbank in Moskau (Archivfoto vom 03.06.2009).Im Übernahme-Poker um den Autobauer Opel sieht die vom russischen Staat kontrollierte Sberbank in anderen Bietern derzeit keine Konkurrenz. Sberbank will gemeinsam mit dem kanadisch-österreichischen Zulieferer Magna die Mehrheit an Opel übernehmen. Mit einer endgültigen Übereinkunft rechnet Sberbank nicht vor September. Foto: Sergei Chirikov +++(c) dpa - Bildfunk+++

Крушение "Боинга" в Донбассе: в США допущен иск к Сбербанку и ВТБ 05.10.2021

Судья в Нью-Йорке отказался отклонить иск к российским Сбербанку и банку ВТБ, поданный семьей американца, который находился на борту малазийского "Боинга", сбитого над Донбассом в 2014 году.
FILE PHOTO: VTB Bank Chief Executive Andrei Kostin attends a session of the St. Petersburg International Economic Forum 2016 (SPIEF 2016) in St. Petersburg, Russia, June 16, 2016. REUTERS/Sergei Karpukhin/File Photo

ФБК нашел связь самолетов Медведевой и Аскер-заде с главой аппарата Андрея Костина 26.12.2019

После публикации расследований ФБК о лайнерах Светланы Медведевой и Наили Аскер-заде в банке ВТБ заявили, что продали эти самолеты в 2017 году. Навальный утверждает, что банк по-прежнему связан с бизнес-джетами.
05.07.2018, Russland, Moskau: Die Zentrale der VTB Bank in Moskau. Foto: Christian Charisius/dpa | Verwendung weltweit

В ВТБ и аппарате премьера прокомментировали расследование ФБК о самолете Светланы Медведевой 07.12.2019

В банке ВТБ, на балансе которого ранее находились самолеты, которыми, по данным ФБК, пользуются Светлана Медведева и Наиля Аскер-заде, заявили, что продали лайнеры в 2017 году и не имеют отношения к их эксплуатации.
epa05161146 Russian Orthodox Patriarch Kirill speaks during mass at the Russian Orthodox Church in Havana, Cuba, 14 February 2016. EPA/Alexandre Meneghini / Pool

Патриарх Кирилл мог летать на бизнес-джете ВТБ 06.12.2019

The Bell утверждает, что патриарх Кирилл и чиновники из администрации президента Путина летали на бизнес-джете, принадлежащем ВТБ. Стоимость самолета превышает 40 млн евро.
06.12.2018+++ Russian Prime Minister Dmitry Medvedev speaks during a live interview on the annual results of the government work to journalists of Russia's major television channels at the Ostankino television center in Moscow on December 6, 2018. (Photo by Alexander ASTAFYEV / SPUTNIK / AFP) (Photo credit should read ALEXANDER ASTAFYEV/AFP/Getty Images)

Медведева на "прямой линии" не спросили о полетах его жены 05.12.2019

Журналисты не вняли призыву Алексея Навального и не поинтересовались у премьер-министра РФ, каким образом его жена, ничего не заработавшая в 2018 году, использует в частных целях самолет стоимостью 50 млн долларов.
SOCHI, RUSSIA - SEPTEMBER 4, 2018: Svetlana Medvedeva, the wife of Russian Prime Minister Dmitry Medvedev, attends the White Party as part of the 2018 New Wave Song Contest. Vyacheslav Prokofyev/TASS Foto: Vyacheslav Prokofyev/TASS/dpa |

Навальный нашел у жены Медведева самолет за 50 млн долларов 04.12.2019

По данным Фонда борьбы с коррупцией, лайнер Светланы Медведевой принадлежал тому же офшору госбанка ВТБ, на который записан самолет ведущей канала "Россия 1" Наили Аскер-заде.
3130990 06/15/2017 June 15, 2017. Rossiya 24 news anchor and economic commentator Nailya Asker-Zade in the annual Q&A live nationwide broadcast Direct Line with Vladimir Putin from the Moscow Gostiny Dvor studio. Third right - Valery Gazzayev, deputy chairman of the State Duma Committee for Physical Fitness, Sports, Tourism and Youth Affairs. Michael Klimentyev/Sputnik Foto: Michael Klimentyev/Sputnik/dpa |

ФБК обнаружил частный самолет у ведущей российского госканала 02.12.2019

Ведущая телеканала "Россия 1" Наиля Аскер-заде летает на интервью на частном самолете и перемещается на частной яхте. Фонд борьбы с коррупцией называет ее любовницей главы госбанка ВТБ Андрея Костина.
A damaged missile is displayed during a news conference by members of the Joint Investigation Team, comprising the authorities from Australia, Belgium, Malaysia, the Netherlands and Ukraine who present interim results in the ongoing investigation of the 2014 MH17 crash that killed 298 people over eastern Ukraine, in Bunnik, Netherlands, May 24, 2018. REUTERS/Francois Lenoir

Иски по МH17: большие преграды на пути к наказанию виновных 10.04.2019

Родственники жертв сбитого над Украиной в 2014 году Boeing 777 пытаются наказать виновных в трагедии. О преградах на их пути DW поговорила с европейскими юристами.

Секрет успеха Зеленского: готов ли герой сериала стать президентом? DW Новости (05.04.2019) 05.04.2019

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский - новичок в политике, но в шоу-бизнесе себя чувствует как рыба в воде. Многие считают, что его популярность как шоумена и исполнителя главной роли в сериале "Слуга народа" и стала залогом его успеха. А что думают эксперты?
FILE PHOTO: VTB Bank Chief Executive Andrei Kostin attends a session of the St. Petersburg International Economic Forum 2016 (SPIEF 2016) in St. Petersburg, Russia, June 16, 2016. REUTERS/Sergei Karpukhin/File Photo

Роскомнадзор заблокировал публикации о главе ВТБ Костине 05.04.2019

Заблокировано около 1000 ссылок на интернет-ресурсы, в большинстве из них упоминались банк ВТБ и его глава Андрей Костин. Блокировки произведены на основании судебных решений, сообщила газета "Ведомости".
ARCHIV - 13.10.2015, Niederlande, Gilze-Rijen: Die aus Trümmern wieder zusammen gesetzte Boeing 777 der Malaysia Airlines, die als Flug MH17 über der Ukraine abgeschossen wurde, steht in einer Halle. Die Rakete, mit der das Passagierflug vor vier Jahren abgeschossen worden ist, stammte nach Angaben der Ermittler von der russischen Armee. (zu dpa «Ermittlungen zu Flug MH17: Buk-Rakete kam von russischer Armee» vom 24.05.2018) Foto: Peter Dejong/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Семья жертвы рейса MH17 подала в США иск против Сбербанка и ВТБ 04.04.2019

Родные гражданина США Куинна Лукаса Шенсмена, летевшего рейсом MH17, обвиняют банки из России, а также Western Union и MoneyGram в проведении денежных переводов пророссийским сепаратистам в "ДНР".
file - The logo of the 'Rosneft' petroleum company is seen on the tablet fastened to a wall of its headquarters in Moscow, Russia. EPA/YURI KOCHETKOV/dpa (zu dpa Kaum bekannt, aber mächtig: Ölmultis im Staatsbesitz vom 02.02.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | © picture-alliance/dpa/Y. Kochetkov

Reuters: ВТБ выдал Катару кредит для покупки доли "Роснефти" 09.11.2018

Сумма кредита катарскому фонду составила 6 млрд долларов, сообщает Reuters. ВТБ отрицает предоставление займа. Отчетность банка показывает кредиты в 6,7 млрд долларов неназванным иностранным заемщикам.
Russia, St. Petersburg. 06/20/2013 Oleg Deripaska, Chairman, Supervisory Council of the Basic Element Company, seen at the 17th St.petersburg International Economic Forum. Igor Russak/RIA Novosti

ВТБ подал против Дерипаски иск более чем на 100 млн фунтов 29.10.2018

Банк ВТБ добивается взыскания 103,2 млн фунтов стерлингов с холдинга "Базовый элемент", выступившего поручителем по кредитам, сообщила The Sunday Times. Заемщиками были строительные компании "Трансстрой-СПб" и "Нитар".
A sign for the logo of VTB Bank is pictured on the top of a building in central Stavropol, southern Russia July 17, 2014. REUTERS/Eduard Korniyenko (RUSSIA - Tags: BUSINESS LOGO)

ВТБ продал свою "дочку" в США ее руководству 03.09.2018

Руководство подразделения банка ВТБ в США выкупило компанию у российской финансовой группы, которая находится под санкциями Вашингтона.
ST PETERSBURG, RUSSIA - SEPTEMBER 19, 2016: A Sberbank branch. Peter Kovalev/TASS |

Сбербанк и ВТБ стали собственниками крупнейшего ритейлера Хорватии 04.07.2018

В результате сделки по урегулированию долгов концерна Agrokor Сбербанк стал крупнейшим собственником компании с долей в 39 процентов. Еще около 7% холдинга будет принадлежать ВТБ.
A sign for the logo of VTB Bank is pictured on the top of a building in central Stavropol, southern Russia July 17, 2014. REUTERS/Eduard Korniyenko (RUSSIA - Tags: BUSINESS LOGO)

ВТБ прекратил сделки с компаниями Дерипаски из-за санкций США 23.05.2018

О прекращении сотрудничества с компаниями, которые контролирует Дерипаска, заявил в интервью американской телекомпании глава банка ВТБ Андрей Костин.
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