Секрет успеха Зеленского: готов ли герой сериала стать президентом? DW Новости (05.04.2019)

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский - новичок в политике, но в шоу-бизнесе себя чувствует как рыба в воде. Многие считают, что его популярность как шоумена и исполнителя главной роли в сериале "Слуга народа" и стала залогом его успеха. А что думают эксперты?