 Банк ″Авангард″ заблокировал счет Фонда борьбы с коррупцией | Новости из Германии о России | DW | 12.04.2019

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Россия

Банк "Авангард" заблокировал счет Фонда борьбы с коррупцией

Ряд банков блокирует счета оппозиционного российского политика, объясняя это противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма.

политик Алексей Навальный

политик Алексей Навальный

Банк "Авангард" заблокировал счет Фонда борьбы с коррупцией  политика Алексея Навального, на который поступали пожертвования для штабов в регионах. Причиной блокировки стало подозрение в финансировании терроризма. Об этом сообщил менеджер проектов ФБК Леонид Волков в Facebook в пятницу, 12 апреля.

Контекст

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После предоставления "В контакте" данных о четырех сотрудниках штаба Навального в Татарстане местному Центру "Э" один из них был приговорен к административному аресту. (25.03.2019)

"Но вот с 8 апреля этого счета у нас нет, и там подвисло около 520 тысяч рублей. История - ровно такая, как пишут во всех публикациях о банковском рэкете по 115-ФЗ ("О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем" - МЗ): банк запросил бесконечное количество документов и тут же заблокировал счет", - написал Волков.

1 апреля, потребовав предоставить информацию на основании того же закона, карту Волкова заблокировал Сбербанк. При этом после блокировки кредитная организация затребовала от фонда множество документов. После их предоставления счет разморозили.

В январе 2018 года "Альфа-банк" заблокировал счет фонда "Пятое время года", на котором были деньги, предназначавшиеся для штаба президентской кампании Навального. Позже банк "Точка" заблокировал резервный счет фонда. Оба банка сообщили, что деньги на счетах были арестованы на основании постановления Федеральной службы судебных приставов.

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    Автор: Марина Барановская


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