Байройт: без фестиваля и без нового платья Меркель

Знаменитый фестиваль музыки Вагнера (Richard Wagner) в баварском Байройте в этом году из-за пандемии не состоится, но у ценителей есть уникальная возможность послушать любимую музыку и увидеть постановки в интернете - в рамках совместного онлайн-проекта Байройтского фестиваля и компании Deutsche Grammophon GmbH, специализирующейся на записях классической музыки.

Фестиваль должен был стартовать 25 июля. И именно в этот день Deutsche Grammophon выложит на сайте в режиме реального времени самую последнюю (она же - самая актуальная, прошлогодняя) запись оперы Вагнера "Нюрнбергские мейстерзингеры". Она будет доступна в течение 48 часов. Чтобы прослушать, придется купить на сайте билет за 4,90 евро. Та же процедура - со всеми другими постановками, которые значатся в программе Байройтского фестиваля этого года. Каждый вечер, когда в Байройте должны были бы давать ту или иную оперу, на сайте bayreuth.dg-stage.com будут выкладывать очередную запись.

В этом специально построенном театре Festspielhaus проходят обычно спектакли в Байройте

Пожалуй, самой известной сегодняшней поклонницей и завсегдатаем Байройтского фестиваля является канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel). Каждый год свой летний отпуск она начинала в Байройте - на открытии фестиваля музыки Вагнера. Причем появлялась на красной дорожке в новых нарядах, которые потом долго обсуждали в Германии. В этом году пандемия коронавируса помешала и этой традиции, так что нового платья канцлера Меркель нам увидеть не удастся.

Убытки и надежды

По подсчетам организаторов, в этом сезоне Байройтский фестиваль понесет совокупные убытки в размере 15 млн евро. На 65 процентов его финансирование обеспечивается за счет продажи билетов на оперные спектакли. Остальные средства поступают из городского, регионального и федерального бюджетов, а также от Общества друзей Байройта.

В этом сезоне уже ничего изменить нельзя, а что будет через год? Готовы ли люди и организации, выделяющие на проведение фестиваля деньги, рискнуть и подписаться под программой следующего сезона? Если все сложится удачно, то новой постановкой "Летучего голландца" в Байройте впервые будет дирижировать женщина. Организаторы фестиваля очень надеются, что он состоится.

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