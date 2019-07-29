 Байройт: без фестиваля и без нового платья Меркель | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 24.07.2020

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Культура и стиль жизни

Байройт: без фестиваля и без нового платья Меркель

Каждый год свой летний отпуск канцлер Германии начинала на открытии Байройтского фестиваля, появляяась там в новых нарядах. В этом году коронавирус помешал и этой традиции.

Ангела Меркель с супругом на открытии Байройтского фестиваля 2001 года

Ангела Меркель с супругом на открытии Байройтского фестиваля 2001 года

Знаменитый фестиваль музыки Вагнера (Richard Wagner) в баварском Байройте в этом году из-за пандемии не состоится, но у ценителей есть уникальная возможность послушать любимую музыку и увидеть постановки в интернете - в рамках совместного онлайн-проекта Байройтского фестиваля и компании Deutsche Grammophon GmbH, специализирующейся на записях классической музыки. 

Фестиваль должен был стартовать 25 июля. И именно в этот день Deutsche Grammophon выложит на сайте в режиме реального времени самую последнюю (она же - самая актуальная, прошлогодняя) запись оперы Вагнера "Нюрнбергские мейстерзингеры". Она будет доступна в течение 48 часов. Чтобы прослушать, придется купить на сайте билет за 4,90 евро. Та же процедура - со всеми другими постановками, которые значатся в программе Байройтского фестиваля этого года. Каждый вечер, когда в Байройте должны были бы давать ту или иную оперу, на сайте bayreuth.dg-stage.com будут выкладывать очередную запись.

В этом специально построенном театре Festspielhaus проходят обычно спектакли в Байройте

В этом специально построенном театре Festspielhaus проходят обычно спектакли в Байройте

Пожалуй, самой известной сегодняшней поклонницей и завсегдатаем Байройтского фестиваля является канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel). Каждый год свой летний отпуск она начинала в Байройте - на открытии фестиваля музыки Вагнера. Причем появлялась на красной дорожке в новых нарядах, которые потом долго обсуждали в Германии. В этом году пандемия коронавируса помешала и этой традиции, так что нового платья канцлера Меркель нам увидеть не удастся.

Убытки и надежды

По подсчетам организаторов, в этом сезоне Байройтский фестиваль понесет совокупные убытки в размере 15 млн евро. На 65 процентов его финансирование обеспечивается за счет продажи билетов на оперные спектакли. Остальные средства поступают из городского, регионального и федерального бюджетов, а также от Общества друзей Байройта. 

В этом сезоне уже ничего изменить нельзя, а что будет через год? Готовы ли люди и организации, выделяющие на проведение фестиваля деньги, рискнуть и подписаться под программой следующего сезона? Если все сложится удачно, то новой постановкой "Летучего голландца" в Байройте впервые будет дирижировать женщина. Организаторы фестиваля очень надеются, что он состоится.

Смотрите также:

  • Барри Коски

    Байройт против антисемитизма

    Барри Коски

    В 2017 году оперу Вагнера "Нюрнбергские мейстерзингеры" поставил на главной байройтской сцене Барри Коски - австралиец, давно живущий и работающий в Германии. Это был первый случай в истории фестиваля, когда спектакль ставил режиссер с еврейскими корнями. Руководство в Байройте уже на протяжении многих лет сознательно работает над переосмыслением антисемитского прошлого.

  • Сцена из оперы Вагнера Нюрнбергские мейстерзингеры

    Байройт против антисемитизма

    Нюрнбергский процесс

    Барри Коски в своей постановке поднял тему антисемитизма Вагнера. В третьем действии сцена трансформируется в зал (см. фото) нюрнбергского дворца юстиции, где в 1945 и 1946 году проходил судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии.

  • Сцена из спектакля

    Байройт против антисемитизма

    "Вечный ад" Вагнера

    По словам режиссера Барри Коски, Вагнер постоянно сидит на скамье подсудимых и должен нести ответ как за свои собственные антисемитские высказывания, так и за то, что нацисты сделали потом с его музыкой, используя ее в пропагандистских целях. И этот ад создал Вагнер сам, своими руками.

  • Фестивальный дом в Байройте

    Байройт против антисемитизма

    Сезон 2018 года

    В этом году "Лоэнгрина" в байройтском Фестивальном доме (на фото) поставил Ювал Шарон - американский режиссер, родители которого родились в Израиле. Ему еще нет сорока лет, а он уже прославился постановками не только в Штатах, но и в Европе. Премьера "Лоэнгрина" состоится в Байройте 25 июля. И это - главное событие нынешнего фестиваля.

  • Евгений Никтин

    Байройт против антисемитизма

    Запретная татуировка

    Российский оперный певец Евгений Никитин был в 2012 году приглашен в Байройт для исполнения ведущей партии в "Летучем голландце". Но до премьеры дело не дошло. Скандал разразился после того, как выяснилось, что на теле Никитина когда-то была наколка в виде свастики, которую в данный момент, после обработки, уже не видно. В итоге певец вынужден был отказаться от роли и покинуть Байройт.

  • Выставка в Байройте

    Байройт против антисемитизма

    "Умолкшие голоса"

    Выставка "Умолкшие голоса" была открыта в парке Байройта в 2012 году. Стенды повествуют о судьбах евреев, участвовавших в этом оперном фестивале и подвергавшихся нападкам из-за своего происхождения. Многие из них после прихода к власти в Германии национал-социалистов были вынуждены покинуть страну. Некоторые погибли в концентрационных лагерях.

  • Рояль Вагнера

    Байройт против антисемитизма

    "Запрещенная музыка" на рояле Вагнера

    Фестиваль - это не только оперные премьеры. Один из пунктов программы - ряд мероприятий, объединенных общим названием "Дискурс в Байройте". Это встречи, конференции, а также концерты, проходящие в Музее Вагнера - на вилле "Ванфрид". Концерты объединены в серию "Запрещенная музыка": здесь исполняют произведения, которые нацисты в 1938 году объявили "дегенеративными".

  • Пауль Хиндемит

    Байройт против антисемитизма

    Пауль Хиндемит

    Пришедшие в 1933 году к власти нацисты причислили произведения немецкого композитора-авангардиста Пауля Хиндемита (на фото) к "дегенеративному искусству" и запретили исполнять их в Германии. Кроме того, нацисты указали на "недопустимость" еврейского происхождения супруги музыканта. В 1938 году Хиндемит покинул Германию вместе с женой. В 1953 году его пригласили дирижировать в Байройте.

  • Семен Бычков

    Байройт против антисемитизма

    Семен Бычков

    Дирижировать "Парсифалем" в 2018 году в Байройте будет Семен Бычков - родившийся в Ленинграде музыкант с еврейскими корнями, покинувший СССР в 1974 и получивший американское гражданство. Маэстро Бычкова постоянно приглашают руководить лучшими оркестрами мира.

  • Даниэль Баренбойм

    Байройт против антисемитизма

    Великий Баренбойм

    В 1980-х израильский дирижер и пианист Даниэль Баренбойм был главным дирижером в Байройте несколько лет подряд. Он - обладатель, пожалуй, всех престижных премий мира в области музыки, в том числе - "Грэмми". Исполнял музыку Вагнера в Израиле, где на это существует негласный запрет (причина - антисемитизм композитора).

    Автор: Дарья Брянцева


Контекст

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Не секрет, что Рихард Вагнер придерживался антисемитских взглядов, а его музыку обожал Гитлер. Руководство в Байройте уже на протяжении многих лет сознательно "работает над ошибками".

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