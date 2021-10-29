Курортный город в Германии.

Баден-Баден (Baden-Baden) – курортный город на юго-западной Германии в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Он расположен в нескольких километрах от французской границы, население города составляет 54 тысячи человек. Город известен горячими минеральными источниками, которые использовали еще древние римляне. В начале 19-го века Баден-Баден снова стал известным курортом, в котором любила проводить летние месяцы европейская, в том числе и российская аристократия, и другие состоятельные сословия.