Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Баден-Баден

Курортный город в Германии.

Баден-Баден (Baden-Baden) – курортный город на юго-западной Германии в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Он расположен в нескольких километрах от французской границы, население города составляет 54 тысячи человек. Город известен горячими минеральными источниками, которые использовали еще древние римляне. В начале 19-го века Баден-Баден снова стал известным курортом, в котором любила проводить летние месяцы европейская, в том числе и российская аристократия, и другие состоятельные сословия.

***ACHTUNG: Nur zur Berichterstattung über den Film TALA'VISION verwenden!*** Quelle: https://drive.google.com/drive/folders/1FGWfAElvpvR0mU3rUPkC1pT-nnk79voX Rechte: Philip Henze

Когда война убивает детство: история, получившая "Оскар" 29.10.2021

Тала живет в разбомбленной квартире в Сирии. Телевизор - ее единственное окно в мир, но девочка лишается и этого. Фильм выпускника киноакадемии в Германии получил студенческий "Оскар".
Apfelbäume blühen auf der Schwäbischen Alb. Nach einem Unwetter mit Hagel im Juni waren die Bäume völlig kahl und trugen keine Früchte mehr. Nun haben einige Bäume wieder vereinzelte Blüten. (Zu dpa «Apfelbäume haben schon wieder Frühlingsgefühle») +++ dpa-Bildfunk +++

Середина сентября. В Германии цветут яблони (фото) 15.09.2021

Такой необычный природный феномен можно сейчас наблюдать в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Эксперт объяснила причины.
Eine Figur aus Kürbissen, die einen Fisch darstellt, steht bei der Eröffnung der Kürbisausstellung im Blühenden Barock im Park. Dieses Jahr dreht sich alles um das Thema «Unten im Meer...».

Самая большая в мире выставка тыкв проходит в Германии (фото) 08.09.2021

Немецкий город Людвигсбург в Баден-Вюртемберге вновь стал мировой столицей достижений тыквенного хозяйства.
Menschen stehen auf dem Freiburger Münsterplatz vor dem Münster. Das Freiburger Münster ist formell eine Kathedrale, da Freiburg seit dem Jahr 1827 Bischofssitz ist. Die Erzdiözese Freiburg wurde am 16. August 1821 von Papst Pius VII. durch die Bulle «Provida solersque» formell errichtet. +++ dpa-Bildfunk +++

Фрайбургский мюнстер - шедевр готической архитектуры (фото) 19.08.2021

В августе у нас появился повод заглянуть во Фрайбургский кафедральный собор - и мы этим поводом, конечно же, прямо сейчас воспользуемся.

Bad Ems. Grand Hotel Häckers (das ehemalige Badeschloss) am Flussufer der Lahn. Bad Ems, Rheinland-Pfalz, Deutschland, 26.07.2015 | Verwendung weltweit

Три немецких курорта и комплекс в Дармштадте внесены в список Всемирного наследия 24.07.2021

В список Всемирного наследия ЮНЕСКО добавлены одиннадцать европейских курортов, в том числе немецкие Баден-Баден, Бад-Эмс и Бад-Киссинген, а также комплекс Матильденхёэ в Дармштадте.
Park und Garten Schloss Mainau, Konstanz, Baden-Württemberg, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Остров цветов Майнау - райский сад на Боденском озере (фотогалерея) 02.07.2021

Этот немецкий остров-сад на Боденском озере стал одной из главных достопримечательностей региона, благодаря усилиям шведского правнука российского царя Александра II.
Erntehelferin Gabriela leert einen Eimer mit Süßkirschen in einer Plantage des Obsthof Am Süßen See. Im Anbaugebiet des Landesverbandes Sächsisches Obst e.V. in Sachsen und Sachsen-Anhalt reifen auf 318 Hektar Süßkirschen. Für dieses Jahr prognostizieren die Obstbauern des Verbandes eine Erntemenge von rund 1900 Tonnen und bleiben mit ihrer Erwartung unterdurchschnittlich.

Сладку ягоду рвали вместе! В Германии начался сезон сбора черешни (фото) 26.06.2021

В Германии поспела черешня. Согласно прогнозам, урожай будет средним, однако это скорее радует, чем печалит немецких фермеров.
Ermittler der Polizei sammeln Beweise an der Synagoge. Die Fassade der Synagoge ist nach Polizei-Angaben am frühen Samstag mutmaßlich von einem Brandsatz beschädigt worden. An einer Seite des Gebäudes der jüdischen Gemeinde war ein dunkler Rußfleck zu sehen.

Полиция Ульма расследует поджог синагоги 05.06.2021

Вмешательство свидетеля помогло избежать серьезных повреждений здания синагоги. Расследованием занимается полиция и органы госбезопасности. Премьер-министр Баден-Вюртемберга заявил о "гнусном лице антисемитизма".
Die Merkurbergbahn fährt ihre Strecke den steilen Hang hinauf. Wenn die Bergbahn auf den Baden-Badener Hausberg Merkur nach Corona wieder den Betrieb aufnimmt, macht sie das generalüberholt. Für knapp acht Millionen Euro haben die Stadtwerke Baden-Baden die Bahn sanieren lassen. +++ dpa-Bildfunk +++

В самом русском городе Германии модернизировали фуникулер (фото) 07.05.2021

Этот фуникулер на самую высокую гору Шварцвальда построили в Баден-Бадене в 1913 году. Сейчас здесь завершили модернизацию технической достопримечательности - за восемь миллионов евро.
Шварцвальдский вишневый торт

В Германии ищут лучший шварцвальдский торт (фото) 26.04.2021

Одна вишенка на торте - хорошо! Много вишенок - еще лучше… Но все же секрет популярности этого рецепта кроется, скорее, в вишневом шнапсе и верном сочетании других ингредиентов.
Die Skulptur «Inspiration 911» des englischen Künstlers Judah steht am 29.08.2017 in Stuttgart (Baden-Württemberg) vor dem Porsche-Museum. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Автомобильные сокровища Музея Porsche в Штутгарте 25.04.2021

В прошлом году концерн Porsche продал по всему миру более 270 тысяч новых машин, но нас сегодня по случаю юбилея интересуют старые автомобили и фирменный музей в Штутгарте.

Egger-Lohner-Elektromobil Modell C.2 Phaeton im Porsche Museum in Stuttgart-Zuffenhausen. Foto vom 17. Juli 2014.

Легендарные автомобили Фердинанда Порше (фотогалерея) 23.04.2021

Фердинанд Порше основал свою фирму 90 лет назад - в 1931 году, но до этого уже много лет занимался разработкой автомобилей. Музей Porsche находится в Штутгарте.
A Porsche 911 Carrera stands as a sculpture on a roundabout in front of the Porsche Museum in Stuttgart, Germany, 01 August 2016. Photo: Silas Stein/dpa

Музей Porsche в Штутгарте 23.04.2021

Очень много моделей Porsche под одной крышей - от самой первой разработки Фердинанда Порше до наших дней.
19.4.2021, Deutschland, Bild des Tages, Familie Bloching läuft mit ihren Lamas, Alpakas und Hund Mogli auf einem Feldweg spazieren.

Зачем немцам ламы и альпаки (фото) 20.04.2021

Альпаками и ламами жителей Германии давно не удивить, но каждый раз такие встречи гарантируют позитивные эмоции и приятные впечатления.
14.04.21 *** Kleine Feuer zum wärmen der Reben brennen in einem Weinberg bei Waiblingen. Der Kälteeinbruch der vergangenen Tage hat Frostschäden im Weinbau verursacht. (zu dpa: Winzer melden Frostschäden - banger Blick auf die Eisheiligen) +++ dpa-Bildfunk +++

"Пылающие" виноградники в Германии. Свечи против заморозков (фото) 16.04.2021

Что делать, если виноградные почки уже набухли и готовы распуститься, но ранняя весна прервана заморозками?
Schloss Salem, Salem, Baden-Württemberg, Deutschland, Europa

Залем на Боденском озере - аббатство, замок, интернат (фотогалерея) 14.04.2021

В бывшем Залемском аббатстве на Боденском озере - замке Залем уже более 100 лет работает интернат, где учился принц Филипп - супруг британской королевы Елизаветы II.
Показать еще