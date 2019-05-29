Баварской истории - новый баварский музей (фото)

Регенсбург • В Баварии сейчас уже работает полторы тысячи музеев. Пятого июня в Регенсбурге официально откроется новая постоянная экспозиция - Haus der Bayerischen Geschichte, посвященная двухсотлетней истории Свободного государства Бавария, начиная от создания Баварского королевства в 1806 году и до наших дней.

Карта Баварии в экспозиции нового Музея баварской истории в Регенсбурге

Среди экспонатов Дома истории Баварии - первая в мире охладительная установка для пива 1876 года; старая трибуна и депутатские кресла из зала заседаний ландтага в Мюнхене; культовые модели баварских автопроизводителей; пробитый насквозь остроконечный кожаный шлем - пикельхаубе времен Первой мировой войны, раненый владелец которого все же чудом выжил; форма заключенного из концлагеря Дахау…

Прожектор, созданный баварской фирмой Schuckert из Нюрнберга для Всемирной выставки 1893 года в Чикаго и рекламировавшийся тогда как самый большой и мощный прожектор в мире

Здание возведено на берегу Дуная в Регенсбурге. На проект было потрачено в общей сложности 80 миллионов евро. Площадь экспозиции - 2500 квадратных метров. Она состоит из примерно тысячи экспонатов - в том числе, переданных сюда жителями этой федеральной земли после призыва поучаствовать в создании нового музея. До конца июня вход будет бесплатным.

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Рейтинг баварских достопримечательностей



Рейтинг баварских достопримечательностей 1. Нойшванштайн Баварское управление государственных дворцов, парков и озер опубликовало статистику посещаемости своих музеев за 2017 год. Это ведомство при земельном министерстве финансов отвечает за шестьдесят баварских достопримечательностей. В рейтинге популярности этих памятников первое место прочно удерживает замок короля Людвига II Нойшванштайн, который осмотрели 1,5 миллиона человек.

Рейтинг баварских достопримечательностей 2. Мюнхенская резиденция Около 420 тысяч посетителей побывали в Мюнхенской резиденции - исторической резиденции герцогов, курфюрстов и королей Баварии из династии Виттельсбахов в центре Мюнхена. Она была заложена в конце XIV века, позже расширялась и перестраивалась до XIX столетия.

Рейтинг баварских достопримечательностей 3. Линдерхоф На третьем и четвертом местах - еще два памятника, ставших наряду с Нойшванштайном воплощением архитектурных фантазий Людвига II. Замок Линдерхоф, находящийся в 30 километрах от Гармиш-Партенкирхена, в прошлом году посетили более 400 тысяч туристов.

Рейтинг баварских достопримечательностей 4. Херренкимзе Дворец Херренкимзе был возведен для Людвига II в шестидесяти километрах от Мюнхена на острове посреди озера Кимзе, который называют "Баварским морем". Здесь побывали около 375 тысяч человек.

Рейтинг баварских достопримечательностей 5. Вюрцбургская резиденция Следующая в рейтинге - Вюрцбургская епископская резиденция. Этот памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО, шедевр позднего барокко, возведенный по проекту Бальтазара Неймана, посетили в 2017 году около 345 тысяч человек.

Рейтинг баварских достопримечательностей 6. Нимфенбург Дворец Нимфенбург, построенный в эпоху барокко, считается одной из архитектурных визитных карточек Мюнхена. В нем побывали более 310 тысяч туристов, не считая посетителей прекрасного дворцового парка.

Рейтинг баварских достопримечательностей 7. Кайзербург Замок Кайзербург, заложенный в Нюрнберге еще при Фридрихе Барбароссе, более пяти веков являлся одной из важнейших императорских резиденций на территории Германии. В здешнем музее в 2017 году побывали около 180 тысяч человек.

Рейтинг баварских достопримечательностей 8. Вальхалла Далее в списке - два монумента. Это, во-первых, Вальхалла - зал славы выдающихся личностей германской истории и культуры. Был воздвигнут на берегу Дуная недалеко от Регенсбурга в 1842 году. Вальхаллу посетили более 145 тысяч человек.

Рейтинг баварских достопримечательностей 9. Зал Освобождения Следующий монумент посвящен войне немцев против наполеоновской оккупации. Зал Освобождения, заложенный в 1842 году по распоряжению баварского короля Людвига I, находится в городе Кельхайм. Сейчас его ежегодно посещают более 100 тысяч человек.

Рейтинг баварских достопримечательностей Кадольцбург Замок Кадольцбург впервые упоминается в середине XII века. Он находится во Франконии, недалеко от городов Фюрт и Нюрнберг. Относится к числу самых мощных крепостных сооружений в Баварии. Здешнюю экспозицию, посвященную истории Средневековья, ежегодно посещают около 50 тысяч туристов.

Рейтинг баварских достопримечательностей P.S. В заключение отметим, что в данный список включены только архитектурные достопримечательности, находящиеся в государственной собственности Баварии, число посетителей которых определяется по количеству проданных билетов. Поэтому в него не входит, например, знаменитый храм Вискирхе, который ежегодно посещают около миллиона человек. Он принадлежит католической церкви. Плата за вход не взимается. Автор: Максим Нелюбин



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