 Баварской истории - новый баварский музей (фото) | Кадр дня | DW | 30.05.2019

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Кадр за кадром

Баварской истории - новый баварский музей (фото)

Новый музей, посвященный истории Свободного государства Бавария, находится на берегу Дуная в Регенсбурге.

Музей баварской истории, Регенсбург

Регенсбург • В Баварии сейчас уже работает полторы тысячи музеев. Пятого июня в Регенсбурге официально откроется новая постоянная экспозиция - Haus der Bayerischen Geschichte, посвященная двухсотлетней истории Свободного государства Бавария, начиная от создания Баварского королевства в 1806 году и до наших дней.

Карта Баварии в экспозиции нового Музея баварской истории в Регенсбурге

Карта Баварии в экспозиции нового Музея баварской истории в Регенсбурге

Среди экспонатов Дома истории Баварии - первая в мире охладительная установка для пива 1876 года; старая трибуна и депутатские кресла из зала заседаний ландтага в Мюнхене; культовые модели баварских автопроизводителей; пробитый насквозь остроконечный кожаный шлем -  пикельхаубе времен Первой мировой войны, раненый владелец которого все же чудом выжил; форма заключенного из концлагеря Дахау

Прожектор, созданный баварской фирмой Schuckert из Нюрнберга для Всемирной выставки 1893 года в Чикаго и рекламировавшийся тогда как самый большой и мощный прожектор в мире

Прожектор, созданный баварской фирмой Schuckert из Нюрнберга для Всемирной выставки 1893 года в Чикаго и рекламировавшийся тогда как самый большой и мощный прожектор в мире

Здание возведено на берегу Дуная в Регенсбурге. На проект было потрачено в общей сложности 80 миллионов евро. Площадь экспозиции - 2500 квадратных метров. Она состоит из примерно тысячи экспонатов - в том числе, переданных сюда жителями этой федеральной земли после призыва поучаствовать в создании нового музея. До конца июня вход будет бесплатным.

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  • Вискирхе (Wieskirche)

    Рейтинг баварских достопримечательностей

    P.S.

    В заключение отметим, что в данный список включены только архитектурные достопримечательности, находящиеся в государственной собственности Баварии, число посетителей которых определяется по количеству проданных билетов. Поэтому в него не входит, например, знаменитый храм Вискирхе, который ежегодно посещают около миллиона человек. Он принадлежит католической церкви. Плата за вход не взимается.

    Автор: Максим Нелюбин


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