Баварской истории - новый баварский музей (фото)

Новый музей, посвященный истории Свободного государства Бавария, находится на берегу Дуная в Регенсбурге.
Регенсбург • В Баварии сейчас уже работает полторы тысячи музеев. Пятого июня в Регенсбурге официально откроется новая постоянная экспозиция - Haus der Bayerischen Geschichte, посвященная двухсотлетней истории Свободного государства Бавария, начиная от создания Баварского королевства в 1806 году и до наших дней.
Среди экспонатов Дома истории Баварии - первая в мире охладительная установка для пива 1876 года; старая трибуна и депутатские кресла из зала заседаний ландтага в Мюнхене; культовые модели баварских автопроизводителей; пробитый насквозь остроконечный кожаный шлем - пикельхаубе времен Первой мировой войны, раненый владелец которого все же чудом выжил; форма заключенного из концлагеря Дахау…
Прожектор, созданный баварской фирмой Schuckert из Нюрнберга для Всемирной выставки 1893 года в Чикаго и рекламировавшийся тогда как самый большой и мощный прожектор в мире
Здание возведено на берегу Дуная в Регенсбурге. На проект было потрачено в общей сложности 80 миллионов евро. Площадь экспозиции - 2500 квадратных метров. Она состоит из примерно тысячи экспонатов - в том числе, переданных сюда жителями этой федеральной земли после призыва поучаствовать в создании нового музея. До конца июня вход будет бесплатным.
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