Бавария не войдет в немецкий Совет по вопросам образования

Бавария не будет участвовать в еще несозданном Национальном совете по вопросам образования. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщил официальный представитель правительства этой федеральной земли агентству dpa. О подобных планах заявил 21 ноября премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder).

По его мнению, проект движется в неправильном направлении и грозит "превратиться в бюрократического монстра, который в итоге будет напрямую из Берлина командовать в каждой классной комнате". Как отметил Зёдер, для решения проблем в сфере образования "отличным инструментом" является уже много лет действующая Конференция министров культуры федеральных земель.

О создании Национального совета по вопросам образования было решено при создании нынешней правящей коалиции из ХДС/ХСС и СДПГ во главе с канцлером Ангелой Меркель (Angela Merkel). Совет должен состоять из экспертов, а также представителей земель и федерального правительства. Совет должен готовить рекомендации, а также заниматься такими проблемами, как различия в школьном образовании в федеральных землях, сопоставимость аттестатов о среднем образовании, полученных в разных землях, а также проблемы, с которыми сталкиваются семьи с детьми школьного возраста при переезде из одной земли в другую.

Проект создания совета пробуксовывает уже длительное время, поскольку Бавария и ряд других регионов Германии сопротивляются вмешательству федеральных властей в вопросы образования. Согласно конституции, сфера образования в Германии относится к исключительным компетенциям федеральных земель.

Смотрите также:

Самые необычные специальности в университетах Германии Круизный менеджмент Любители морских путешествий могут получить образование в области круизного менеджмента (Cruise Industry Management) в Высшей школе Бремерхафена.

Самые необычные специальности в университетах Германии Виноделие Винодельческая магистратура (Master Önologie) Высшей школы Висбадена научит разбираться не только в самих напитках, но и процессах и технологиях производства.

Самые необычные специальности в университетах Германии Современная японистика В Дюссельдорфском университете имени Генриха Гейне предлагают познакомиться с одним из направлений востоковедения, современной культурой Японии. Пока программа Modernes Japan существует только как магистратура.

Самые необычные специальности в университетах Германии Ономастика Ономастику (Namenforschung), науку о происхождении имен изучают в Лейпцигском университете.

Самые необычные специальности в университетах Германии Фрисландская филология В Кильском университете имени Кристиана Альбрехта можно окончить бакалавриат и магистратуру по фризской филологии (Friesische Philologie). Это наречие распространено в некоторых областях Нидерландов и на северо-западе Германии.

Самые необычные специальности в университетах Германии Специалист в области Bсемирного наследия Экспертов ЮНЕСКО готовят в Бранденбургском техническическом университете Котбус-Зенфтенберг. Магистерская программа World Heritage Studies на английском языке рассчитана на четыре семестра.

Самые необычные специальности в университетах Германии Променадология Променадологию (Promenadologie), науку о прогулках, изучают в Университете Касселя с 2007 года.

Самые необычные специальности в университетах Германии Бумажное производство Специалистов по производству бумаги (Papiertechnik) готовят в Академии профобразования в Карлсруэ. Помимо технических нюансов студенты изучают возможности разумного и экологичного потребления природных ресурсов.

Самые необычные специальности в университетах Германии Тибетология Интересуетесь тибетским языком и буддизмом? Учебные программы, предлагающие изучать индологию и тибетологию (Indologie und Tibetologie), запущены сразу в нескольких университетах Германии - в Лейпциге и Марбурге.

Самые необычные специальности в университетах Германии Изучение космоса Выпускники программы Space Master Вюрцбургского университета астронавтами не станут, но смогут заниматься космическими исследованиями и изобретением летательных аппаратов. Автор: Ксения Сафронова

