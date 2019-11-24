 Бавария не войдет в немецкий Совет по вопросам образования | Новости из Германии о Германии | DW | 24.11.2019

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Германия

Бавария не войдет в немецкий Совет по вопросам образования

Власти в Мюнхене опасаются, что еще не созданная структура станет бюрократическим монстром и позволит Берлину вмешиваться в компетенции регионов.

Подростки в начальной школе в Германии

Бавария не будет участвовать в еще несозданном Национальном совете по вопросам образования. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщил официальный представитель правительства этой федеральной земли агентству dpa. О подобных планах заявил 21 ноября премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder).

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По его мнению, проект движется в неправильном направлении и грозит "превратиться в бюрократического монстра, который в итоге будет напрямую из Берлина командовать в каждой классной комнате". Как отметил Зёдер, для решения проблем в сфере образования "отличным инструментом" является уже много лет действующая Конференция министров культуры федеральных земель.

О создании Национального совета по вопросам образования было решено при создании нынешней правящей коалиции из ХДС/ХСС и СДПГ во главе с канцлером Ангелой Меркель (Angela Merkel). Совет должен состоять из экспертов, а также представителей земель и федерального правительства. Совет должен готовить рекомендации, а также заниматься такими проблемами, как различия в школьном образовании в федеральных землях, сопоставимость аттестатов о среднем образовании, полученных в разных землях, а также проблемы, с которыми сталкиваются семьи с детьми школьного возраста при переезде из одной земли в другую.

Проект создания совета пробуксовывает уже длительное время, поскольку Бавария и ряд других регионов Германии сопротивляются вмешательству федеральных властей в вопросы образования. Согласно конституции, сфера образования в Германии относится к исключительным компетенциям федеральных земель.

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