В аэропорт "Внуково", по данным "Белого счетчика", встречать Алексея Навального прибыли порядка двух тысяч человек. В итоге были задержаны около 60 активистов. Журналистам официально запретили работать в терминале.
В московский аэропорт Внуково в воскресенье планируют приехать почти полторы тысячи активистов. Там они намерены встречать Алексея Навального, который из Германии возвращается в Россию. Оппозиционера могут задержать прямо в аэропорту.
Несколько стран Центральной Азии прекратили авиасообщение с Россией, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавируса. Сотни человек не могут покинуть Москву. Люди несколько дней живут в аэропортах столицы.