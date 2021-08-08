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Аэропорт Внуково

MOSCOW, RUSSIA - AUGUST 3, 2021: Opposition activist Lyubov Sobol, a former lawyer for the Anti-Corruption Foundation (a nonprofit organization led by Alexei Navalny and declared a foreign agent in Russia), is seen outside Moscow's Preobrazhensky District Court after the sentencing hearing in her public health safety violation case. According to the prosecution, in January 2021 Sobol used social media networks to call on people to take part in an unauthorized opposition protest in Moscow amid the COVID-19 pandemic. Sergei Karpukhin/TASS

СМИ: Любовь Соболь улетела из России 08.08.2021

Соратница Алексея Навального вылетела из Внуково рейсом в Турцию, утверждают журналисты телеканала РЕН-ТВ. Сама Соболь никаких заявлений на эту тему не делала.
Alexei Navalny and his wife Yulia sit in the plane prior to flight to Moscow in the Airport Berlin Brandenburg (BER) in Schoenefeld, near Berlin, Germany, Sunday, Jan. 17, 2021. Leading Kremlin critic Alexei Navalny plans to fly home to Russia on Sunday after recovering in Germany from his poisoning in August with a nerve agent. (AP Photo/Mstyslav Chernov)

Авиакомпания Nordwind начала проверку из-за слов пилота о Навальном 20.01.2021

Пилот Максим Пырков заявил, что из-за закрытия Внуково в день прилета Навального у ряда самолетов чуть не закончилось топливо. Nordwind подчеркнула, что в день возвращения Навального компания работала по плану.

Приезд Навального: жесткие задержания, запрет на съемку и фанаты Бузовой (18.01.2021) 18.01.2021

В аэропорт "Внуково", по данным "Белого счетчика", встречать Алексея Навального прибыли порядка двух тысяч человек. В итоге были задержаны около 60 активистов. Журналистам официально запретили работать в терминале.
In this image taken from video released by @Kira_Yarmysh, Russian opposition leader Alexei Navalny gestures as he waits for a court hearing in a police station in Khimki, outside in Moscow, Russia, Monday, Jan. 18, 2021. Russian opposition leader Alexei Navalny's arrest as he arrived in Moscow after recovering from his poisoning with a nerve agent has drawn widespread criticism from Western nations. (@Kira_Yarmysh via AP)

Арест Навального в России и суд над ним. Что пишут немецкие СМИ 18.01.2021

Демонстративное задержание Алексея Навального в аэропорту Шереметьево после того, как он вернулся на родину из Германии, его исчезновение, а затем суд, вызвало резонанс в немецких СМИ.
17.01.2021 *** Russian opposition leader Alexei Navalny speaks with journalists upon the arrival at Sheremetyevo airport in Moscow, Russia January 17, 2021. REUTERS/Polina Ivanova

Комментарий: Навальный - один против могущественного противника 18.01.2021

Алексей Навальный, несомненно, допускал, что его могут задержать. Поэтому его возвращение в Москву - чрезвычайно смелый шаг. Но оппозиции в России это вряд ли поможет, считает Юрий Решето.
Alexei Navalny and his wife Yulia sit in the plane prior to flight to Moscow in the Airport Berlin Brandenburg (BER) in Schoenefeld, near Berlin, Germany, Sunday, Jan. 17, 2021. Leading Kremlin critic Alexei Navalny plans to fly home to Russia on Sunday after recovering in Germany from his poisoning in August with a nerve agent. (AP Photo/Mstyslav Chernov)

"Победный" рейс Навального и задержание в Москве: как политик возвращался в Россию 18.01.2021

На самолете авиакомпании "Победа", которым Навальный прилетел в Москву, произошло немало странного. Репортаж DW с рейса, за которым следил весь мир.
FILE PHOTO: Russian opposition leader Alexei Navalny delivers a speech during a rally to demand the release of jailed protesters, who were detained during opposition demonstrations for fair elections, in Moscow, Russia September 29, 2019/File Photo/File Photo

Самолет с Навальным вылетел из Берлина в Москву 17.01.2021

После объявления Алексея Навального о возвращении домой стало известно о том, что в России его разыскивают по делу "Ив Роше". Против оппозиционера возбуждено также другое дело.
Yulia Galyamina, a Moscow city councillor, holds copies of Russia's constitution during a rally against constitutional reforms proposed by President Vladimir Putin, in Moscow, Russia January 19, 2020. REUTERS/Tatyana Makeyeva

Юлия Галямина заявила о давлении прокуратуры в связи с возвращением Навального 16.01.2021

Московский депутат Юлия Галямина заявила о визите полиции к ней и еще двум представителям оппозиции накануне возвращения Навального в Россию.
FILE PHOTO: Russian opposition leader Alexei Navalny delivers a speech during a rally to demand the release of jailed protesters, who were detained during opposition demonstrations for fair elections, in Moscow, Russia September 29, 2019/File Photo/File Photo

Журналистам не разрешили снимать прилет Навального в Россию 15.01.2021

Руководство аэропорта Внуково заявило, что из-за противоэпидемических мер временно запрещает проведение на территории аэровокзального комплекса массовых мероприятий, в том числе организацию деятельности СМИ.

Как Москва готовится встречать Навального (14.01.2021) 14.01.2021

В московский аэропорт Внуково в воскресенье планируют приехать почти полторы тысячи активистов. Там они намерены встречать Алексея Навального, который из Германии возвращается в Россию. Оппозиционера могут задержать прямо в аэропорту.

Возвращение Навального: что говорят в Германии (14.01.2021) 14.01.2021

Заявление Алексея Навального о том, что он собирается вернуться в Россию 17 января, всколыхнуло интернет и, видимо, российские ведомства. ФСИН заявила, что собирается его задержать. А что говорят в Германии?
Russian opposition leader Alexei Navalny attends an appeal hearing against his jail for organising an anti-Kremlin protest at the city court in Moscow on October 3, 2018. (Photo by Vasily MAXIMOV / AFP) (Photo credit should read VASILY MAXIMOV/AFP via Getty Images)

Возвращение в Россию - риск. Как реагируют в ФРГ на решение Навального 14.01.2021

В Германии многие считают решение Навального вернуться в Россию смелым, но рискованным. Политики намерены следить за судьбой оппозиционера и призывают Кремль расследовать его отравление.
2604271 04/12/2015 Russian Prime Minister Dmitry Medvedev and his wife Svetlana Medvedeva at the Orthodox Easter service at the Cathedral of Christ the Savior, April 12, 2015. Dmitry Astakhov/RIA Novosti |

"Самолет жены Медведева" нарушил запрет на вылет из России 04.07.2020

Бизнес-джет, который, по данным ФБК, использует Светлана Медведева, прилетел из Внуково в Барселону, а затем направился обратно в РФ. С конца марта Россия приостановила международное авиасообщение.
Citizens of Central Asian countries, who are stuck in Moscow after ex-Soviet states closed borders and stopped flights over the coronavirus pandemic, wait for flights to get back home at Moscow's Vnukovo airport on March 24, 2020. - With flights cancelled and borders closed, many migrant workers in Russia have found themselves trapped and unable to return to their home countries. Hundreds are stranded in airports throughout the country hoping they will be able to secure travel home. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP) (Photo by ALEXANDER NEMENOV/AFP via Getty Images)

Правозащитники требуют освободить мигрантов из центров временного содержания в России 29.03.2020

Правозащитники в России считают, что в центрах временного содержания мигрантов сложно организовать нужную систему защиты от коронавируса, а поэтому ожидающих выдворения следует освободить.

Коронавирус: Путин в больнице в Коммунарке. DW Новости (24.03.2020) 24.03.2020

Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке в Новой Москве, куда привозят инфицированных коронавирусом. Президент облачился в желтый защитный костюм и специальную маску. Какова ситуация в России – в выпуске DW Новости.

Коронавирус в России: граждане стран Центральной Азии застряли во Внуково (24.03.2020) 24.03.2020

Несколько стран Центральной Азии прекратили авиасообщение с Россией, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавируса. Сотни человек не могут покинуть Москву. Люди несколько дней живут в аэропортах столицы.

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