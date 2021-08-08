Аэропорт Внуково

Арест Навального в России и суд над ним. Что пишут немецкие СМИ

Демонстративное задержание Алексея Навального в аэропорту Шереметьево после того, как он вернулся на родину из Германии, его исчезновение, а затем суд, вызвало резонанс в немецких СМИ.