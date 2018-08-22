 Афганистан отказался от участия в мирной конференции в Москве | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.08.2018

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Мир

Афганистан отказался от участия в мирной конференции в Москве

Кабул не будет участвовать во встречах по мирному урегулированию, если они организованы не под руководством афганского правительства, заявил DW представитель МИД страны.

Кабул

Кабул

Афганистан не будет посылать официальную делегацию на мирную конференцию, которую организует Россия. Об этом в среду, 22 августа, в интервью DW сообщил представитель министерства иностранных страны Себгатулла Ахмади. По его словам, мирный процесс должно инициировать и продвигать правительство Афганистана. "В любых других встречах, которые проводятся не под руководством афганского правительства, Кабул принимать участия не будет", - отметил Ахмади.

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При этом представитель афганского МИДа подчеркнул, что Афганистан поддерживает хорошие отношения с Россией, и намерен делать это и в будущем. Однако мирные переговоры будут пользоваться поддержкой в Кабуле, лишь когда "интересы Афганистана находятся на переднем плане".

На 4 сентября в Москве запланирована международная встреча по урегулированию ситуации в Афганистане. Россия пригласила участвовать в конференции 12 стран. Кроме Афганистана, отказом ответили США. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 21 августа заявил, что представители радикального исламского движения "Талибан" намерены принять участие в этой встрече.

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    12-летняя миссия завершается

    С 2002 года Германия в рамках совместного проекта GPPT (German Police Projekt Team) оказывает поддержку афганскому правительству в создании полицейских структур, ориентирующихся на принципы правового государства. Кроме того, уже 7 лет ФРГ помогает Афганистану по программе европейской полицейской миссии Europol, в которой участвуют более 20 стран.

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    Крэш-курс для афганских полицейских

    Различные задачи

    Одна из важных составляющих немецкой стратегии в Афганистане - подготовка инструкторов, которые затем сами будут обучать сотрудников полиции по всей стране. Europol же занимается обучением полицейских на руководящих постах. Цель этой программы - развитие управленческих структур и коммуникации, создание эффективной уголовной полиции.

  • Ausbildung afghanischer Polizisten durch deutsche Militärpolizei in Faisabad

    Крэш-курс для афганских полицейских

    Профессиональное обучение за несколько недель

    Курс обучения для полицейских, которые будут патрулировать улицы, длится 8 недель. Как обращаться с оружием, как производить задержание, как вести допрос с соблюдением прав задержанного? Это в настоящее время преподают новичкам. Многие из них не умеют читать и писать. Поэтому их еще учат грамоте.

  • Kadetten der afghanische Nationalpolizei

    Крэш-курс для афганских полицейских

    Критика и сомнения

    Сегодня многие сомневаются в том, что после вывода сил международной коалиции афганские полицейские сумеют обеспечить безопасность в стране. Кроме проблем административного характера, связанных с организацией и логистикой, есть и другие. Например, процветающая в Афганистане коррупция. Местную полицию афганцы считают одной из самых коррумпированных структур.

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    Четыре города

    Бундесвер обучает полицейских в четырех городах страны - Файзабаде, Кундузе, Мазари-Шарифе и Кабуле. Файзабад и Кундуз уже переданы под контроль афганских властей. До конца 2014 года - параллельно с выводом контингента ISAF - афганские полицейские постепенно будут брать на себя ответственность за обеспечение безопасности в двух других городах.

  • Afghanistan Polizei Polizist Kundus Sandkastenraum Ausbildung German Police Project Team GPPT

    Крэш-курс для афганских полицейских

    Немцы обучают не только полицейских

    Германия помогает в обучении не только полицейских. Немецкое Общество международного сотрудничества (GIZ) проводит курсы для электриков, сантехников и других специалистов. Они, в частности, будут поддерживать в надлежащем состоянии помещения, специально оборудованные под семинары для полицейских.

  • Polizei Afghanistan

    Крэш-курс для афганских полицейских

    Требуются женщины-полицейские

    В афганской полиции не хватает женщин. В мусульманской стране недопустимо, чтобы задержание или обыск проводили мужчины, если эти меры применяются по отношению к женщинам. Поэтому бундесвер организовал специальные курсы для женщин-полицейских. Их учат и другим практическим навыкам, например, нападению и самообороне.

  • Afghanistan Angriff auf Ausländer-Viertel in Kabul

    Крэш-курс для афганских полицейских

    Профессия с риском для жизни

    После того, как ответственность за обеспечение безопасности в стране стала переходить в руки местых властей, в стране резко возросло число полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей. По данным МВД, только в период с марта по сентябрь 2013 года в Афганистане было убито около 1800 сотрудников полиции - в два раза больше, чем за аналогичный период 2012 года.

    Автор: Эстер Фельден, Наталья Позднякова


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Крэш-курс для афганских полицейских

После вывода из Афганистана военнослужащих миссии ISAF местным полицейским предстоит самостоятельно обеспечивать безопасность в стране. Сейчас они проходят подготовку у европейских инструкторов. (26.03.2014)  

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