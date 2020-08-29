Со скоростью теннисного мяча - полет над Парижем на тарзанке

В Париже смельчаков ждет сюрприз: с 28 мая по 11 июня там можно покататься на тарзанке над Марсовым полем. Аттракцион будет действовать во время теннисного турнира.