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(фр. attraction - притягивающий)
Сооружение или устройство, созданное для развлечений.
Круизный лайнер, на котором установят этот аттракцион, рассчитан почти на 10 тысяч пассажиров и обойдется заказчику в 1,5 миллиарда евро.
Родиной карусели стал болгарский город Пловдив, находившийся в 1620 году на территории Османской империи. Наши фотографии по случаю юбилея сделаны в немецком Ханау.
За каждый свой сезон эта детская узкоколейная дорога, открытая в Дрездене в 1950 году, перевозит сейчас около 250 тысяч пассажиров.
Для любителей острых ощущений мы составили туристический маршрут по самым известным паркам аттракционов в Германии.
В Европа-парке находилось 25 тысяч посетителей, но никто не пострадал. Всем удалось организованно покинуть парк.
Парк развлечений Europa-Park в немецком городе Руст - второй по посещаемости в Европе после Диснейленда. Что здесь есть интересного?
В Париже смельчаков ждет сюрприз: с 28 мая по 11 июня там можно покататься на тарзанке над Марсовым полем. Аттракцион будет действовать во время теннисного турнира.
В Париже смельчаков ждет сюрприз: с 28 мая по 11 июня там можно пролететь на тарзанке над Марсовым полем. Аттракцион будет действовать во время проведения теннисного турнира.
В городе Виттенберге был представлен робот, который выполняет функции священника. Аттракцион или серьезная альтернатива?
Парк развлечений Europa-Park в немецком городе Руст предлагает любителям острых ощущений совершить путешествие по виртуальному маршруту. Поехали?!
Как оживить старые аттракционы? Просто добавить в них виртуальную реальность! Посетители "Европы-парка" в Германии могут испытать острые ощущения на себе с помощью специального мобильного приложения и очков.
Шанхайский Диснейленд станет первым в континентальном Китае и шестым в мире парком аттракционов компании Disney. Открытие состоится 16 июня. Начало продажи билетов - 28 марта.
Помимо ужасающей экспозиции, посетители этого необычного музея могут стать зрителями интерактивного шоу и покататься на аттракционах.
19 сентября начался традиционный пивной праздник в Мюнхене. Для туристов явка на Октоберфест обязательна. Их ожидает там не только пиво.
В бельгийском городе Остенде проходит традиционный фестиваль песчаной скульптуры, один из самых популярных здешних аттракционов. Представляем некоторые шедевры жанра.
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