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Аттракцион

(фр. attraction - притягивающий)

Сооружение или устройство, созданное для развлечений.

27.08.2020, Mecklenburg-Vorpommern, Güstrow: Eine Achterbahn für das Kreuzfahrtschiff «Global Dream» steht im Gewerbegebiet. Die Münchner Firma Maurer Rides testet hier ihr neuestes Produkt, u.a. ob Software und Anlagensteuerung einwandfrei funktionieren. Die «Global Dream» mit Kapazität für rund 10 000 asiatische Passagiere wird derzeit in Wismar gebaut. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

В Германии построили американскую горку для круизного корабля (фото) 29.08.2020

Круизный лайнер, на котором установят этот аттракцион, рассчитан почти на 10 тысяч пассажиров и обойдется заказчику в 1,5 миллиарда евро.

ARCHIV - 21.07.2016, Hessen, Hanau: Das restaurierte historische Karussell (Aufnahme mit Weitwinkelobjektiv). Das historische Karussell von 1779 wurde durch die Initiative des Fördervereins für das Karussell im Staatspark Hanau-Wilhelmsbad e.V von 2010 an für rund 4,1 Millionen Euro restauriert. (zu dpa 400 Jahre Karussell - Doch Schausteller haben nichts zu feiern) Foto: Andreas Arnold/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Очень круглый юбилей: каруселям - 400 лет! (фото) 17.05.2020

Родиной карусели стал болгарский город Пловдив, находившийся в 1620 году на территории Османской империи. Наши фотографии по случаю юбилея сделаны в немецком Ханау.
15.10.2019, Sachsen, Dresden: Die Lokomotive EA02 der Dresdner Parkeisenbahn zieht einen Personenzug durch den bereits herbstlich bunten Großen Garten. Die Dresdner Parkeisenbahn ist eine nach der Bau- und Betriebsordnung für Pioniereisenbahnen (BOP) betriebene Liliputbahn (Spurweite von typischerweise 381 mm/15 britische Zoll) und wurde 1950 als Kindereisenbahn gegründet und zu Zeiten der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) als Pioniereisenbahn Dresden betrieben. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Достопримечательности Германии: Пионерская железная дорога (фото) 17.10.2019

За каждый свой сезон эта детская узкоколейная дорога, открытая в Дрездене в 1950 году, перевозит сейчас около 250 тысяч пассажиров.
Achterbahn Taron im Phantasialand

Маршрут по "немецкому диснейленду" 31.08.2018

Для любителей острых ощущений мы составили туристический маршрут по самым известным паркам аттракционов в Германии.

26.05.2018, Baden-Württemberg, Rust: Eine schwarze Rauchsäule steigt über dem Europapark Rust auf. (zu dpa Feuer im Europapark Rust - Lagerhalle in Flammen am 26.05.2018) - recrop Foto: Christine Gertler/dpa | Verwendung weltweit

В самом большом парке развлечений Германии сгорел аттракцион 26.05.2018

В Европа-парке находилось 25 тысяч посетителей, но никто не пострадал. Всем удалось организованно покинуть парк.
02.10.2012 *** Die Sänger Carolin Niemczyk und Daniel Grunenberg vom deutschen Elektropop-Duo Glasperlenspiel fahren am 02.10.2012 im Europapark in Rust (Baden-Württemberg) in einem Fahrgeschäft. Das Duo arbeitet derzeit am zweiten Album und geht ab November wieder auf Tour. Foto: Patrick Seeger/dpa (zu lsw-KorrGlasperlenspiel spielt weiter vom 03.10.2012) Copyright: picture-alliance/dpa/R. Haid

Европа-парк - немецкий Диснейленд 28.07.2017

Парк развлечений Europa-Park в немецком городе Руст - второй по посещаемости в Европе после Диснейленда. Что здесь есть интересного?

Один день в Европа-парке 28.07.2017

Парк развлечений Europa-Park в немецком городе Руст - второй по посещаемости в Европе после Диснейленда. Что здесь есть интересного?

Со скоростью теннисного мяча - полет над Парижем на тарзанке 07.06.2017

В Париже смельчаков ждет сюрприз: с 28 мая по 11 июня там можно покататься на тарзанке над Марсовым полем. Аттракцион будет действовать во время теннисного турнира.

Со скоростью теннисного мяча - полет над Парижем на тарзанке (06.06.2017) 06.06.2017

В Париже смельчаков ждет сюрприз: с 28 мая по 11 июня там можно пролететь на тарзанке над Марсовым полем. Аттракцион будет действовать во время проведения теннисного турнира.
Das Experiment Segensroboter Bless U-2

Заменят ли роботы священников в церквях Германии? 01.06.2017

В городе Виттенберге был представлен робот, который выполняет функции священника. Аттракцион или серьезная альтернатива?

Как крылатый конь уносит в виртуальную реальность (видео) 02.09.2016

Парк развлечений Europa-Park в немецком городе Руст предлагает любителям острых ощущений совершить путешествие по виртуальному маршруту. Поехали?!

Американские горки 3D: виртуальная реальность на аттракционах (17.08.2016) 17.08.2016

Как оживить старые аттракционы? Просто добавить в них виртуальную реальность! Посетители "Европы-парка" в Германии могут испытать острые ощущения на себе с помощью специального мобильного приложения и очков.

В Китае появится новый Диснейленд (26.03.2016) 26.03.2016

Шанхайский Диснейленд станет первым в континентальном Китае и шестым в мире парком аттракционов компании Disney. Открытие состоится 16 июня. Начало продажи билетов - 28 марта.
13.1.2016 Der Techniker Mario baut am 13.01.2016 in Hamburg im «Hamburg Dungeon» in eine «Pestleiche» ein Kunstherz ein. Mitarbeiter des Hamburg Dungeon kontrollieren am 13.01.2016 in Hamburg die Funktion eines Fahrgeschäfts. Das Hamburg Dungeon, eine Kombination von Show, Gruselkabinett und Fahrgeschäften, überprüft bei seiner jährlichen Inventur den gesamten Betrieb. Foto: Axel Heimken/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ picture alliance/dpa/A. Heimken

Чумной труп: в гамбургской "Пещере ужасов" прошла инвентаризация (фото) 17.01.2016

Помимо ужасающей экспозиции, посетители этого необычного музея могут стать зрителями интерактивного шоу и покататься на аттракционах.
Lebkuchenherzen mit der Aufschrift Grüße vom Oktoberfest sind am 17.09.2015 während des Wiesn-Rundgangs auf der Theresienwiese, dem Oktoberfestgelände in München (Bayern), an einem Stand zu sehen. Das Oktoberfest findet in diesem Jahr vom 19. September bis zum 4. Oktober statt. Foto: Matthias Balk/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Октоберфест-2015: мороженое из пива и другие новшества 18.09.2015

19 сентября начался традиционный пивной праздник в Мюнхене. Для туристов явка на Октоберфест обязательна. Их ожидает там не только пиво.
MELBOURNE, AUSTRALIA - JANUARY 05: A sand sculpture entitled 'Poseidon' carved by Martijn Rijerse and Hanneke Supply is seen at the Under the Sea sand sculpture exhibition at the Frankston waterfront on January 5, 2013 in Melbourne, Australia. Sand sculptures created by a team of Australian and international artists will be on display until April 28, 2013. (Photo by Graham Denholm/Getty Images)

Песчаные скульптуры: от королевы Эльзы до Красной Шапочки 13.07.2015

В бельгийском городе Остенде проходит традиционный фестиваль песчаной скульптуры, один из самых популярных здешних аттракционов. Представляем некоторые шедевры жанра.
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