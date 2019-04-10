Астрономы впервые сумели сфотографировать черную дыру

Ученым впервые удалось сфотографировать черную дыру. В среду, 10 апреля, астрономы провели шесть крупных пресс-конференций, по всему миру, где представили первые научные результаты изучения сверхмассивных черных дыр, полученные при помощи проекта Event Horizon Telescope (EHT, "Телескоп горизонта событий"), который был создан специально для этой цели.

Конструкция сети EHT уникальна - она состоит из восьми радиотелескопов, расположенных на Гавайях, в американском штате Аризона, в Испании, Мексике, Чили и на Южном полюсе. Для сбора научных данных эти телескопы были направлены на две сверхмассивные черные дыры, расположенные в разных уголках Вселенной.

Задача астрономов состояла в том, чтобы сделать снимки одной из черных дыр. Ученые выбрали сверхмассивную черную дыру примерно в 6,5 миллиарда раз тяжелее Солнца. Она находится в галактике М87 в созвездии Девы на расстоянии в 55 миллионов световых лет от Земли.



"Полученная картинка подтверждает существование горизонта событий, то есть подтверждает правильность общей теории относительности Эйнштейна", - заявил один из руководителей проекта, немецкий астроном Карл Шустер (Karl Schuster). "Горизонтом событий" называют воображаемую сферу, за пределы которой никакой вид излучения не может дойти до наблюдателя, поскольку, согласно Альберту Эйнштейну, черная дыра обладает такой массой, что "всасывает" любую материю и все виды энергий, как бы продавливает само пространство и время.

"История науки поделится на период до изображения черной дыры и после", - заявил еврокомиссар по науке и инновациям Карлуш Моэдаш. Евросоюз финансировал исследования в рамках программы "Телескоп горизонта событий".

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