 Артист Зеленский объявил о намерении баллотироваться в президенты Украины | Новости из Германии об Украине | DW | 01.01.2019

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Украина

Артист Зеленский объявил о намерении баллотироваться в президенты Украины

Украинский артист и художественный руководитель "Студии "Квартал 95" Владимир Зеленский заявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в марте. По данным соцопроса, он входит в тройку лидеров.

Владимир Зеленский держит микрофон на сцене

Украинский артист и художественный руководитель "Студии "Квартал 95" Владимир Зеленский объявил о намерении баллотироваться на пост президента Украины. О своем решении он заявил вечером в понедельник, 31 декабря, во время обращения к зрителям на телеканале "1 + 1".

28 декабря фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова опубликовали результаты опроса о поддержке избирателями кандидатов в президенты. Больше всего респондентов - 16,1 процентов - поддерживают  лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко.

Контекст

В 2018 году Украина не добилась мира в Донбассе и разорвала отношения с РФ, но обрела единую церковь и не отказалась от евроинтеграции. В 2019-м она должна продолжить этот курс, считает Сергей Руденко. (30.12.2018)

За действующего главу государства Петра Порошенко готовы отдать голоса 13,8% украинцев, а за артиста Зеленского - 8,8%. Кроме того, в пятерку лидеров входят сопредседатель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко (8,4%) и лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко (6,9%).

Президентская избирательная кампания началась 31 декабря 2018 года. Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года. Если в этот день ни один из кандидатов не наберет более 50 процентов голосов, то будет назначен второй тур выборов, который пройдет 21 апреля. В таком случае официальные результаты, как ожидается, будут объявлены до 1 мая включительно, а инаугурация главы государства состоится до 31 мая.

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    Автор: Ольга Мищенко


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Ссылки в интернете

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Аудио- и видеофайлы по теме

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