 Армия Венесуэлы применила слезоточивый газ против демонстрантов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.02.2019

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Мир

Армия Венесуэлы применила слезоточивый газ против демонстрантов

Венесуэльские военные разогнали с помощью слезоточивого газа демонстрантов, пытающихся перейти на территорию Колумбии. Граница была закрыта по приказу главы Венесуэлы Николаса Мадуро.

Один из демонстрантов спорит с венесуэльскими военными

Венесуэльская армия применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов на границе с Колумбией, сообщает в субботу, 23 февраля, агентство AFP. Столкновения в приграничном городе Урена произошли после того, как венесуэльцы, пытавшиеся перейти на территорию Колумбии, с возгласами "Мы хотим работать!" атаковали военных, перекрывших пограничный переход.

Правительство Николаса Мадуро закрыло большую часть границы с Колумбией в пятницу, 22 февраля, после того как временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо посетил благотворительный концерт в колумбийском городе Кукута несмотря на то, что Верховный суд страны запретил ему выезжать из страны.

Контекст

Концерт Venezuela Live Aid в колумбийской Кукуте посетили десятки тысяч человек, включая временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо. Правительство Мадуро организовало свой фестиваль - "Руки прочь от Венесуэлы". (23.02.2019)

Пытаясь не допустить поставок в страну гуманитарной помощи, глава Венесуэлы Николас Мадуро распорядился полностью закрыть границу с Бразилией. (21.02.2019)

Мероприятие  "Venezuela Aid Live" было организовано по инициативе британского миллиардера, основателя группы компаний Virgin Ричарда Брэнсона. С помощью средств, собранных с помощью концерта, венесуэльская оппозиция планирует организовать доставку медицинской и продовольственной международной помощи населению страны.

Хуан Гуайдо заявил, что 23 февраля он доставит гуманитарную помощь жителям Венесуэлы из Колумбии через мост Тьендитас, соединяющий две страны. Ранее глава Венесуэлы Мадуро распорядился закрыть границы с Колумбией и Бразилией. Тем самым власти пытаются блокировать поставки американской гуманитарной помощи, о которой просила оппозиция.

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    Автор: Александра Елкина


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О Мадуро, Гуайдо, страхе, нищете и выборах: посол Венесуэлы в ЕС в Conflict Zone

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Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

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