Армения скорбит в связи с кончиной Шарля Азнавура

В центре Еревана собрались тысячи человек, чтобы почтить память Шарля Азнавура, скончавшегося во Франции в возрасте 94 лет. Как передает корреспондент DW, понедельник, 1 октября, люди несут цветы и свечи на площадь, названную именем знаменитого французского шансонье армянского происхождения.

В акции приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава МИД Зограб Мнацаканян и другие члены правительства, а также посол Франции в Армении Джонатан Лакот. Еще одна акция памяти Шарля Азнавура прошла в Гюмри, в котором установлен памятник французскому шансонье.

Никол Пашинян в толпе людей, собравшихся на Площади Шарля Азнавура

В день похорон Азнавура Армения объявит траур

Никол Пашинян выразил соболезнования в связи со смертью легендарного исполнителя. "Ушел из жизни Герой Армении. Это величайшая утрата для армянского, французского народов. Это общечеловеческая утрата", - заявил Пашинян в видеоролике, размещенном на его странице в Facebook. Кроме того, он сообщил, что в день похорон Шарля Азнавура в Армении будет объявлен траур.

По данным французских СМИ, Азнавур будет похоронен в коммуне Монфор-л'Амори близ Парижа, что является желанием самого певца. В этой коммуне расположен один из его домов. Дата похорон пока не называется.

Азнавур собирался посетить Ереван в середине октября

Между тем, по информации французской радиостанции Europe-1, в октябре в Ереване может быть организована церемония памяти Шарля Азнавура в рамках саммита Международной организации франкофонии 11 и 12 октября. Как ожидается, в саммите будет участвовать президент Франции Эмманюэль Макрон. Первоначально планировалось, что вместе с ним в Ереван прилетит и Шарль Азнавур.

Знаменитый исполнитель скончался в ночь на 1 октября в своем доме на юге Франции. Азнавур родился в семье армянских эмигрантов, уехавших во Францию в 1922 году. В число его всемирно известных песен входят "Богема", "Она", "Мама", "Изабелла", "Как говорят", "Аве Мария", "Нет, я ничего не забыл". За свою карьеру он написал более 700 песен и принял участие в съемках почти 70 фильмов. Кроме того, Азнавур был послом Армении в Швейцарии, где он постоянно проживал.

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