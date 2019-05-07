 Арктический совет впервые не смог принять итоговую декларацию | Новости из Германии о Европе | DW | 07.05.2019

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Европа

Арктический совет впервые не смог принять итоговую декларацию

По неофициальным данным, разногласия были вызваны пассажем о необходимости соблюдать Парижское соглашение по климату. Против этого условия выступила делегация США.

Арктика

Арктика

Участники XI министерской встречи Арктического совета не смогли принять совместную итоговую декларацию. Вместо этого, как сообщил во вторник, 7 мая, председательствующий на встрече глава МИД Финляндии, главы внешнеполитических ведомств выступят с отдельными заявлениями. Причину такого изменения регламента он не объяснил.

Контекст

Переговоры на климатической конференции в Катовице снова проходили очень тяжело. И тем не менее регулярные встречи под эгидой ООН должны продолжаться, считает Йенс Турау. (16.12.2018)

Быстрая деградация земель становится все более зримой проблемой российского Севера, рассказал DW Матиас Ульрих, изучающий в Якутии последствия глобального потепления. (03.12.2018)

Агентство AFP со ссылкой на источники в делегациях сообщает, что совместную декларацию не удалось подписать из-за разногласий в вопросах о необходимости борьбы с изменениями климата и о соблюдении Парижского соглашения по климату. Против того, чтобы эти темы значились в итоговом документе, выступала делегация США.

Арктический совет учрежден в 1996 году. В его состав входят восемь стран - Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Основной целью организации является содействие сотрудничеству в регионе, особенно в вопросах защиты окружающей среды. Министерские встречи проходят раз в два года, и впервые за все годы существования Совета участникам не удалось согласовать итоговый документ. Между тем, как отмечают эксперты, процессы глобального потепления идут в Арктике в два раз быстрее, чем в целом на планете.

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    Автор: Андрей Гурков


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