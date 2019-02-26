 Арестован префект Ватикана, признанный виновным в насилии над детьми | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.02.2019

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Мир

Арестован префект Ватикана, признанный виновным в насилии над детьми

Префект ватиканского Секретариата по экономическим вопросам Джордж Пелл надругался над двумя мальчиками 12 и 13 лет. Приговор будет оглашен 13 марта. В Австралии Пеллу грозит до 50 лет тюрьмы.

Кардинал Джордж Пелл (фото из архива)

Кардинал Джордж Пелл (фото из архива)

В Австралии арестован префект ватиканского Секретариата по экономическим вопросам Джордж Пелл, ранее признанный виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Соответствующее решение суд в Мельбурне вынес в среду, 27 февраля. Днем ранее был снят запрет на освещение дела Пелла в СМИ.

Кардинал стал самым высокопоставленным католическим священнослужителем в мире, официально обвиненным в педофилии. По данным стороны обвинения, ему грозит до 50 лет лишения свободы. Вынесение приговора ожидается 13 марта.

Контекст

Пикантные анекдоты, подмигивание или приглашение на просмотр порнофильма - мнения европейцев о том, что можно считать сексуальным домогательством, различаются. Подробности - у DW. (18.11.2017)

В большинстве случаев сексуального насилия со стороны церковных лиц между преступником и жертвой был телесный контакт. Часто жертвы жаловались на психологические, социальные и физические последствия. (27.06.2016)

Епископы Германии прекратили сотрудничество с криминологами по расследованию фактов насилия священников над детьми. Газета считает, что череда скандалов подорвала доверие к церкви. (11.01.2013)

Обвинения в сокрытии домогательств и в сексуальном насилии

Джордж Пелл был архиепископом Сиднея с 2001 года. В 2003 году его назначили кардиналом, а через 10 лет он был призван папой римским Франциском в Совет кардиналов для помощи в реформе Римской Курии и переехал в Рим. На следующий год Пелл стал префектом ватиканского Секретариата по экономическим вопросам.

В 2014 году Пелла впервые вызвали для дачи показаний в Королевскую австралийскую комиссию по расследованию случаев сексуального насилия. Через год его обвинили в сокрытии домогательств к несовершеннолетним со стороны других священников, совершенных в 1970-е годы.

В июне 2017 года Пелла обвинили в сексуальном насилии над двумя мальчиками 12 и 13 лет из церковного хора, совершенном в 1996-1997 годах, когда кардинал был епископом-помощником Мельбурна. Показания против Пелла дал только один из них, поскольку второй скончался в 2014 году от передозировки наркотиками.

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    Автор: Никита Баталов


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