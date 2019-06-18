 Арестованы еще 28 цыган - возможных участников драки в Чемодановке | Новости из Германии о России | DW | 18.06.2019

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Россия

Арестованы еще 28 цыган - возможных участников драки в Чемодановке

Суд в Пензе удовлетворил ходатайство следствия. Подозреваемые в участии в массовой драке заключены под стражу на два месяца. Местные власти утверждают, что покинувшие Чемодановку цыгане пока не вернулись.

Наручники

Первомайский районный суд Пензы по ходатайству следствия арестовал 28 цыган, подозреваемых в участии в массовой драке в селе Чемодановка в Пензенской области. Они заключены под стражу на два месяца, сообщил пресс-секретарь суда во вторник, 18 июня.

Между тем пресс-секретарь губернатора региона заявила, что цыганские семьи, покинувшие Чемодановку после массовой драки, пока не вернулись в село. По ее словам, ситуация в населенном пункте "находится под контролем властей".

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Дело об убийстве в Чемодановке передано в аппарат СК в Москве

13 июня в Чемодановке произошла массовая драка между местными жителями и представителями цыганской общины. В результате пять человек пострадали, один позже скончался в больнице, еще один остается в тяжелом состоянии. По словам селян, столкновения начались из-за того, что кто-то из цыган попытался изнасиловать женщину, за нее вступились мужчины из Чемодановки. 

В тот же день жители населенного пункта устроили сход на площади у сельского дома культуры, требуя от властей наказать виновных. Часть из них затем блокировала автотрассу М5.

Уголовное дело об убийстве жителя села Чемодановка было передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ в Москве. Прибывшие в село следователи совместно с оперативными службами МВД и ФСБ задержали 15 подозреваемых. Двое из них были арестованы.

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  • Печь, где готовят еду по праздникам

    Фотогалерея: Цыганский самострой как повод для раздора

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  • Любовь Георгиевна

    Фотогалерея: Цыганский самострой как повод для раздора

    Надежда на новый дом

    Любовь Георгиевна всю свою жизнь прожила в Плеханово. Она с гордостью рассказывает о том, что у нее 17 детей, 30 внуков и 7 правнуков. Она - единственная цыганка из табора, которая участвует в проекте "Жилье для российской земли" и стоит в очереди на получение нового дома. Женщина не знает, когда очередь дойдет до нее, но в случае сноса жилья она, как многодетная мать, надеется получить новое.

  • Дом- самострой

    Фотогалерея: Цыганский самострой как повод для раздора

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    Дом Любови Георгиевны находится недалеко от дороги, соединяющей так называемые "русскую" и "цыганскую" стороны поселка Плеханово. Между ними проложен газопровод, из-за которого 16 марта 2015 года разгорелся конфликт между цыганами, властями Плеханово и газовой службой.

  • Дом Любови Георгиевны

    Фотогалерея: Цыганский самострой как повод для раздора

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    Любовь Георгиевна попросила сфотографировать ее дом и небольшой садик. "А то ведь скоро снесут", - говорит женщина. К 20 апреля все здания, у хозяев которых нет официального разрешения на строительство, должны были снести. Но пока этого не произошло.

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    Ошибка с последствиями

    В таборе, по рассказам цыган, чтят собственные традиции. Одна из них - гостеприимство. Накануне Пасхи даже купили овцу, чтобы накрыть богатый стол. Одна из жительниц Плеханово рассказывает, что цыгане из табора - миролюбивые люди. А в день конфликта, 16 марта, "они подумали, что им хотят причинить зло, поэтому кинулись на ОМОН с палками. Они только потом поняли, что совершили ошибку".

  • Сгоревшие здания

    Фотогалерея: Цыганский самострой как повод для раздора

    Власти против самостроя

    2 апреля 2016 года в Плеханово сгорело несколько построек. Они были расположены там, где газовая служба ликвидировала врезки в газопровод. В нелегальном потреблении газа ранее обвинили цыган. После конфликта, возникшего между представителями газовой службы и жителями цыганской части поселка, власти заявили о сносе самостроя. При отказе следовать постановлению суда пообещали действовать "жестко".

  • Снесенный дом в Плеханово

    Фотогалерея: Цыганский самострой как повод для раздора

    Первый снесенный дом

    Согласно постановлению суда, цыгане самостоятельно должны быть снести 121 дом до 20 апреля. К 23 апреля они своими руками разобрали лишь одно здание. Теперь около его развалин спят собаки, а местные жители стараются обходить его стороной.

  • Пасхальные куличи

    Фотогалерея: Цыганский самострой как повод для раздора

    Пасхальные куличи

    Куличи на подоконнике, а на окнах - наличники. Цыгане из поселка Плеханово считают себя православными, а поэтому Пасха для них является очень важным праздником.

    Автор: Элина Ибрагимова


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