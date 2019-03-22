Арабские страны, Турция и РФ осудили планы Трампа по Голанским высотам

Арабские страны осудили намерение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над аннексированными у Сирии Голанскими высотами. "Пересмотрите эту ошибочную ситуацию и глубоко задумайтесь о незамедлительных и дальнейших последствиях. Любое признание израильского суверенитета над Голанскими высотами будет иметь серьезные последствия для позиции США в арабо-израильском конфликте в целом, особенно после огромных ошибок администрации США в палестинском вопросе", - говорится в заявлении генсека Лиги арабских государств Ахмеда Абуль Гейта, обнародованном в ночь на пятницу, 22 марта.

Сирия решительно осудила планы США по Голанам, назвав их безответственными. В заявлении сирийского МИДа говорится, что инициатива Трампа свидетельствует о "слепой односторонности США в ближневосточном конфликте и безграничной поддержке агрессивного поведения Израиля".

Турция напомнила США о фундаментальном принципе международного права

Со своей стороны глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что "территориальная целостность государств является фундаментальным принципом международного права, и попытки США легитимировать нарушения норм права со стороны Израиля приведут лишь к росту насилия и боли", добавив, что Анкара признает территориальную целостность Сирии.

Иран заявил, что "личное и необдуманное решение Трампа опасно и лишь приведет к новым кризисам на Ближнем Востоке" и выразил намерение незамедлительно обсудить намерения США с Сирией и другими странами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что признание США суверенитета Израиля над Голанами может еще более дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке и выразил надежду на то, что позиция Трампа останется в данном вопросе лишь на уровне призывов.

Израиль поблагодарил Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа. "В то время, когда Иран хочет использовать Сирию в качестве платформы для уничтожения Израиля, президент Трамп мужественно признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами", - написал он в своем микроблоге в Twitter.

Стратегически важные Голанские высоты уже на протяжении многих десятилетий принадлежат к числу наиболее спорных тем в непрекращающемся конфликте на Ближнем Востоке. Израиль в ходе войны 1967 года захватил большую часть этого региона и в 1981 году аннексировал его. В соответствии с нормами международного права аннексированные районы Голанских высот по-прежнему остаются сирийской территорией, оккупированной Израилем.

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