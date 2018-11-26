Аппарат InSight совершил успешную посадку на Марсе

Посадочный модуль, запущенный к Марсу в рамках миссии InSight, успешно сел на поверхность планеты. Об этом Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) сообщило в понедельник, 26 ноября. Аппарат совершил посадку в 22.54 мск на "плоские и гладкие дали нагорья Элизий", написало NASA в своем микроблоге Twitter.
По данным агентства, до 2018 года к Марсу было запущено более 20 аппаратов. Приземлившийся 26 ноября аппарат не рассчитан на передвижения по поверхности планеты. По словам экспертов, аппарату предстоит исследование тектонических процессов и измерение теплового потока. Для этой цели Немецкий центр аэрокосмических исследований разработал устройство, способное пробурить скважину до 5 метров глубиной.
Запуск модуля из-за неполадок с сейсмографом был перенесен c весны 2016 года на май 2018 года. Стоимость исследовательской миссии составляет около 650 млн евро.
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Автор: Ксения Сафронова