 Аппарат InSight совершил успешную посадку на Марсе | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.11.2018

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Мир

Аппарат InSight совершил успешную посадку на Марсе

Достигший Марса аппарат был запущен в мае 2018 года. Цель миссии InSight - исследование тектонических процессов и измерение теплового потока. Стоимость составляет около 650 млн евро.

Исследовательский зонд InSight совершает посадку на Марс 26 ноября

Исследовательский зонд InSight 26 ноября совершает посадку на Марс

Посадочный модуль, запущенный к Марсу в рамках миссии InSight, успешно сел на поверхность планеты. Об этом Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) сообщило в понедельник, 26 ноября. Аппарат совершил посадку в 22.54 мск на "плоские и гладкие дали нагорья Элизий", написало NASA в своем микроблоге Twitter.

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По данным агентства, до 2018 года к Марсу было запущено более 20 аппаратов. Приземлившийся 26 ноября аппарат не рассчитан на передвижения по поверхности планеты. По словам экспертов, аппарату предстоит исследование тектонических процессов и измерение теплового потока. Для этой цели Немецкий центр аэрокосмических исследований разработал устройство, способное пробурить скважину до 5 метров глубиной.

Запуск модуля из-за неполадок с сейсмографом был перенесен c весны 2016 года на май 2018 года. Стоимость исследовательской миссии составляет около 650 млн евро.

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