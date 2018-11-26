Аппарат InSight совершил успешную посадку на Марсе

Посадочный модуль, запущенный к Марсу в рамках миссии InSight, успешно сел на поверхность планеты. Об этом Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) сообщило в понедельник, 26 ноября. Аппарат совершил посадку в 22.54 мск на "плоские и гладкие дали нагорья Элизий", написало NASA в своем микроблоге Twitter.

По данным агентства, до 2018 года к Марсу было запущено более 20 аппаратов. Приземлившийся 26 ноября аппарат не рассчитан на передвижения по поверхности планеты. По словам экспертов, аппарату предстоит исследование тектонических процессов и измерение теплового потока. Для этой цели Немецкий центр аэрокосмических исследований разработал устройство, способное пробурить скважину до 5 метров глубиной.

Запуск модуля из-за неполадок с сейсмографом был перенесен c весны 2016 года на май 2018 года. Стоимость исследовательской миссии составляет около 650 млн евро.

Смотрите также:

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Африка: вид из космоса. DW представляет снимки командира МКС Александера Герста (Alexander Gerst).

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Немецкому астронавту Александеру Герсту удалось сфотографировать ураган "Флоренс".

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Париж из космоса выглядит именно так.

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Как узнать свой вес в полной невесомости? Этот аппарат помогает астронавту Александеру Герсту следить за своим весом на МКС.

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Потухший вулкан Килиманджаро...

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта На МКС нужно быть готовым ко всему! Так астронавты тренировались на случай утечки кислорода или пожара.

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Курильские острова. Вид из космоса.

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Стыковка с МКС "Союза МС-09", который доставил на станцию Александера Герста (ESA), Сергея Прокопьева ("Роскосмос") и Серину Ауньен-Чэнселлор (NASA). Снимок сделал российский астронавт Олег Артемьев ("Роскосмос"), уже работавший в тот момент на МКС.

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Александер Герст признается, что до сих пор не может привыкнуть к нереальной красоте пейзажей...

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Во время установки антенны для российско-германского эксперимета "Икарус" россияне Олег Артемьев и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос.

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Луна в иллюминаторе видна... Автор: Ксения Сафронова

