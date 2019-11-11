Антикулинарный тренд из Германии: сладкие пончики с вареной колбасой (фото)

Каждый уважающий себя участник карнавала в Германии хотя бы раз в сезон должен обязательно съесть сладкий пончик - берлинер, крапфен или креппель.
Кельн • Во вторник, 25 февраля, в Германии завершается нынешний карнавальный сезон. В немецких булочных, кондитерских и супермаркетах в карнавальные дни особым спросом пользуются традиционные пончики, наиболее широко известные под названием Berliner Pfannkuchen или просто Berliner - "берлинский пончик" или "берлинер". Среди других региональных вариантов названий наиболее часто встречаются Krapfen (крапфен) и Kreppel (креппель).
Из истории немецких пончиков: прусский король и благодарный кондитер
О происхождении названий и рецептов, а также региональных особенностях пончиков в Германии и других странах можно писать докторские диссертации по кулинарной истории и филологии. Например, согласно распространенной легенде, рецепт берлинских пончиков был изобретен в середине XVIII века во времена прусского короля Фридриха Великого одним верноподданным кондитером, мечтавшим попасть в прусскую артиллерию.
Хотя этот кондитер был признан негодным к строевой службе, он все же получил место полевого пекаря. В благодарность же изобрел рецепт, так сказать, полевого лакомства для солдат - своего рода пушечные ядра из дрожжевого теста, которые можно было приготовить на открытом огне без печи - просто обжарить в кипящем масле.
Сладкая начинка - внутренняя сущность берлинских пончиков
От перечисления вариантов начинки - просто слюнки текут: клубничный или сливовый конфитюр, абрикосовый джем, заварной или ванильный крем и так далее. Для изготовления используется сладкое дрожжевое тесто. На последнем этапе классические берлинеры посыпают сахарной пудрой или поливают сахарной глазурью. Один из рецептов - смотрите здесь: Блины, которые любят немцы.
Такие сладкие пончики с колбасой и горчицей можно было купить в прошлый карнавальный сезон в нижнесаксонском городе Остероде и баварском Мисбахе
Пончик с колбасой - пальчики оближешь?
Альтернативных вариантов украшений - огромное количество, а есть и вообще очень странные тенденции - например, делать из сладких берлинеров, так сказать, бутерброды с вареной колбасой и горчицей... О времена, о нравы!
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