Антибиотик

Сколько на самом деле стоит мясо, и готовы ли немцы платить за него больше?

Число вегетарианцев в Германии растет, и все меньше немцев едят колбасу и сосиски. Но в пересчете на душу населения в ФРГ потребляют в два раза больше мяса, чем в среднем в мире.