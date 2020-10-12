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Антибиотик

ARCHIV - ILLUSTRATION - 08.06.2012, Bayern, Kaufbeuren: Eine Frau putzt sich ihre Nase. (zu dpa «Grippe greift um sich - Zahl der Infektionen klettert stetig» vom 22.02.2018) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Коронавирус, грипп, простуда: как понять, чем ты болен? 12.10.2020

Высокая температура, кашель, слабость, головная боль - на первом этапе симптомы коронавируса, гриппа и простуды так похожи, что заболевания трудно различить. Но отличия все же есть.
20.02.2020, China, Nanyang: Eine Mitarbeiterin des Pharmaunternehmens «Fusen Pharmaceutical Co., Ltd.» arbeitet in der Fertigungshalle. Das Unternehmen hat die Produktion von Medikamenten wieder aufgenommen, um die Versorgung während des Kampfes gegen das neuartige Coronavirus (Sars-CoV-2) sicherzustellen. Foto: Feng Dapeng/XinHua/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Коронавирус: ЕС чрезмерно зависит от лекарств из Китая 14.03.2020

Пандемия COVID-19 показала, что зависимость Германии и Европы от поставок китайской фармацевтической продукции достигла угрожающих масштабов. В ФРГ требуют принять срочные контрмеры.
Ein Phagenfläschchen mit georgischer Schrift Fotograf: James Jackson, DW.

Необычная терапия: почему европейцы едут лечиться в Грузию 24.11.2019

Что делать, если антибиотики перестали помогать? Ехать в Грузию, где в таком случае успешно применяют терапию бактериофагами. В Западной Европе такое лечение пока не применяется.
ARCHIV - 04.06.2019, Isny: Verschiedene Fleischsorten werden auf einem Gitterrost über einer mit Holzkohle gefüllten Feuerschale gegrillt. Die Saarländer schwenken für ihr Leben gerne. Heißt: Sie legen gerne Schwenker (Stück Fleisch) auf den Schwenker (Schwenkgrill) und schwenken diesen, bis das Steak durch ist. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Сколько на самом деле стоит мясо, и готовы ли немцы платить за него больше? 10.08.2019

Число вегетарианцев в Германии растет, и все меньше немцев едят колбасу и сосиски. Но в пересчете на душу населения в ФРГ потребляют в два раза больше мяса, чем в среднем в мире.
ARCHIV - 10.04.2017, Bayern, Regensburg: Eine Petrischale mit MRSA-Keimen (Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus), aufgenommen am 10.04.2017 im Universitätsklinikum. Das rheinland-pfälzische Umweltministerium prüft mit anderen Bundesländern und der Bundesregierung, wie Badegewässer auf «multiresistente Keime» untersucht werden können. (zu dpa «Gewässerkontrollen sollen auf resistente Keime ausgeweitet werden» vom 05.03.2018) Foto: Armin Weigel/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Антибиотики не действуют - что делать? 13.11.2018

Из-за резистентности возбудителей инфекционных заболеваний к антибиотикам в странах ЕС умирают больше 30 тысячи пациентов в год. Патогенные штаммы представляют серьезную угрозу.

Das Operationsteam, bestehend aus den Ärzten Attila Zari (l-r) und Ernst Magnus Noah, sowie Schwester Katja Kuntz, wendet am Mittwoch (01.06.2005) im Kasseler Rot-Kreuz-Krankenhaus erstmalig in Europa an einer Patientin eine neue Methode zur Behandlung von Hautverletzungen an. Statt einer Transplantation werden direkt am Operationstisch aus gesunder Haut Zellen gewonnen und in Suspension gelöst auf die Wunde gesprüht (Foto). Die aus der Technologie zur Behandlung schwerer Verbrennungen entwickelte Methode soll eine schnellere Wundheilung ohne Narbenbildung ermöglichen. Foto: Uwe Zucchi dpa/lhe +++(c) dpa - Report+++

Как лечат личинками в Германии 12.03.2017

Опарыши поглощают омертвевшую ткань, препятствуя нагноению раны. С распространением бактерий, устойчивых к антибиотикам, вновь вспомнили о терапии, применявшейся в древние времена.

Что со здоровьем Хиллари Клинтон (15.09.2016) 15.09.2016

Врач кандидата в президента США Хиллари Клинтон рассказала о состоянии политика. У Клинтон диагностирована незаразная форма пневмонии. Она принимает антибиотики.
07.06.2015. EU-Ratspräsident Donald Tusk, Japans Ministerpräsident Shinzo Abe, Kanadas Premierminister Stephen Harper, US-Präsident Barack Obama, Bundeskanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Präsident François Hollande, Großbritanniens Premierminister David Cameron, Italiens Ministerpräsident Matteo Renzi und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker stehen am 07.06.2015 in Elmau (Bayern) zum Gruppenfoto zusammen. Die Staats- und Regierungschefs der sieben großen Industrienationen (G7) kommen am Sonntag und Montag im bayerischen Elmau zusammen, um über außen- und sicherheitspolitische Herausforderungen zu beraten. Foto: Michael Kappeler dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

G7: климат, женщины и антибиотики. А Украина? 07.06.2015

Конфликт на востоке Украины может стать одной из главных тем саммита "большой семерки", проходящего 7-8 июня в баварском замке Эльмау. Повестка дня этой встречи обширная. DW - об ожиданиях Берлина.
ARCHIV - Frische Hähnchen in Plastiktüten verpackt und mit Gewichts- und Preisangabe versehen (Archivfoto vom 07.06.2008, Illustration zum Thema Chlorhähnchen). Wenn US-Präsident Bush am Dienstag (10.06.2008) in Slowenien mit der politischen Spitze der Europäischen Union zusammentrifft, stehen auch Handelsfragen auf dem Programm. Bush will, dass die EU nach elf Jahren ein Einfuhrverbot für amerikanische Hähnchen aufhebt, die zur Desinfektion mit Chlor behandelt werden. Dafür gibt es allerdings keine Mehrheit unter den 27 EU-Staaten. Foto: Frank May +++(c) dpa - Bildfunk+++

Россия запрещает поставки мяса птицы из США 04.12.2014

О введении запрета на поставки мяса птицы из США объявила Россия. Россельхознадзор объяснил это наличием в поставляемой продукции вредных и запрещенных веществ.
In einem Labor des medizinischen Forschungszentrums am Universitätsklinikum Jena werden am Mittwoch (04.11.2009) Reagenzien zusammengestellt, die für den Gerinnungstest einer Blutprobe benötigt werden. Bei der Sepsis, einer den gesamten Organismus ergreifenden Infektion, sind die Blutgerinnung und die Zirkulation in den kleinen Gefäßen stark eingeschränkt, so dass Organversagen droht. Ebenfalls gezeigt wird ein einfaches Verfahren, das die Gerinnung effektiv hemmt. Erste klinische Daten lassen vermuten, dass damit eine mögliche therapeutische Strategie zur Verfügung steht, den Verschluss der kleinsten Gefäße durch Plättchen-angereicherte Thromben zu verhindern. Am Forschungszentrum des Universitätsklinikums, das seit 2002 besteht, arbeiten Mediziner und Wissenschaftler derzeit an 18 Projektgruppen. Foto: Jan-Peter Kasper dpa/lth +++(c) dpa - Report+++

Лечение инфекций: новый подход 15.10.2013

Вирусная и бактериальная инфекции требуют разного лечения, но отличить одну от другой бывает непросто. Теперь ученые предложили новый подход к решению этой проблемы.
ARCHIV - Zwei Wochen alte Putenküken leben in einem Stall auf einem Geflügelhof im Kreis Oldenburg am 14.12.2010. Nach den Dioxin-Funden in Futtermitteln sperrt Niedersachsen vorsorglich rund 1000 landwirtschaftliche Betriebe. Betroffen sind Legehennen-Farmen, Schweine- und Putenzüchter. Die gesperrten Betriebe sollen mit Dioxin belastetes Futterfett bezogen haben. Ein Sprecher des Agrarministeriums in Hannover sagte: «Wir legen erstmal alles still. Der Verbraucherschutz geht vor.» Foto: Carmen Jaspersen dpa/lni +++(c) dpa - Bildfunk+++

В немецкие столовые попала индюшатина с высоким содержанием антибиотиков 16.03.2013

В столовых Германии обнаружено импортированное из Румынии мясо индюшки, содержащее антибиотики. В некоторых случаях предельные нормы превышены в 27 раз.
Fleisch einkaufen; Copyright: WWF/agrarfoto.com***via Martin Koch

Новая упаковка продлевает срок годности мяса 16.01.2013

Парное мясо - скоропортящийся продукт, срок его годности очень невелик. Немецкие специалисты разработали теперь упаковку, позволяющую увеличить этот срок вдвое.
ARCHIV - Bunte Schwämme auf einem Korallenblock, aufgenommen am 04.11.2009 im Golf von Akaba nahe dem ägyptischen Dahab (Sinai). Marine Schwämme können nach Überzeugung einer Mikrobiologin der Universität Würzburg dabei helfen, Medikamente gegen Krebs oder multiresistente Erreger zu entwickeln. «Der Schwamm ist das Arzneischränkchen, und die mikrobiellen Besiedler liefern dann neue Wirkstoffe», sagte Prof. Dr. Ute Hentschel-Humeida in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa. Foto: Stephan Jansen dpa/lby (zu dpa-Gespräch Forscherin: Schwämme sind Arzneischränkchen vom 19.03.2011) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Губки - неиссякаемый источник новых субстанций 26.06.2012

Чтобы устоять в конкурентной борьбе и отпугнуть врагов, морские губки синтезируют биологически активные вещества. Среди этих метаболитов есть и такие, что могут лечь в основу лекарственных препаратов.
Symbolbild zu Asthma bei Kindern Bild: Fotolia/uwimages #36595002

Антибиотики не только лечат, но и калечат 25.04.2012

Без антибиотиков современная медицина немыслима, однако злоупотребление ими не только вызывает резистентность бактерий, но и провоцирует аллергические и аутоиммунные заболевания.
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Цервимицин - антибиотик из каменного века 02.03.2012

Устойчивость патогенов к антибиотикам угрожает общественному здоровью, поэтому ученые постоянно ищут новые антибиотики. Одно немецкие микробиологи нашли... в древней пещере.
ARCHIV - Frische Hähnchen in Plastiktüten verpackt und mit Gewichts - und Preisangabe an einem Marktstand in Osterode am Harz aufgenommen am 07.06.2008. Die Hähnchenmäster in Niedersachsen setzen immer mehr Antibiotika ein. Gaben die Landwirte vor zehn Jahren noch durchschnittlich 1,7 Behandlungen, seien es heute 2,3, berichtet NDR Info. Ohne Antibiotika würden die zu Tausenden eng zusammengepferchten Tiere häufig nicht bis zum Ende ihrer Mastzeit überleben. Foto: Frank May dpa (zu dpa 0025 vom 25.10.2010) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Немцы не хотят есть кур, которым давали антибиотики 12.01.2012

Немецкие врачи бьют тревогу: в курином мясе обнаружены микробы, устойчивые к антибиотикам. Министерство защиты прав потребителей готовит закон, ограничивающий использование антибиотиков в животноводстве.
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