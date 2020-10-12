Антибиотик

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Высокая температура, кашель, слабость, головная боль - на первом этапе симптомы коронавируса, гриппа и простуды так похожи, что заболевания трудно различить. Но отличия все же есть.
Пандемия COVID-19 показала, что зависимость Германии и Европы от поставок китайской фармацевтической продукции достигла угрожающих масштабов. В ФРГ требуют принять срочные контрмеры.
Что делать, если антибиотики перестали помогать? Ехать в Грузию, где в таком случае успешно применяют терапию бактериофагами. В Западной Европе такое лечение пока не применяется.
Число вегетарианцев в Германии растет, и все меньше немцев едят колбасу и сосиски. Но в пересчете на душу населения в ФРГ потребляют в два раза больше мяса, чем в среднем в мире.
Из-за резистентности возбудителей инфекционных заболеваний к антибиотикам в странах ЕС умирают больше 30 тысячи пациентов в год. Патогенные штаммы представляют серьезную угрозу.
Опарыши поглощают омертвевшую ткань, препятствуя нагноению раны. С распространением бактерий, устойчивых к антибиотикам, вновь вспомнили о терапии, применявшейся в древние времена.
Врач кандидата в президента США Хиллари Клинтон рассказала о состоянии политика. У Клинтон диагностирована незаразная форма пневмонии. Она принимает антибиотики.
Конфликт на востоке Украины может стать одной из главных тем саммита "большой семерки", проходящего 7-8 июня в баварском замке Эльмау. Повестка дня этой встречи обширная. DW - об ожиданиях Берлина.
О введении запрета на поставки мяса птицы из США объявила Россия. Россельхознадзор объяснил это наличием в поставляемой продукции вредных и запрещенных веществ.
Вирусная и бактериальная инфекции требуют разного лечения, но отличить одну от другой бывает непросто. Теперь ученые предложили новый подход к решению этой проблемы.
В столовых Германии обнаружено импортированное из Румынии мясо индюшки, содержащее антибиотики. В некоторых случаях предельные нормы превышены в 27 раз.
Парное мясо - скоропортящийся продукт, срок его годности очень невелик. Немецкие специалисты разработали теперь упаковку, позволяющую увеличить этот срок вдвое.
Чтобы устоять в конкурентной борьбе и отпугнуть врагов, морские губки синтезируют биологически активные вещества. Среди этих метаболитов есть и такие, что могут лечь в основу лекарственных препаратов.
Без антибиотиков современная медицина немыслима, однако злоупотребление ими не только вызывает резистентность бактерий, но и провоцирует аллергические и аутоиммунные заболевания.
Устойчивость патогенов к антибиотикам угрожает общественному здоровью, поэтому ученые постоянно ищут новые антибиотики. Одно немецкие микробиологи нашли... в древней пещере.
Немецкие врачи бьют тревогу: в курином мясе обнаружены микробы, устойчивые к антибиотикам. Министерство защиты прав потребителей готовит закон, ограничивающий использование антибиотиков в животноводстве.
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