Антибиотики не действуют - что делать?

В течение многих десятилетий казалось, что инфекционные заболевания - по крайней мере, те из них, которые вызваны бактериальными возбудителями, - побеждены: надо только подобрать подходящий антибиотик. Но сегодня врачи бьют тревогу: в одной только Германии каждый год от инфекционных заболеваний умирают более 2 тысяч человек только потому, что возбудители-бактерии оказались резистентны - нечувствительны - к антибиотикам . А всего в странах Евросоюза в 2015 году (это последние данные) из-за устойчивости болезнетворных бактерий к действию антибиотиков умерли более 33 тысяч пациентов. Угроза очень серьезна, и если не предпринять необходимых мер по борьбе с патогенными штаммами бактерий, к 2050 году в Европе, Северной Америке и Австралии могут погибнуть около двух с половиной миллионов человек.

Бактерии-мутанты - серьезная угроза

К такому выводу пришли члены Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), опираясь на данные актуального исследования Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC). Было, в частности, установлено, что по сравнению с 2007 годом количество случаев со смертельным исходом из-за резистентности к антибиотикам увеличилось почти вдвое. Большая часть смертей приходится в ЕС на страны юга Европы - Португалию, Италию, Грецию.

От риска заболеть инфекционными заболеваниями не застрахован никто. Как правило, проблему решает оптимально подобранный антибиотик, помогающий организму быстрее справиться с болезнетворными бактериями. Почему же в последние полвека ситуация столь опасно изменилась? Почему появляются все новые бактерии-мутанты - патогенные штаммы, устойчивые к антибиотикам?

Врачи называют две основные причины. Первая - недостаточный уровень гигиены. Второй - слишком частое применение антибиотиков, причем речь идет здесь не только о людях, но и о животных. Мясо животных, которых пичкали антибиотиками, может "заразить" резистентностью и людей, которые его едят. И, разумеется, резистентные к антибиотикам бактерии чаще встречаются у людей в тех странах, где врачи особенно охотно выписывают антибиотики, или пациенты занимаются самолечением, принимая антибиотики без консультации с врачом. В России, Китае и Индии исследование выявило максимальное количество инфекционных заболеваний, вызванных антибиотикорезистентными бактериями, - более 40 процентов. В Исландии, например, или в Норвегии и Нидерландах таких заболеваний всего 5 процентов.

Врачи, осторожней с антибиотиками!

Поэтому, кстати, в Европе начали кампанию Antibiotic Stewardship (ABS). Необходимо, во-первых, серьезнее и быстрее делать анализы, принимать другие меры для точного определения у пациента возбудителя инфекционного заболевания - бактерий или вирусов, чтобы решить, надо ли вообще принимать антибиотики: против вирусной инфекции они все равно не помогут. Врачам рекомендуется также тщательнее взвешивать необходимость назначения антибиотика в каждом отдельном случае. Выписывая рецепт, врачи могут, например, посоветовать пациенту воспользоваться медикаментом лишь в том случае, если через день-два значительного улучшения без них не будет.

Еще один важный фактор, который отмечают эксперты, - тщательная санитарная гигиена самого медицинского персонала. Внутрибольничные устойчивые бактерии - так называемые "госпитальные штаммы" - представляют собой особенно серьезную угрозу еще и потому, что люди с ослабленной иммунной системой (такие, как правило, и лежат в больнице) рискуют больше других.

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